Nowy smartwatch w przystępnej cenie z funkcją GPS i mapami

Do sprzedaży trafił nowy smartwatch w przystępnej cenie, który oferuje funkcję GPS oraz możliwość korzystania z map bez dostępu do internetu. Na tym lista jego zalet jednak się nie kończy.

Co oferuje tani smartwatch Cubot GT 5? Specyfikacja jest atrakcyjna

Cubot GT 5 jest przedstawiany jak smartwatch outdoorowy, ponieważ oferuje obsługę pięciu systemów lokalizacji oraz dwóch częstotliwości GPS – L1 i L2, a także możliwość korzystania z map offline, tj. bez dostępu do internetu.

Używaniu go poza domem ma sprzyjać wytrzymała konstrukcja – producent informuje, że wykorzystał „materiały o jakości wojskowej” oraz metal, dzięki czemu smartwatch Cubot GT 5 jest odporny m.in. na zarysowania i korozję.

Cubot GT 5 (źródło: Cubot)

To o tyle istotne, że oferuje on ponad setkę trybów sportowych, w tym wodne. Pływanie z nim jest możliwe, ponieważ smartwatch Cubot GT 5 chwali się odpornością 5 ATM oraz IP69. Przydatną funkcją, choć akurat nie w wodzie, są też dyktafon i odtwarzacz muzyki, którą można wgrać do pamięci zegarka.

Naturalnie nowy smartwatch Cubot GT 5 oferuje również szeroki wachlarz funkcji związanych z monitorowaniem pracy organizmu. Mowa tu m.in. o mierzeniu pulsu wraz z informacją o zmienności rytmu zatokowego serca, poziomu tlenu we krwi i stresu oraz monitorowaniu snu wraz z jego analizą.

Dla osób aktywnych przygotowano dodatkowo funkcję pomiaru pułapu tlenowego VO2 max, kadencji i oceny sylwetki podczas ćwiczeń oraz trenera rowerowego. Producent deklaruje, że jego nowy smartwatch Cubot GT 5 jest w stanie pracować na jednym ładowaniu nawet 30 dni dzięki akumulatorowi o pojemności 500 mAh, aczkolwiek finalny czas pracy zależeć będzie od intensywności korzystania i używanych funkcji (GPS powoduje szybsze wyczerpywanie się akumulatora).

Ze wszystkich funkcji użytkownik korzystać będzie za pośrednictwem okrągłego ekranu AMOLED o średnicy 1,43 cala i rozdzielczości HD.

Jaka jest cena Cubot GT 5? To tani smartwatch

Smartwatch Cubot GT 5 jest dostępny w oficjalnym sklepie internetowym producenta za 79,99 euro, co aktualnie jest równowartością około 340 złotych. Wysyłka do Polski jest możliwa i zostanie zrealizowana przez europejski magazyn.