Samsung na skraju kryzysu. Jego skutki mogą dotknąć także Ciebie

Na pierwszy rzut oka sytuacja, w której znalazł się Samsung, wydaje się tylko jego problemem. W rzeczywistości jej skutki mogą być odczuwalne także dla klientów.

Pracownicy Samsunga grożą strajkiem. Jego skutki mogą być kosztowne

Pracownicy Samsunga grożą, że w najbliższy czwartek, 21 maja 2026 roku, rozpoczną strajk generalny, który potrwa 18 dni, jeśli firma nie spełni ich oczekiwań. A domagają się oni m.in. gwarancji przeznaczania na premie za wyniki 15% zysku operacyjnego oraz zniesienia limitu premii. Aktualnie na premie przeznaczane jest 10% zysku operacyjnego, aczkolwiek praktyka ta nie jest zagwarantowana, w związku z czym zatrudnieni nie mają pewności, że otrzymają dodatkowe wynagrodzenie. Jest też limit premii.

W ostatniej ankiecie już blisko 45 tysięcy członków związku zawodowego Samsung Electronics wyraziło chęć przyłączenia się do strajku. Niewykluczone, że motywacją do walki o lepsze warunki są (m.in.) świetne wyniki firmy za pierwszy kwartał 2026 roku. Zysk operacyjny za ten okres był bowiem rekordowo wysoki – wyniósł 57,2 bilionów KRW.

Przedstawiciele branży szacują, że strajk generalny może kosztować południowokoreańskiego giganta 40 bilionów wonów (równowartość 26,8 miliarda dolarów), a w najgorszym możliwym scenariuszu straty mogą sięgnąć nawet 100 bilionów wonów (~67 miliardów dolarów), jeśli produkcja półprzewodników zostanie całkowicie wstrzymana.

Samsung już teraz wdraża „środki awaryjne”, aby ograniczyć straty i zakłócenia w procesie wytwarzania półprzewodników. Dotychczasowe rozmowy zakończyły się bowiem fiaskiem – stronom nie udało się dojść do porozumienia, a związki zawodowe odrzuciły możliwość dalszych rozmów i powtórzyły swoje żądania.

Działanie już teraz jest konieczne, ponieważ wstrzymanie produkcji z dnia na dzień wygenerowałoby ogromne straty. Aby je zmniejszyć, firma musi ograniczyć liczbę nowych płytek krzemowych oraz powinna skupić się na produkcji produktów o wysokiej marży, takich jak pamięci o dużej przepustowości.

Skutki strajku generalnego w Samsungu mogą odczuć też klienci

Według The Korea Times strajk pracowników Samsung Electronics nie pozostanie bez wpływu na globalny rynek półprzewodników. W związku z nim może dojść do zakłóceń ich dostaw, a to z kolei odczują zarówno producenci, jak i klienci.

Produkty półprzewodnikowe Samsunga są bowiem wykorzystywane zarówno przez jego samego, jak i wiele innych firm. Ich niedobór może doprowadzić do opóźnień dostaw gotowych urządzeń do sklepów, a także wzrost cen, gdyż niższa podaż prawie zawsze ma taki właśnie efekt – a Samsung już podniósł ceny swoich flagowych smartfonów.