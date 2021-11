Który operator ma najszybszy internet LTE?

W zeszłym miesiącu widmo nauki i pracy zdalnej zagościło ponownie w myślach Polaków. Dla wielu domostw, pozbawionych łącza światłowodowego, internet mobilny jest w tej sytuacji jedynym ratunkiem. Dzięki niezależnym testom jesteśmy w stanie powiedzieć, który operator może pochwalić się najbardziej niezawodnym łączem.

Metoda badawcza

RFBENCHMARK to serwis, który opracował dość ciekawą metodę sprawdzania jakości świadczonych przez operatorów usług opartych o internet mobilny. Aby dołożyć własną cegiełkę do badań, wystarczy zainstalować na urządzeniu aplikację RFBENCHMARK oraz wykonać w niej pomiar. Październikowa statystyka portalu bazuje na aż 326353 pomiarach, co jest największym wynikiem od lutego 2020 roku.

W taki sposób najczęściej były testowane usługi sieci Play (33,1%) oraz Orange (33,1%). Zdecydowanie mniejszą popularnością cieszyły się oferty Plusa (18,7%) i T-Mobile (15,1%). Który operator oferował więc najlepszy internet mobilny w zeszłym miesiącu? Wyniki są dość zaskakujące.

T-Mobile triumfuje, Orange dogania

Choć internet mobilny od T-Mobile był przez użytkowników aplikacji RFBENCHMARK sprawdzany najrzadziej, to mógł pochwalić się największą szybkością pobierania danych (45,4 Mb/s) oraz najmniejszym odczytem ping (30,7 ms). Jedyną kategorią, w jakiej Orange wygrało z T-Mobile, była szybkość wysyłania danych – 19 Mb/s vs 18 Mbit/s.

Warto też zwrócić uwagę, że w każdej z kategorii to Plus poradził sobie najgorzej, stawiając usługi oferowane przez Play w nieco lepszym świetle.

Wygląda na to, że w tej chwili najlepszy internet mobilny kupicie w T-Mobile. Magentowy operator zdeklasował konkurencję niemal we wszystkich kategoriach (źródło: RFBENCHMARK)

Warto mieć te statystyki na uwadze w sytuacji, gdy będziecie szukać najlepszego internetu mobilnego. Pamiętajcie jednak, że zasięg w wielu miejscowościach z pewnością różni się od ogólnego rankingu. Dlatego też przed związaniem się kilkuletnią umową z operatorem lepiej sprawdzić dostępność i jakość usług we własnej okolicy.

Miejmy jednak nadzieję, że praca bądź nauka zdalna nie staną się ponowną koniecznością. Potencjalne przeciążenie sieci oraz związane z tym utrudnienia to zjawisko, z którym nikt z nas nie ma ochoty mieć do czynienia.