Nowość: światłowód od Play. W ofercie prędkości do 1 Gbit/s

Oferta internetu stacjonarnego od Play wzbogaciła się dziś o nową opcję – światłowód o prędkości nawet do 1 Gbit/s. Ceny zaczynają się już od 50 złotych miesięcznie.

Reklama

Play ma bardzo bogatą ofertę internetu. Klienci mogą kupić zarówno mobilny, jak i stacjonarny, a także NET BOX, który jest dedykowany osobom, mieszkającym poza miastem. Od teraz w portfolio tego operatora znaleźć można również internet światłowodowy.

Niecały miesiąc temu dowiedzieliśmy się, że operator sieci Play przejmie UPC Polska za 7 mld złotych. Ten ostatni ma bardzo rozbudowaną infrastrukturę, za pośrednictwem której dostarcza mieszkańcom Polski internet światłowodowy – w kwietniu informował, że prędkość do 1 Gbit/s jest dostępna dla blisko 3 mln gospodarstw domowych.

Reklama

Przejęcie musi zostać jednak zatwierdzone przez odpowiednie organy regulacyjne, dlatego na razie Play będzie korzystał z sieci światłowodowej, udostępnianej przez Fiberhost. Współpraca obejmie wszystkie otwarte sieci firmy, budowane w ramach inwestycji własnych oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Światłowód od Play – cennik

Operator zapewnia klientom swobodę wyboru, ponieważ mogą oni wybrać umowę zarówno na 24 miesiące, jak i na czas nieokreślony. W pierwszym przypadku pozwala ona jednak na połączenie z rabatami za korzystanie z abonamentu głosowego czy telewizji PLAY NOW TV.

Ponadto do wyboru są trzy prędkości: do 300 Mbit/s od 25 złotych miesięcznie, do 600 Mbit/s od 35 złotych miesięcznie i do 1 Gbit/s od 50 złotych miesięcznie. Podane przed chwilą ceny obowiązują jednak przy umowie dla klientów operatora na czas określony, zawierają rabaty za zgody marketingowe i elektroniczną fakturę oraz za korzystanie z abonamentu głosowego i telewizji PLAY NOW TV.

W każdym przypadku operator dolicza jednak jeszcze opłatę za utrzymanie łącza w wysokości 25 złotych miesięcznie.

Klient dostanie też router z WiFi 6

Wraz z internetem w technologii światłowodowej klient otrzyma nowoczesny router. Może to być na przykład Huawei K562 lub Tatung WAP7630, które obsługują WiFi 6 i pozwalają na podłączenie do nich nawet 64 urządzeń jednocześnie. Ponadto umożliwiają także korzystanie z WiFi w dwóch zakresach: 2,4 GHz oraz 5 GHz.

Usługa jest dostępna przede wszystkim w województwach wielkopolskim, lubelskim i mazowieckim – nie tylko w dużych miastach, ale i w wielu małych miejscowościach. Dostępność pod konkretnym adresem można łatwo sprawdzić na stronie operatora, w jego salonach stacjonarnych i infolinii.