Technologia 5G nareszcie dostępna dla klientów UPC. Jest też świąteczny pakiet „Hit Mikołaja”

Już wkrótce UPC zostanie formalnie przejęte przez właściciela sieci Play, o ile transakcji tej nie zablokują organy regulacyjnej (aczkolwiek raczej nic na to nie wskazuje). Tymczasem poinformowało ono o udostępnieniu swoim klientom technologii 5G, a także wprowadzeniu do sprzedaży świątecznego pakietu „Hit Mikołaja”.

Technologia 5G nareszcie dostępna dla klientów UPC

UPC nie od wczoraj oferuje usługi telefonii komórkowej w abonamencie. Od teraz klienci będą mogli korzystać z technologii 5G… pod warunkiem, że wybiorą odpowiedni pakiet, ponieważ sieć piątej generacji nie jest dostępna w każdej taryfie.

Abonamenty z dostępem do technologii 5G to Super 5G za 24,99 złotych miesięcznie i VIP 5G za 59,99 złotych miesięcznie. W obu, bez względu na to, czy klient zawrze umowę na 12, czy 24 miesiące, otrzyma nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y, a także pakiet internetowy – odpowiednio – 25 GB i 50 GB (w roamingu w UE odpowiednio 2,92 GB i 7,01 GB).

Ponadto klienci mogą kupić tylko sam abonament, ale też smartfon, który obsługuje sieć 5G. Do wyboru są trzy modele: Samsung Galaxy A52 5G, realme GT Master Edition oraz realme 8 5G.

Jest też świąteczny pakiet „Hit Mikołaja”

Jak informuje UPC, świąteczny „Pakiet Mikołaja” to kompleksowy pakiet usług cyfrowych premium dla domu, który pozwoli zaspokoić potrzeby najbardziej wymagających użytkowników i nowoczesnych rodzin w zakresie dostępu do internetu i cyfrowej rozrywki.

Tyle w teorii, natomiast w praktyce klient otrzymuje internet światłowodowy o prędkości do 750 Mbit/s z „Inteligentnym WiFi”, pakiet telewizyjny Max Premium ze 184 kanałami, w tym Cinemax i Filmbox, cztery pakiety premium (HBO, Polsat Sport Premium, Eleven Sports i Viaplay), dekoder 4K (UPC 4K TV BOX lub 4K CI CARD) oraz dostęp do aplikacji UPC TV GO.

Świąteczny pakiet „Hit Mikołaja” będzie kosztował klienta 99,99 złotych miesięcznie przez cały okres trwania umowy.

źródło: UPC

Ponadto poinformowano również, że wszyscy klienci będą mogli oglądać mecze, w tym niemieckiej Bundesligi, korzystając ze specjalnej oferty pod nazwą Sportowe Weekendy. Szczegóły dostępne są m.in. na stronie internetowej UPC.