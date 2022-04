Z Polski na cały świat. Podwójne kciuki w górę powszechne w Netflix

Przez długi czas Netflix umożliwiał użytkownikom platformy streamingowej wyrażanie swojej opinii na temat obejrzanych przez nas produkcji, jedynie na dwa sposoby. Dzięki ostatniej zmianie, jest ich więcej.

Dwie łapki w górę na Netflix

Jeśli jesteśmy regularnymi użytkownikami serwisu Netflix, zapewne jeszcze w marcu zauważyliśmy, że przy opisach filmów i seriali na platformie, pojawił się dodatkowy przycisk oceny. Od kilku tygodni możemy korzystać z wielostopniowej informacji zwrotnej, nie ograniczającej się jedynie do dania „łapki w górę” lub „łapki w dół”. Teraz można wybrać też opcję „Uwielbiam!”, by przekazać jednoznaczny sygnał algorytmom, że właśnie takie treści podobają się nam najbardziej.

Od dawna to jest na #Netflix? Pierwszy raz widzę trzy stopnie oceny – jak dotąd był tylko kciuk w górę lub w dół :) pic.twitter.com/n2LUb9z6nO — K. Roll (@KejRoll) March 29, 2022

Jak wyjaśnili przedstawiciele Netfliksa, o rozszerzone możliwości opiniowania filmów i seriali prosili sami użytkownicy. Chcieli oni rozróżnić programy, które tylko lubią od tych, za którymi wprost przepadają.

Początkowo testowano przycisk w kształcie serca, ale później podjęto decyzję, że w stopniowaniu naszej sympatii do danej produkcji lepiej sprawdzi się dodanie drugiego kciuka. Algorytmy nie traktują jednak takiej opinii jako ważnej dwukrotnie bardziej od pojedynczego „Lubię to”. W gruncie rzeczy, zastosowanie nowego przycisku będzie powiązane z nowymi funkcjami, które szykuje serwis.

To ciekawe, że podwójne kciuki w górę początkowo były testowane w naszej części świata, a dopiero teraz ogłoszono ich globalne wdrożenie. Jeśli do tej pory nie widzieliśmy takiej opcji w serwisie w wersji webowej czy na naszych urządzeniach, to wkrótce się to zmieni. Netflix zapowiedział uruchomienie tej funkcji na wszystkich obsługiwanych systemach, w tym także na smart TV.