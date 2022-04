Mapy Google zyskają nowe funkcje – kierowcy z pewnością będą zadowoleni

Firma z Mountain View ogłosiła zestaw nowych funkcji, które trafią do aplikacji Mapy Google. Pozwolą one zaoszczędzić pieniądze i lepiej zaplanować podróż. Ponadto użytkownicy dostaną bardziej szczegółowe mapy, a właściciele Apple Watchy nie będą musieli już tak często sięgać po iPhone’a.

Jechać płatnymi drogami czy nie? Wybór będzie łatwiejszy

Mapy Google dla wielu kierowców stały się podstawową nawigacją. Nie powinno to dziwić – w końcu dostępne są za darmo, posiadają aktualne mapy, a także zestaw przydatnych rozwiązań. Mamy do czynienia z jedną z najpopularniejszych aplikacji z portfolio Google, ale twórcy nie zamierzają osiadać na laurach.

Google zapowiedziało ważne zmiany, które w najbliższych tygodniach będą trafiać do użytkowników. Z pewnością przyczynią się one do lepszego i szybszego planowania jak najbardziej optymalnej trasy, co niebawem może okazać się naprawdę przydatne – wakacyjne wyjazdy coraz bliżej.

Z wpisu na oficjalnym blogu dowiemy się, że pierwsza z nowości pozwoli zaoszczędzić pieniądze. W aplikacji Mapy Google pojawią się szacowane koszty przejazdu płatnymi drogami. Oznacza to, że jeszcze przed wyjazdem będziemy znali koszt przejazdu. Warto dodać, że pod uwagę branych jest wiele czynników – m.in. informacje od władz zajmujących się pobieraniem opłat, dzień tygodnia czy godziny przejazdu.

Funkcja była już wcześniej dostępna dla niektórych użytkowników, a teraz ma trafić do znacznie szerszego grona kierowców. Początkowo przewidywany koszt pojawi się w przypadku 2000 płatnych dróg w Stanach Zjednoczonych, Indiach, Japonii i Indonezji, ale wkrótce lista ma zostać poszerzona o kolejne kraje.

Bardziej szczegółowe mapy

Sporo czynników wpływa na komfort korzystania z nawigacji samochodowej. Ważnym elementem jest szczegółowość wyświetlanych map – odpowiednia liczba elementów pozwala łatwiej odnaleźć się w miejscu, którego nie znamy. Oczywiście nie można tutaj przesadzić, bowiem nadmiar szczegółów negatywnie wpłynie na przejrzystość wskazań.

Mapy Google mają wkrótce zyskać kilka nowych detali, ale na szczęście zachowają obecną czytelność. Jak informuje firma z Mountain View, w nawigacji zobaczymy sygnalizacje świetlne, znaki Stop, a także ulepszone kontury budynków i „obszary zainteresowań”.

Ponadto w wybranych miastach pojawią się informacje o kształcie i szerokości drogi, w tym pasy rozdzielające i wysepki. Warto dodać, że bardziej szczegółowe mapy trafią do mobilnych aplikacjach (Android i iOS) oraz Android Auto i Apple CarPlay.

Mapy Google z nowościami dla użytkowników iPhone’ów

Oczywiście w iOS domyślnie dostępne są Mapy Apple, ale chociażby w Polsce niekoniecznie dorównują one konkurencji ze strony Google. Po prostu Mapy Google w wielu elementach wypadają lepiej. Cieszy więc fakt, że wkrótce właściciele iPhone’ów zyskają kilka przydatnych zmian.

Wśród nowości należy wymienić widżet przypiętych podróży, który pozwoli zobaczyć czas przybycia, następny odjazd pociągu, a nawet sugerowaną trasę, jeśli prowadzimy samochód. Z kolei już dostępny widżet wyszukiwania pojawi się w mniejszej wersji. Dodatkowo Mapy Google zostaną zintegrowane ze Spotlight, Siri i aplikacją Skróty, aczkolwiek tutaj trzeba jeszcze trochę poczekać na wprowadzenie zmian.

Google nie zapomniało o użytkownikach Apple Watchy, którzy już wcześniej otrzymali specjalną wersję aplikacji. Wkrótce będą oni mogli uzyskiwać wskazówki dojazdu bezpośrednio ze swojego smartwatcha.

Za kilka tygodni nie będzie już bowiem konieczne rozpoczynanie nawigacji z iPhone’a – wystarczy, że użytkownik dotknie skrótu Mapy Google w aplikacji na smartwatchu, a nawigacja zostanie uruchomiona automatycznie. Dodatkowo pojawi się opcja dodania polecenia „Zabierz mnie do domu” służącej do rozpoczęcia prowadzenia do domu.

Poradnik dla wybierających się w podróż samochodem

Wraz z zapowiedzią nowości dla kierowców, a także użytkowników iPhone’ów i Apple Watchy, Google opublikowało krótki poradnik dla osób zamierzających wybrać się w trasę samochodem. Oczywiście dla tych, którzy korzystają z nawigacji Mapy Google.

Firma proponuje, aby korzystać z funkcji informującej o cenach paliw, co jak najbardziej powinno przydać się w obecnej sytuacji, gdy litr paliwa kosztuje coraz więcej. Ponadto w zaoszczędzeniu pieniędzy powinna pomóc opcja wyboru ekonomicznej trasy, a także możliwość omijania płatnych dróg. Natomiast w niedalekiej przyszłości użytkownicy będą mogli zobaczyć szacowany koszt przejazdu płatnymi drogami, o czym napisałem już wcześniej.

Twórcy dodają, że Mapy Google to również funkcja planowania trasy. Użytkownik może wcześniej ustawić czas wyjazdu i przyjazdu, aby wiedzieć ile czasu zajmie mu dotarcie do celu. Z kolei, jeśli nie jesteśmy pewni łączności z internetem podczas trasy, to firma przypomina, że przed wyjazdem warto pobrać mapy w trybie offline.

Gdy już dotrzemy na miejsce, to Google poleca sprawdzić, w których godzinach interesujące nas lokalizacje są najbardziej zatłoczone, dzięki temu unikniemy zatłoczonych miejsc. Ponadto opcja grupowego planowania może okazać się przydatna, gdy na wyjazd ruszyliśmy wraz z większą paczką znajomych.

Nie wszystkie z przedstawionych funkcji w mini-poradniku Google są dostępne dla użytkowników z Polski, ale z większości z nich jak najbardziej możemy już korzystać. Patrząc na całą listę porad można stwierdzić, że Mapy Google są naprawdę przydatnym narzędziem, gdy zamierzamy wybrać się w dłuższą podróż i odwiedzić interesujące nas miejsca.