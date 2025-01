Najmniejszy zewnętrzny dysk SSD Adata. Duża pojemność i wysoka prędkość

Targi CES 2025 przyniosły wiele ciekawych nowości. Jedną z nich jest najnowsze dzieło Adata, czyli bardzo mały i poręczny przenośny dysk SSD, wykorzystujący USB 4. To spory krok naprzód w tej niszy urządzeń. Co wiemy o tym sprzęcie?

Adata zaprezentowała nowy dysk – SE940

Podczas CES 2025 wiele firm zaprezentowało nowy sprzęt. Poczynając od Nvidii z kartami RTX 50, przez nowe procesory AMD Ryzen X3D aż po laptopy Lenovo – i wiele więcej. Na targach elektroniki nie mogło zabraknąć Adaty, która specjalizuje się w sprzęcie hardware PC. Tym razem firma zaprezentowała swój pierwszy przenośny dysk SSD, działający w oparciu o USB 4. Prędkość transferu wynosi do 40 GB/s, a maksymalna pojemność to 8 TB, co niewątpliwie robi wrażenie. Jeszcze większe wrażenie jednak robi rozmiar tego urządzenia.

Patrzcie, jak mały jest to dysk:

Adata SE940 (źródło: adata.com)

Trzeba przyznać, że wygląda to świetnie. Przedstawiony model to Adata SE940 – ma być najmniejszym zewnętrznym dyskiem SSD USB 4 dostępnym w sprzedaży w ofercie tej firmy. Dysk wykorzystuje jednoukładowy kontroler Silicon Motion, co ma zapewnić stabilną pracę i wydajność, a także płynne działanie oraz efektywne zarządzanie energią.

Na razie nie wiemy, kiedy będzie premiera urządzenia i w jakiej cenie trafi do sprzedaży.

Czym charakteryzuje się Adata SE940?

Adata SE940 to o tyle fajny dysk, że można zabezpieczyć go z użyciem czytnika linii papilarnych. Do tego ma miejsce na przechowywanie do 8 TB danych, co pozwala na tworzenie kopii zapasowych, pracę z plikami czy po prostu zgrywanie mniej potrzebnych programów lub danych. Podczas CES 2025 Adata ogłosiła również swoje nowe modele dysków SSD M.2 NVMe 5. generacji. Mowa o XPG Mars 970 Storm i Blade, które również mają mieć do 8 TB miejsca na dane oraz oferować 14 GB/s prędkości odczytu i 12 GB/s prędkości zapisu.

Do tego zadebiutowały również dwa inne przenośne dyski SSD: SR800 i SR820, które jednak nie są tak małe jak SE940. Oferują pojemność do 4 TB, korzystają z USB 3.2 Gen 2 i mają do 20 GB/s prędkości odczytu i zapisu.