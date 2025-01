Podczas jednej z największych imprez technologicznych, czyli targów CES 2025, Nvidia zaprezentowała nowe karty Nvidia GeForce RTX z serii 50. To jednak niejedyna nowość, ponieważ oprócz tego przedstawiono też czwartą iterację flagowej technologii, czyli DLSS 4. Które karty graficzne będą obsługiwać DLSS 4? Czy posiadacze starszych GPU również mogą liczyć na możliwość korzystania z tej technologii?

Czym jest DLSS 4?

Nvidia GeForce RTX z serii 50 to linia nowych kart graficznych, których sklepowa premiera nadchodzi wielkimi krokami. Można wręcz powiedzieć, że do rozpoczęcia sprzedaży pierwszych niereferencyjnych kart RTX serii 50 nie zostało już wiele czasu. Patrząc na specyfikację techniczną RTX 5070 czy RTX 5080, nie mówiąc już nawet o RTX 5090, można spodziewać się wzrostu „czystej” wydajności o około 15-20 procent. Większy skok można zauważyć korzystając z AI, ale ma to też swoje wady.

Jedną z takich technologi jest DLSS, czyli Deep Learning Super Sampling. Za pomocą tej opcji karta zwiększa rozdzielczość obrazu dzięki technikom opartym na uczeniu maszynowym, a całość wykonywana jest w czasie rzeczywistym.

DLSS 4 to czwarta iteracja tej technologii, która ma przynieść prawdziwy przełom. Dzięki wykorzystaniu sieci neuronowych, gracze będą mieli więcej FPS-ów, mniejsze opóźnienie i ogólną, lepszą jakość obrazu. ‌DLSS 4 wykorzystuje generator wielu klatek i ulepszoną superrozdzielczość, a całość złożona w jeden proces ma być przełomowa.

Jakie karty graficzne będą obsługiwać DLSS 4?

Czas odpowiedzieć sobie na pytanie, które GPU będą obsługiwać DLSS 4?

GeForce RTX z serii 50,

GeForce RTX z serii 40,

GeForce RTX z serii 30,

GeForce RTX z serii 20.

Warto jednak podkreślić, że nie wszystkie funkcje będą dostępne na każdej z tych serii. DLSS 4 będzie dostępne na wszystkich kartach graficznych Nvidia GeForce RTX. Jednak na starszych seriach istnieją pewne ograniczenia.

GeForce RTX z serii 50 będą mogły korzystać z:

generatora wielu klatek DLSS,

generatora klatek DLSS,

rekonstrukcji promieni DLSS,

superrozdzielczości DLSS,

antyaliasingu opartego na głębokim uczeniu (DLAA).

Grafika kart obsługujących DLSS 4 (źródło: nvidia.com)

DLSS 4 będzie dostępny od 30 stycznia tego roku – wraz z rynkowym debiutem pierwszych kart z serii RTX 50. Producent nie sprecyzował natomiast czy technologia będzie od razu zaimplementowana do wszystkich kart graficznych RTX.

DLSS 4 na GeForce RTX 40

Nvidia potwierdziła, że DLSS 4 będzie dostępny na GeForce RTX serii 40. Takie karty graficzne, jak m.in.: Gigabyte GeForce RTX 4080 Super Gaming, Gigabyte GeForce RTX 4070 Super czy różnego rodzaju RTX 4060, RTX 4070 Ti itd., będą mogły korzystać z dobrodziejstw tej technologii. Jedyna rzecz, której zabraknie tym kartom, to możliwość wykorzystania generatora wielu klatek DLSS.

Jednak oprócz niego, DLSS 4 zostanie w pełni zaimplementowany do GeForce RTX 40. Mowa więc o zwiększonej wydajności i płynności dzięki korzystaniu z generatora klatek DLSS, rekonstrukcji promieni czy superrozdzielczości.

DLSS 4 na GeForce RTX 30 i GeForce RTX 20

Pozostaje jeszcze kwestia kart graficznych z serii RTX 30 i RTX 20. Seria RTX 20 została wycofana, ale to dalej bardzo popularne GPU. Według danych ze Steama, Nvidia GeForce RTX 2060 to dziesiąta najpopularniejsza karta używana przez graczy. Mocno deklasuje m.in. RTX 4070 Ti czy RTX 3080. Posiadaczy tego sprzętu może więc cieszyć fakt, że na RTX serii 20 będzie można korzystać z DLSS 4 w ograniczonym zakresie. Dostępne będą takie funkcje jak rekonstrukcja promieni, superrozdzielczość czy antyaliasing oparty na głębokim uczeniu.

Podobnie jest z serią RTX 30, a więc np. takie modele jak KFA2 GeForce RTX 3090 Ti czy KFA2 GeForce RTX 3050, również będą mogły używać DLSS4. To oznacza więcej klatek i lepszą płynność.

Patrząc na zapowiedzi Nvidii można spodziewać się, że DLSS 4 będzie o wiele lepszy niż DLSS 3 czy też 3.5.