Chcesz nauczyć się szybciej pisać? Ta klawiatura ci w tym pomoże

Wiele urządzeń komputerowych i akcesoriów może być tworzonych pod konkretne potrzeby konsumenta. Produkuje się urządzenia bezprzewodowe, czarne, białe czy skierowane do hobbystów lub zawodowców. Ta klawiatura może być spełnieniem marzeń tych, którzy piszą zawodowo.

Czym jest Astrohaus Freewrite?

Przyznam, że wcześniej nie słyszałem o Astrohaus Freewrite. Patrząc na dotychczasowe produkty, nie powinienem się temu jednak dziwić – firma specjalizuje się w produkcji urządzeń usprawniających proces twórczo-pisarski. W jaki sposób? Traveler, Alpha czy Lunar to nie tyle klawiatury, co przenośne maszyny do pisania. Zintegrowane z wyświetlaczem LCD lub E-ink akcesorium sprawia, że użytkownik może w całości poświęcić się pisaniu, bez zbędnych rozpraszaczy pokroju otwartej w tle poczty e-mail czy preinstalowanych gier i aplikacji na komputerze.

Co jednak, jeżeli sam pomysł na sprzęt skierowany do pisarzy jest kuszący, ale używanie małego ekraniku już niekoniecznie? Firma do tej pory nie miała alternatywy dla tych, którzy po prostu szukają klawiatury, która z jednej strony będzie prezentować się profesjonalnie, a z drugiej – zaoferuje coś więcej niż pierwszy lepszy „mechanik”.

Takim właśnie rozwiązaniem jest Freewrite Wordrunner.

Astrohaus Freewrite Wordrunner (źródło: The Verge)

Klawiatura dla profesjonalistów

Nawet jako gracz uwielbiający kolorowe keycapy i światełka, wylewające się z każdego rogu klawiatury, doceniam projekt klawiatury Astrohaus. Dominująca biel z czarnym opisem klawiszy prezentuje się elegancko, a czerwone pokrętło, służące do obsługi odtwarzacza muzycznego, z pewnością będzie łatwe do namierzenia. To nie design sprawia jednak, że klawiatura zostanie pokochana przez fanów cyfrowego pisania.

To, co wyróżnia Freewrite Wordrunner na tle całego rynku klawiatur, to dwa elektromechaniczne liczniki. Pierwszy z nich powiązany jest z funkcją stopera, drugi natomiast liczy to, ile słów zostało napisanych. Jakby tego było mało, nad sekcją liczbową umieszczono klawisze pomagające w nawigacji po dokumentach – przesuwanie się po paragrafach, zamiana ich miejscami czy cofnięcie zmian to dla Wordrunner kwestia jednego kliknięcia.

Astrohaus Freewrite Wordrunner (źródło: The Verge)

Sama klawiatura to konstrukcja TKL, obudowę wykonano z aluminium odlewanego ciśnieniowo, klawisze oraz switche wysokiej jakości są podświetlane i mają kilka warstw wyciszenia, co sprawia, że sprzęt nie powinien rozpraszać innych we współdzielonych przestrzeniach. Wordrunner oddaje do dyspozycji użytkownika również trzy klawisze makro, łączy się z maksymalnie trzema urządzeniami poprzez standard Bluetooth, a czwarte możemy podpiąć już przewodowo, za pomocą kabla USB-C.

Przedsprzedaż Freewrite Wordrunner ruszy w lutym 2025 roku na Kickstarterze. Patrząc na portfolio firmy oraz fakt, że utrzymuje się ona na rynku od lat, całość powinna zostać bez problemu sfinansowana. Nie wiadomo jednak, ile będzie kosztować klawiatura – sprzęty Astrohaus nie należą jednak do tanich, ich ceny wahają się od 349 do 999 dolarów (~1450 – 4155 złotych).