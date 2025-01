Zatrzęsienie laptopów Lenovo. Przegląd nowości z targów CES 2025

Na targach CES 2025 zaprezentowano mnóstwo laptopów. Sporo nowych modeli do Las Vegas przywiozła także firma Lenovo. Wśród nich znajdują się zarówno przenośne komputery do gier, jak i smukłe laptopy do pracy, a także wiele propozycji dla tzw. zwykłych użytkowników.

Najwięcej emocji bez wątpienia wzbudził laptop Lenovo ThinkBook Plus Gen 6 Rollable z rozwijanym wyświetlaczem, pozwalającym na życzenie zwiększyć przestrzeń roboczą z 14 cali do 16,7 cala. To nie lada ciekawostka, ale przy cenie przekraczającej równowartość 14000 złotych skusi raczej niewielu. Spójrzmy więc na modele, które rzeczywiście mogą zainteresować szersze grono użytkowników.

Coś dla wymagających graczy: Lenovo Legion Pro 5 i Pro 7

Zacznijmy od gamingowych nowości, wśród których główne role odgrywają serie Lenovo Legion Pro 5 (16″, 10) i Legion Pro 7 (16″, 10). Producent zastosował w nich topowe procesory – aż do Intel Core Ultra 9 275HX oraz AMD Ryzen 9 9955HX.

Z procesorami współpracują maksymalnie 64 GB RAM i najnowsze karty graficzne z serii Nvidia GeForce RTX 50, na czele z flagowym układem GeForce RTX 5090 (w Pro 7) lub GeForce RTX 5070 Ti (w Pro 5). Dbają one o to, by obraz wyświetlany na 16-calowych wyświetlaczach OLED o rozdzielczości 2560×1600 pikseli i częstotliwości odświeżania sięgającej 240 Hz imponował. Warto też zwrócić uwagę na czas reakcji poniżej 0,5 ms.

Lenovo Legion Pro 5 (16″, 10) / fot. Lenovo Lenovo Legion Pro 7 (16″, 10) / fot. Lenovo

W obu seriach zastosowano też klawiatury z 24-strefowym podświetleniem RGB i zadbano o szerokie opcje łączności, na czele z USB typu C, HDMI 2.1 i Wi-Fi 7. W Piątkach moc jest nieco niższa, ale za to można oczekiwać również niższych temperatur.

Laptopy Lenovo Legion Pro 7 (16″, 10) zadebiutują w marcu 2025 roku, a ich ceny rozpoczną się od 2399 dolarów (~9950 złotych). Seria Legion Pro 5 (16″, 10) dołączy do nich latem, w cenach startujących z poziomu 1399 dolarów (~5800 złotych).

Laptopy Lenovo Legion 5 i Legion 7 też stanowią ciekawą opcję

Dla graczy dysponujących nieco mniejszym budżetem i mających trochę mniejsze wymagania pod względem mocy, a większe, jeśli chodzi o mobilność, powstały serie Lenovo Legion 5 (15”, 10) i Legion 7 (16″, 10).

Sercami tych laptopów są procesory Intel Core Ultra 9 HX lub AMD Ryzen AI 7, którym towarzystwa dotrzymują maksymalnie 64 GB RAM i najnowsze karty graficzne Nvidii, aż do modelu GeForce RTX 5070. To stosunkowo lekkie i smukłe komputery, które bez problemu powinny radzić sobie także z nowszymi grami.

Lenovo Legion 7 (16″, 10) / fot. Lenovo Lenovo Legion 5 (15″, 10) / fot. Lenovo

Jeśli chodzi o wyświetlacze, to w obu przypadkach mamy do czynienia z technologią OLED i rozdzielczością 2560×1600 pikseli, ale Legion 5 (15″, 10) ma 15,3-calowy ekran o częstotliwości odświeżania 165 Hz, a Legion 7 (16″, 10) – 16-calowy panel z odświeżaniem do 240 Hz.

Obie serie zadebiutują latem. Ceny laptopów z serii Lenovo Legion 5 (15″, 10) rozpoczną się od 1149 dolarów (~4765 złotych), a Lenovo Legion 7 (16″, 10) – od 1599 dolarów (~6635 złotych).

Lenovo LOQ powraca w odświeżonej wersji

Wreszcie, jest też coś dla tzw. niedzielnych graczy, czyli osób, które poszukują uniwersalnego sprzętu, na którym od czasu do czasu będzie się dało pograć w komfortowych warunkach. Jest to odświeżona seria LOQ, oferująca karty graficzne do GeForce RTX 5070 oraz:

procesory do Intel Core i7-14650HX w serii Lenovo LOQ 15IRX10,

procesory do AMD Ryzen 7 260 w serii Lenovo LOQ 15AHP10.

Szczegóły na temat cen i dostępności tych urządzeń mają zostać podane w późniejszym terminie.

Lenovo IdeaPad Pro 5: uniwersalny laptop dla wymagających

Przechodzimy tymczasem do laptopów uniwersalnych, których rodzinę otwiera Lenovo IdeaPad Pro 5 (16″, 10). To model wyposażony w 16-calowy wyświetlacz OLED o rozdzielczości 2,8K i częstotliwości odświeżania 120 Hz.

Lenovo Yoga IdeaPad Pro 5 (16″, 10) / fot. Lenovo

Sporo mocy obliczeniowej zapewniać mają mu procesory z serii Intel Core Ultra 9, a szeroką funkcjonalność – kompletna gama podstawowych złączy. Rynkowa premiera została zaplanowana na lipiec, a ceny wystartują z poziomu 1499 dolarów (~6230 złotych).

Co dwa ekrany, to nie jeden, czyli Lenovo Yoga Book 9

Kolejną nowością jest Lenovo Yoga Book 9 (14″, 10), którego charakterystyczną cechą jest obecność dwóch wyświetlaczy (i bezprzewodowej klawiatury Bluetooth) – każdy z nich to 14-calowy panel OLED o częstotliwości odświeżania 120 Hz.

Lenovo Yoga Book 9i (14″, 10) / fot. Lenovo

Sercem laptopa w najwyższej konfiguracji jest procesor Intel Core Ultra 7 255H, współpracujący z 32 GB pamięci operacyjnej. Urządzenie ma również zintegrowany soundbar z czterema głośnikami, akumulator o pojemności 88 Wh, a jego waga wynosi zaledwie 1,22 kg. Laptop kupić będzie można już w maju – w cenach rozpoczynających się od 1999 dolarów (~8310 złotych).

Laptop Lenovo Yoga Slim 9 ma kamerę w ekranie

Zaprezentowany został również laptop Lenovo Yoga Slim 9 (14″, 10). Według producenta jest to pierwszy na świecie laptop z kamerą wtopioną w ekran, dzięki czemu ten ostatni pokrywa aż 98% całej pokrywy. Wyświetlacz – skoro już przy nim jesteśmy – to 14-calowy panel OLED o rozdzielczości 4K i częstotliwości odświeżania 120 Hz.

Lenovo Yoga Slim 9 (14″, 10) / fot. Lenovo

W najwyższej konfiguracji bazuje na procesorze Intel Core Ultra 7 258V, dzięki czemu może być klasyfikowany jako laptop klasy Copilot+ PC. Dorzuca do tego olbrzymi akumulator 75 Wh zapewniający do 17 godzin działania, a mimo to waży niespełna 1,2 kg.

Laptop Lenovo Yoga Slim 9 (14″, 10) zadebiutuje w sprzedaży już w lutym, a jego ceny będą się zaczynać od 1849 dolarów (~7685 złotych)

Jest też coś dla fanów laptopów 2-w-1

Dostępny będzie także model specjalny model Lenovo Yoga 9i 2-in-1 Aura Edition (14″, 10) będący hybrydą laptopa i tabletu. W jego przypadku producent postawił na dotykowy panel OLED o przekątnej 14 cali, rozdzielczości 2,8K i częstotliwości odświeżania 120 Hz. Opcje procesorowe będą zaś sięgać jednostki Intel Core Ultra 7 258V.

Jeśli chodzi o urządzenia 2-w-1, to w tegorocznej ofercie Lenovo pojawią się także laptopy Yoga 7i 2-in-1 (16″, 10) oraz Yoga 7i 2-in-1 (14″, 10) wyposażone, odpowiednio, w wyświetlacze o przekątnych 16 i 14 cali. W obu przypadkach są to panele OLED o rozdzielczości 2,8K i częstotliwości odświeżania 120 Hz.

Lenovo Yoga 9i 2-in-1 (14″, 10) / fot. Lenovo Lenovo Yoga 7i 2-in-1 (14″, 10) / fot. Lenovo

Poza tym laptopy mają procesory do Intel Core Ultra 7 258V, maksymalnie 32 GB RAM i akumulatory o pojemności 70 Wh. Mniejszy waży 1,45 kg, większy zaś 1,89 kg.

Dwufunkcyjne laptopy z serii Yoga także trafią do sklepów w lutym. Ich ceny wystartują z następujących poziomów:

Lenovo Yoga 9i 2-in-1 Aura Edition (14″, 10) – 1599 dolarów (~6635 złotych),

Lenovo Yoga 7i 2-in-1 (14″, 10) – 949 dolarów (~3940 złotych),

Lenovo Yoga 7i 2-in-1 (16″, 10) – 899 dolarów (~3730 złotych).

ThinkPad X9: biznesowy laptop klasy premium

Na koniec zostały nam jeszcze biznesowe laptopy Lenovo ThinkPad X9 14 oraz X9 15 Aura Edition reprezentujące klasę premium. Zostały wyposażone w topowe procesory Intel Core Ultra 7 serii 200 i maksymalnie 32 GB RAM. Cechują się również szerokimi opcjami łączności, na czele z portami Thunderbolt 4 i HDMI 2.1 oraz kartą Wi-Fi 7.

Lenovo ThinkPad X9 Aura Edition (fot. Lenovo)

Oba modele zostały wyposażone w wyświetlacze OLED, który może (ale nie musi) być dotykowy. Do tego mają też solidne obudowy, spełniające wymogi militarnego standardu MIL-STD-810H. Ceny? Czternastka startuje z poziomu 1399 dolarów (~5805 złotych), a Piętnastka – 1549 dolarów (~6425 złotych). Premiera w lutym.