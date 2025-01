Wysyp procesorów AMD. Nowości prosto z CES 2025

Firmie AMD rozwiązał się worek z procesorami. Podczas targów CES 2025 zaprezentowała najnowsze jednostki do komputerów stacjonarnych, gamingowych i biznesowych laptopów, a także przenośnych konsol do gier. Podsumujmy sobie to, co o nich wiemy.

Nowe procesory AMD Ryzen X3D na CES 2025

Przede wszystkim AMD uzupełnia katalog topowych procesorów desktopowych dla graczy i twórców treści. Do rodziny dołączają: 12-rdzeniowy Ryzen 9900X3D taktowany zegarem 4,4 GHz (5,5 GHz w trybie Boost) oraz 16-rdzeniowy Ryzen 9950X3D z zegarem 4,3 GHz (5,7 GHz w trybie Boost).

Obie jednostki bazują na architekturze Zen 5, zintegrowanej grafice RDNA 2 i pamięci podręcznej 3D V-Cache. Charakterystyczne dla nich jest też to, że mają rdzenie zainstalowane bliżej układu chłodzącego, co pozwalać ma na uzyskiwanie wyższych częstotliwości taktowania przy niższych temperaturach. Premiera – w pierwszym kwartale 2025 roku.

Model Rdzenie/wątki Taktowanie Pamięć cache TDP Ryzen 9950X3D 16/32 4,3 GHz (Boost do 5,7 GHz) 144 MB 170 W Ryzen 9900X3D 12/24 4,4 GHz (Boost do 5,5 GHz) 140 MB 120 W

Procesory AMD Ryzen 9000HX do gamingowych laptopów

Pod kątem laptopów gamingowych zoptymalizowane zostały natomiast mobilne procesory AMD Ryzen serii 9000HX. W nich także producent zastosował to nowe rozwiązanie termiczne, a równocześnie zadbał o jak najwyższą wydajność, nie tylko poprzez topowe komponenty, ale też obsługę zewnętrznych, na czele z pamięcią typu DDR5.

Na szpicy rodziny stoi 16-rdzeniowy Ryzen 9 9955HX3D, cechujący się częstotliwością taktowania 2,5 GHz w trybie standardowym i 5,4 GHz w trybie Boost, 144 MB pamięci cache oraz 2-rdzeniowym układem graficznym Radeon 610M. Wraz z pozostałą dwójką powinien trafić do laptopów w pierwszej połowie 2025 roku.

Model Rdzenie/wątki Taktowanie Pamięć cache Grafika cTDP Ryzen 9 9955HX3D 16/32 2,5 GHz (Boost do 5,4 GHz) 144 MB Radeon 610M (2 rdzenie) 55-75 W Ryzen 9 9955HX 16/32 2,5 GHz (Boost do 5,4 GHz) 80 MB Radeon 610M (2 rdzenie) 55-75 W Ryzen 9 9850HX 12/24 3 GHz (Boost do 5,2 GHz) 76 MB Radeon 610M (2 rdzenie) 45-75 W

Seria AMD Ryzen AI Max – to, co najlepsze do laptopów AI

Z myślą o wydajnych laptopach, tyle że bardziej stacjach roboczych niż maszynach gamingowych, powstała nowa seria procesorów AMD Ryzen AI Max. Chipy oferują do 16 rdzeni Zen 5 i maksymalnie 40 jednostek obliczeniowych RDNA 3.5, a do tego mają zintegrowane NPU (jednostki przetwarzania neuronowego) o mocy obliczeniowej sięgającej 50 TOPS.

Procesor AMD Ryzen AI Max (fot. AMD)

AMD nazywa tę nową serię najpotężniejszą siłą napędową dla komputerów AI nowej generacji. Równocześnie jest ona dość szeroka, bo mieści się w niej zarówno 6-rdzeniowy Ryzen AI Max Pro 380, jak i 16-rdzeniowy Ryzen AI Max+ 395. Pełne zestawienie (wraz z kluczowymi detalami technicznymi) możesz zobaczyć poniżej, a premiery pierwszych urządzeń spodziewać się jeszcze tej zimy.

Model Rdzenie/wątki Taktowanie Pamięć cache Grafika Moc NPU cTDP Ryzen AI Max+ Pro 395 16/32 3 GHz (Boost do 5,1 GHz) 80 MB Radeon 8060S (40 rdzeni) 50 TOPS 45-120 W Ryzen AI Max+ 395 16/32 3 GHz (Boost do 5,1 GHz) 80 MB Radeon 8060S (40 rdzeni) 50 TOPS 45-120 W Ryzen AI Max Pro 390 12/24 3,2 GHz (Boost do 5 GHz) 76 MB Radeon 8050S (32 rdzenie) 50 TOPS 45-120 W Ryzen AI Max 390 12/24 3,2 GHz (Boost do 5 GHz) 76 MB Radeon 8050S (32 rdzenie) 50 TOPS 45-120 W Ryzen AI Max Pro 385 8/16 3,6 GHz (Boost do 5 GHz) 40 MB Radeon 8050S (32 rdzenie) 50 TOPS 45-120 W Ryzen AI Max 385 8/16 3,6 GHz (Boost do 5 GHz) 40 MB Radeon 8050S (32 rdzenie) 50 TOPS 45-120 W Ryzen AI Max Pro 380 6/12 3,6 GHz (Boost do 4,9 GHz) 22 MB Radeon 8040S (16 rdzeni) 50 TOPS 45-120 W

Nowe dzieci w rodzinie AMD Ryzen AI 300

Równocześnie rozszerzenia doczekała się seria AMD Ryzen AI 300 zaprojektowana z myślą o laptopach klasy Copilot+. Do wcześniej wprowadzonych procesorów Ryzen 9 dołączają teraz Siódemki i Piątki – wszystkie bazujące na architekturach Zen 5 i RDNA 3.5 oraz wykorzystujące technologię XDNA 2 w zintegrowanych NPU.

Procesory te jeszcze w pierwszym kwartale 2025 roku powinny trafić do rozmaitych laptopów kierowanych do mobilnych profesjonalistów, jak i zwykłych użytkowników, mających wymagania utrzymane na średnim poziomie.

Model Rdzenie/wątki Taktowanie Pamięć cache Grafika Moc NPU cTDP Ryzen AI 7 Pro 350 8/16 2 GHz (Boost do 5 GHz) 24 MB Radeon 860M 50 TOPS 15-54 W Ryzen AI 7 350 8/16 2 GHz (Boost do 5 GHz) 24 MB Radeon 860M 50 TOPS 15-54 W Ryzen AI 5 Pro 350 6/12 2 GHz (Boost do 4,8 GHz) 22 MB Radeon 840M 50 TOPS 15-54 W Ryzen AI 5 350 6/12 2 GHz (Boost do 4,8 GHz) 22 MB Radeon 840M 50 TOPS 15-54 W

To wciąż nie wszystko. Co jeszcze firma AMD pokazała na targach CES 2025?

Firma AMD zapowiedziała również serię Ryzen 200 kierowaną do osób poszukujących nieco bardziej przystępnych urządzeń. Składające się na nią procesory wykorzystają architekturę Zen 4, zaoferują bazowe taktowanie od 3 do 4 GHz i zostaną wyposażone w 4, 6 lub 8 rdzeni oraz od 12 do 24 MB pamięci cache. Na ich dokładniejsze omówienie przyjdzie jeszcze czas, ponieważ premiera została zaplanowana dopiero na drugi kwartał 2025 roku.

Słowem wypada też wspomnieć o procesorach z serii AMD Ryzen Z2 zaprojektowanych z myślą o przenośnych konsolach do gier. Rodzinę tworzą chipsety Z2 Extreme (8 rdzeni Zen 5 o taktowaniu 2 GHz, grafika RDNA 3.5 i 24 MB cache), Z2 (4 rdzenie Zen 5 o taktowaniu 3,3 GHz, grafika RDNA 3 i 24 MB cache) oraz Z2 Go (4 rdzenie Zen 5 o taktowaniu 3 GHz, grafika RDNA 2 i 10 MB cache). Ten ostatni – jak już wiemy – trafi do konsoli Lenovo Legion Go S zaprezentowanej podczas targów CES 2025.