Nvidia GeForce RTX 50 – przegląd WSZYSTKICH kart niereferencyjnych

Podczas trwających targów CES 2025 giganci technologiczni zaprezentowali nowe sprzęty. Wśród nich jest Nvidia, która wreszcie pokazała światu karty graficzne z serii GeForce RTX 50. Na razie mowa jedynie o RTX 5070, RTX 5070 Ti, RTX 5080 i RTX 5090, ale zapewne w najbliższych miesiącach do tego grona dołączy RTX 5060. Co wiemy o niereferencyjnych wersjach tych kart? Zapraszam na przegląd nowości!

Nvidia GeForce RTX 50 – ogólna specyfikacja

W sieci zawrzało po ogłoszeniu przez Nvidię specyfikacji nowych kart graficznych z serii RTX 50. Jedni niesamowicie cieszą się z cen, bo – nie ma co ukrywać – te są co najmniej „przyzwoite”, a inni narzekają na zbyt małą ilość VRAM. Oba obozy mają rację, ale na pierwsze, rzetelne testy tych kart, jeszcze przyjdzie nam poczekać.

Specyfikacja Nvidia GeForce RTX 5070:

generacja: Blackwell,

układ graficzny: Blackwell GB205,

CUDA: 6144 rdzenie,

AI TOPS: 988,

Taktowanie: 2160 MHz (2510 w trybie boost),

VRAM: 12 GB GDDR7,

przepustowość pamięci: 672 GB/s,

TDP: 250 W.

Specyfikacja Nvidia GeForce RTX 5070 TI:

generacja: Blackwell,

układ graficzny: Blackwell GB203,

CUDA: 8960 rdzeni,

AI TOPS: 1406,

Taktowanie: 2300 MHz (2450 w trybie boost),

VRAM: 16 GB GDDR7,

przepustowość pamięci: 896 GB/s,

TDP: 300 W.

Specyfikacja Nvidia GeForce RTX 5080:

generacja: Blackwell,

układ graficzny: Blackwell GB203,

CUDA: 10752 rdzenie,

AI TOPS: 1801,

taktowanie: 2300 MHz (2620 w trybie boost),

VRAM: 16 GB GDDR7,

przepustowość pamięci: 960 GB/s,

TDP: 360 W.

Specyfikacja Nvidia GeForce RTX 5090:

generacja: Blackwell,

układ graficzny: Blackwell GB202,

CUDA: 21760 rdzenie,

AI TOPS: 3352,

taktowanie: 2010 MHz (2410 w trybie boost),

VRAM: 32 GB GDDR7,

przepustowość pamięci: 1792 GB/s,

TDP: 575 W.

Więcej o mocy i cenach nowych kart graficznych Nvidia z serii GeForce RTX 50 pisaliśmy w podlinkowanym artykule, w którym możecie zapoznać się również z dodatkowymi możliwościami, jakie daje nowa seria kart „zielonych”.

INNO3D GeForce RTX serii 50

Zestawienie niereferencyjnych kart graficznych z serii RTX 50 zaczniemy od mniej znanej firmy, jaką niewątpliwie jest INNO3D. To producent, który na rynku działa od 1998 roku, a więc już blisko 27 lat. Tym razem do zaoferowania ma aż 6 różnych wersji nowych kart graficznych.

Na stronie producenta możemy znaleźć na razie parametry modeli RTX 5080 i RTX 5090. Wiemy, że w przypadku RTX 5080 bazowe taktowanie to 2295 MHz, a boost to aż 2617 MHz. Wymiary tej karty to 300 x 116 x 41 mm. Z kolei RTX 5090 ma mieć bazowo 1635 MHz i 2400 MHz w trybie boost, a jego wymiary to 333 x 137 x 60 mm.

Wersje RTX 5080 X3 OC i OC White będą się różnić od X3 rozmiarami. Wspomniane modele „OC” od INNO3D mają mieć 300 x 116 x 41 mm.

iCHILL FROSTBITE: GeForce RTX 5090, RTX 5080 i iCHILL X3

Frostbite to wersja, która na ten moment będzie dostępna jedynie w RTX 5090 i RTX 5080. Ma cechować się „imponującym systemem chłodzenia”, a jednocześnie mieć kompaktowy rozmiar i dwuslotową konstrukcję.

Z kolei „X3” – oprócz RTX 5090 i RTX 5080 – znajdzie się również w RTX 5070 Ti. Ten model został wyposażony w ogromną komorę parową, cechującą się dwukrotnie wyższą przewodnością cieplną aniżeli tradycyjne rozwiązania. Warto podkreślić, że karty graficzne „X3” będą miały trzy wentylatory, obracające się w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Ma to na celu zwiększenie wydajności przepływu powietrza.

RTX 5090 INNO3D X3 (źródło: inno3d)

INNO3D X3 OC: GeForce RTX 5080, RTX 5070 Ti, RTX 5070

INNO3D X3 OC występuje w standardowej wersji oraz w opcji „White”. W drugim z tych przypadków będzie jednak dostępna jedynie w przypadku kart RTX 5080 i RTX 5070 Ti. Czym charakteryzują się te modele? Cóż, tutaj ponownie producent stawia na chłodzenie. Karty będą wykorzystywać duże komory parowe oraz mieć zamontowane radiatory zbudowane z gęstych, aluminiowych żeberek. Do tego oczywiście trzy wentylatory.

Producent zadeklarował również, że przygotował wersję „bez OC”, gdzie zastosowano łopatki wentylatora scythe o średnicy 98 mm (RTX 5090), a w przypadku RTX 5080 o średnicy 90 mm. Ta wersja kart będzie występować w modelach: RTX 5090, RTX 5080 oraz RTX 5070 Ti.

Asus GeForce RTX serii 50

Asus tym razem postawił na wytrzymałość oraz chłodzenie. Firma chce wykorzystać układy Blackwella oraz sztuczną inteligencję, aby zapewnić „wydajność oraz doskonały wygląd, których nie znajdziesz nigdzie indziej”. ROG Astral ma np. mieć wysokiej jakości chłodzenie wentylatorami, a ROG Astral LC z kolei chłodzić cieczą, z kolei seria TUF Gaming ma być wyjątkowo wytrzymała.

Karty Asusa z serii GeForce RTX 50 będą charakteryzować się przede wszystkim czterema wentylatorami, które mają na celu zwiększenie ciśnienia powietrza aż o nawet 20 procent (co jest imponującym wynikiem) i ma pozwolić obniżyć temperaturę karty. Modele RTX 50 będą dostępne w trzech seriach: ROG, TUF Gaming oraz Prime. W przypadku ROG mówimy o: Astral, Astral LC oraz Strix, natomiast TUF Gaming i Prime nie mają swoich „podserii”.

Asus GeForce RTX 50 ROG Astral LC (źródło: asus) Asus GeForce RTX 50 ROG Astral (źródło: asus) Asus GeForce RTX 50 ROG Strix (źródło: asus)

Niereferencyjne wersje kart Asusa będą dostępne jedynie dla modeli GeForce RTX 5070, RTX 5070 Ti, RTX 5080 oraz RTX 5090. Asus na razie nie podał na swojej stronie taktowania dla swoich wersji, ale za to znamy wymiary kart (tylko dla serii TUF Gaming, w momencie pisania artykułu producent nie podał wymiarów dla innych serii). W przypadku RTX 5070 i Ti będzie to 329 x 140 x 62,5 mm, z kolei w przypadku RTX 5080 i RTX 5090 to już 348 x 146 x 72 mm.

Gainward GeForce RTX serii 50

Kolejną firmą, która postanowiła przygotować niereferencyjne wersje nowych kart Nvidii, jest Gainward. To producent, który w poprzednich latach miał takie serie, jak: Phantom, Phoenix, Panther, Ghost czy Pegasus. Tym razem jednak zdecydował się na razie tylko na dwie pierwsze.

Gainward Phantom GeForce RTX serii 50

Seria Phantom będzie dostępna dla modeli RTX 5090, RTX 5080 i RTX 5070 Ti. Zabrakło tutaj „najsłabszej” karty zielonych, ale – kto wie – być może pojawi się w przyszłości? Warto podkreślić, że modele różnią się od siebie jeszcze dwoma „pod wersjami”, czyli Phantom GS i zwykły Phantom. W przypadku poprzednich serii edycje te różnił brak zablokowanego taktowania w GS. Można przypuszczać, że tym razem będzie podobnie, ale producent nie podał jeszcze wartości dla RTX 5090 i RTX 5070 Ti.

Poznaliśmy je za to dla RTX 5080 i tam będzie to 2730 MHz w trybie boost. Wymiary tej karty graficznej to z kolei 331,9 x 145,6 x 69,9 mm. Użytkownicy będą mogli skorzystać z jednego złącza 16-pin. Takie same wymiary i złącze ma model RTX 5070 Ti.

Gainward Phantom GeForce RTX 5090 przód (źródło: gainward) Gainward Phantom GeForce RTX 5090 tył (źródło: gainward)

Phantomy charakteryzują się jeszcze cyklonowymi wentylatorami, które mają zapewniać stały przepływ powietrza do radiatora. Do tego producent położył duży nacisk na żebra dyfuzora, zwiększając wydajność chłodzenia, a do tego zwiększając wytrzymałość karty.

Gainward Phoenix GeForce RTX serii 50

Teoretycznie Phoenix jest „gorszą” serią niż Phantom, ale podana specyfikacja kart graficznych na ten moment na to nie wskazuje. Mam na myśli to, że producent dla obu serii podał te same dane. W opisie kart można jednak znaleźć wzmiankę, że Phoenixom brakuje cech Phantomów związanych z chłodzeniem, ale za to mają ochronną płytkę oraz dual BIOS. Karty nie różnią się wymiarami, gdyż wszystkie RTX-y z serii 50 Phoenix mają: 331,9 x 133,1 x 60 mm.

Gainward Phoenix GeForce RTX 5080 (źródło: gainward) Gainward Phoenix GeForce RTX 5080 (źródło: gainward)

Colorful iGame GeForce RTX serii 50

Producent Colorful z kolei postawił tylko na jedną serię kart – iGame. Na ten moment nowych GPU nie będzie w wersjach „colorful” oraz „colorfire”. Warto również nadmienić, że jedyny model, który dotychczas został zaprezentowany, to GeForxe RTX 5080. Firma postanowiła jednak pokazać go w aż czterech wersjach:

iGame GeForce RTX 5080 Vulcan OC,

iGame GeForce RTX 5080 Neptune OC,

iGame GeForce RTX 5080 Advanced OC,

iGame GeForce RTX 5080 Ultra W OC.

I… to wszystko, co o nich wiemy. Próżno szukać informacji o taktowaniu, wymiarach, cenie czy dostępności, ale za to mamy dostępne zdjęcia:

Colorful GeForce RTX 5080 Advanced OC (źródło: gainward) Colorful GeForce RTX 5080 Neptune OC (źródło: gainward) Colorful GeForce RTX 5080 Ultra W OC (źródło: gainward) Colorful GeForce RTX 5080 Vulcan OC (źródło: gainward)

Gigabyte GeForce RTX serii 50

Gigabyte zaprezentował łącznie aż 21 różnych odmian swoich niereferencyjnych wersji nowych kart graficznych. Jest ich tyle, że nie sposób opisać każdą, szczególnie że często różnią się detalami, dlatego wymienię najważniejsze wersje z każdej z flagowych serii tego producenta.

Gigabyte Aorus GeForce RTX serii 50

Gigabyte Arous GeFortce będą dostępne w modelach RTX 5070, RTX 5070 Ti, RTX 5080 oraz RTX 5090. Warto podkreślić, że RTX 5090 będzie dostępny w wersji Waterforce i Master Ice. Czym się od siebie różnią? Waterforce to lepsze chłodzenie z chłodnicą 360 mm oraz trzema wentylatorami 120 mm. Producent nie podał wymiarów i taktowania dla RTX 5090 i RTX 5070, wiemy za to, że będzie jeden pin 16 (we wszystkich modelach). Z kolei RTX 5080 i RTX 5070 Ti mają mieć wymiary 360 x 150 x 75 mm.

Aorus Gigabyte GeForce RTX 5090 (źródło: gigabyte)

Gigabyte Aero GeForce RTX serii 50

Seria Aero nie będzie występować w RTX 5090. Oprócz tego różni się od Arousa głównie brakiem LCD, a także systemem chłodzenia uboższym o metalowy smar kompozytowy dla GPU. Z podanej specyfikacji to na razie główna różnica, ale może się okazać, że będzie też np. inne taktowanie bazowe. RTX 5080 Aero będzie miała wymiary 304 x 126 x 50 mm, przez co jest to jeden z najmniejszych modeli. Z kolei 5070 Ti Aero ma mieć wymiary: 340 x 140 x 70 mm.

Aero Gigabyte GeForce RTX 5070 Ti (źródło: gigabyte)

Gigabyte Gaming GeForce RTX serii 50

Gigabyte Gaming charakteryzuje się podwójnym BIOS-em, wzmocnioną konstrukcją oraz wszechstronnym uchwytem VGA (a przynajmniej tak deklaruje producent). Również ma uboższe chłodzenie, ale na razie nie wiemy, jak bardzo przełoży się to na wyniki. Ta seria będzie dostępna dla każdego z obecnych modeli RTX 50, a wymiary RTX 5080 i RTX 5070 Ti są identyczne, jak w przypadku RTX 5070 Ti Aero.

Gigabyte Gigabyte GeForce RTX 5090 (źródło: gigabyte)

Gigabyte Eagle GeForce RTX serii 50

Na koniec został orzeł, czyli nic innego, jak GeForce RTX Eagle, dostępny jedynie dla modeli RTX 5070 oraz RTX 5070 Ti. Również ma uchwyt VGA, wzmocnioną konstrukcję i podwójny BIOS, ale tak samo, jak nieco „lepsi” bracia, brakuje mu elementów chłodzenia, które ma Aorus. Zarówno przy RTX 5070, jak i przy RTX 5070 Ti, producent na razie nie podał taktowania, ale za to dowiedzieliśmy się, że wymiary modelu z dopiskiem „Ti” wynoszą 304 x 126 x 50 mm.

Eagle Gigabyte GeForce RTX 5070 Ti (źródło: gigabyte)

Palit GeForce RTX serii 50

Palit od lat stawia na dwie serie: GameRock i GamingPro. Nie inaczej jest tym razem, gdyż jeden z wiodących producentów kart graficznych wypuścił swoje niereferencyjne wersje kart dla każdego z dostępnych modeli zielonych. Podobnie jak konkurencja, ta firma również stawia mocno na chłodzenie. Wszystkie wymienione modele i serie będą występować w dwóch wersjach – OC i zwykłej. Czym różnią się od siebie obie serie?

Palit GameRock GeForce RTX serii 50

Seria Palit GameRock została ograniczona do modeli RTX 5090, RTX 5080 i RTX 5070 Ti. Zabraknie tutaj najsłabszego z braci i nic w tym dziwnego. Producent promuje to jako połączenie „estetyki i mocy”, a zwykłej „70” może zabraknąć właśnie mocy. GameRock ma wykorzystywać zaawansowane chłodzenie z systemem TurboFan 4.0. Efekt? Podobno aż 33% poprawy w zakresie hałasu oraz optymalizacji termicznej. Konstrukcja wykorzystuje również kompozytowe rurki cieplne oraz komorę parową.

Każdy z modeli będzie wykorzystywał jeden pin 16 i miał te same rozmiary, czyli 331,9 x 150 x 70,4 mm.

Gamerock Palit GeForce RTX 5090 przód (źródło: palit) Gamerock Palit GeForce RTX 5090 tył (źródło: palit) Gamerock Palit GeForce RTX 5090 bok (źródło: palit)

Palit GamingPro GeForce RTX serii 50

Z kolei GamingPro to znacznie prostsza konstrukcja, co widać już na pierwszy rzut oka. Nie oznacza to jednak, że jest o wiele gorsza. Również ma system TurboFan 4.0, a do tego obsługuje dual BIOS. Warto podkreślić, że karty z tej serii zostały wzmocnione dzięki pełnowymiarowej płytce odlewniczej oraz ochronnej, tylnej płytce. GamingPro będzie dostępny dla modeli RTX 5070, RTX 5070 Ti oraz RTX 5080. Producent poszedł na łatwiznę i każda z opcji będzie miała te same wymiary, co w przypadku GameRocka.

GamingPro Palit GeForce RTX 5090 przód (źródło: palit) GamingPro Palit GeForce RTX 5090 tył (źródło: palit) GamingPro Palit GeForce RTX 5090 bok (źródło: palit)

Zotac GeForce RTX serii 50

Zotac postawił jedynie na dwa modele, czyli RTX 5080 i RTX 5090. Warto jednak podkreślić, że w przypadku serii 40 mogliśmy kupić aż 9 różnych modeli, więc być może tym razem z czasem dodane zostaną również inne karty RTX 50. Producent postawił na dwie serie: Solid oraz AMP Extreme Infinity, a obie się dość mocno od siebie różnią.

Zotac GeForce RTX 5080 i RTX 5090 w wersji Solid to przede wszystkim zaawansowane chłodzenie IceStorm 3.0, komora parowa większa o 34 procent, wentylatory BladeLink, a także wzmocniona rama środkowa i wspornik dla GPU.

Zotac Solid GeForce RTX 5090 przód (źródło: zotac) Zotac Solid GeForce RTX 5090 tył (źródło: zotac) Zotac Solid GeForce RTX 5090 bok (źródło: zotac)

GeForce RTX 5080 i 5090 AMD Extreme Infinity charakteryzuje się głównie konstrukcją typu „infinity mirror”, co znacząco odróżnia ją od Solid. Do tego dochodzi takie samo chłodzenie, wentylatory i komora parowa, ale za to mamy tutaj też dual BIOS, Active Fan Control 2.0 i FireStorm Utility.

Zotac AMP Extreme INFINITY GeForce RTX 5090 (źródło: zotac) Zotac AMP Extreme INFINITY GeForce RTX 5090 (źródło: zotac) Zotac AMP Extreme INFINITY GeForce RTX 5090 (źródło: zotac)

MSI GeForce RTX serii 50

Na koniec zostawiłem wisienkę na torcie, czyli MSI GeForce RTX serii 50. Tutaj mamy aż 28 różnych opcji do wyboru z aż pięciu serii: Suprim, Vanguard, Gaming, Ventus oraz Inspire. Nie sposób wymienić wszystkich, więc ponownie ograniczę się do najważniejszych.

MSI Suprim GeForce RTX serii 50

MSI Suprim to seria, która będzie dostępna jedynie w modelach RTX 5080 i RTX 5090. Warto podkreślić, że występować będzie w dwóch wersjach: zwykłej oraz z chłodzeniem cieczą. Charakteryzują się przede wszystkim zaawansowaną konstrukcją termiczną Hyper Frozr, wentylatorami z siedmioma łopatkami, a także zaawansowaną komorą parową. Wszystko sprowadza się do jeszcze lepszego chłodzenia oraz komfortu pracy.

Producent nie podał co prawda taktowania, ale mamy za to wymiary kart. RTX 5080 i RTX 5090 będą zajmować tyle samo miejsca: 359 x 150 x 76 mm.

MSI Suprim GeForce RTX 5090 przód (źródło: msi) MSI Suprim GeForce RTX 5090 bok (źródło: msi)

MSI Vanguard GeForce RTX serii 50

Co ciekawe, seria Vanguard będzie dostępna nie tylko dla dwóch topowych modeli, czyli RTX 5080 i RTX 5090, ale również dla RTX 5070 Ti i RTX 5070. Ze świecą szukać na rynku takich serii. Tutaj do czynienia mamy z dołączoną podstawką na kartę MSI, DRMOS, czyli wysoką sprawnością przy małych stratach mocy oraz lepszą kontrolą napięcia, a także tradycyjnym chłodzeniem z pogrubioną warstwą miedzi, dzięki czemu będzie lepsza przewodność ciepła. Tutaj również zastosowano konstrukcję Hyper Frozr i wspomniane wyżej łopatki.

MSI GeForce Vanguard RTX 5090, RTX 5080 i RTX 5070 Ti mają wymiary 357 x 151 x 66 mm, za to RTX 5070 to już „tylko” 337 x 140 x 61 mm. Na ceny oraz taktowanie bazowe i boost przyjdzie nam jeszcze poczekać.

MSI Vanguard GeForce RTX 5080 przód (źródło: msi) MSI Vanguard GeForce RTX 5080 bok (źródło: msi)

MSI Gaming GeForce RTX serii 50

Ostatnią z głównych serii jest „MSI Gaming„, która będzie dostępna dla modeli RTX 5070, RTX 5070 Ti, RTX 5080 oraz RTX 5090. Tutaj również trudno na razie znaleźć informacje o taktowaniu czy cenie, ale za to wiemy, że mamy do czynienia z innym chłodzeniem. Wybór padł na Tri Frozr 4, które ma inaczej działające wentylatory oraz kontrolę przepływu powietrza. Na razie oprócz wymiarów jest to główna różnica.

MSI Gaming GeForce RTX 5090 ma wymiary 359 x 149 x 70 mm, a 5080, 5070 Ti i 5070 to 338 x 140 x 50 mm.

MSI Gaming GeForce RTX 5070 Ti przód (źródło: msi) MSI Gaming GeForce RTX 5070 Ti bok (źródło: msi)

Tekst będzie aktualizowany o ceny i dane dotyczące taktowania, więc zachęcamy do zaglądania na bieżąco.