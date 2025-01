Aplikacja Fitbit pozbawiona ważnej funkcji. Nie puścisz już treningu na telewizorze

Fitbit jest jedną z popularniejszych aplikacji dla osób lubiących sport i ruch. Jedną z jej zalet niewątpliwie była możliwość przerzucania obrazu z telefonu na telewizor. Teraz jednak nie jest to możliwe i nie wiadomo, czy kiedykolwiek ta funkcja powróci do aplikacji. To bardzo dziwna zmiana.

Fitbit bez przesyłania treningów na telewizor

Fitbit to jedna z najpopularniejszych aplikacji dla osób, które lubią sport i zdrowy ruch. W sklepie Google Play ma już ponad 100 milionów pobrań, ale ocena nie jest najwyższa – zaledwie 3,7 gwiazdki. Trudno się temu dziwić, skoro producent często kombinuje ze zmianami, a nie wszystkie funkcje działają poprawnie. Do tego sama aplikacja nie jest aż tak stabilna i zdarzało mi się np. że crashowała bez powodu. Ostatnia aktualizacja jest z 9 stycznia tego roku, ale wydaje się, że temat, który tym razem opisujemy, występuje już od kilku tygodni.

Usunięta została funkcja odpowiedzialna za przesyłanie filmów z treningami na telewizor poprzez Google Cast lub Chromecast. Dzięki tej opcji wygodnie można było puścić na TV z Androidem, Google TV lub Chromecastem trening, który się wykonuje. Cóż, teraz to już nie będzie możliwe. W grudniu użytkownicy Reddita zauważyli, że nie można już korzystać z tej opcji.

Czy przesyłanie treningów powróci?

Co ciekawe, w sklepie Google nawet kilka tygodni po tym, gdy funkcja została usunięta, dalej można było znaleźć adnotacje na temat tego, że aplikacja pozwala na streamowanie obrazu na telewizor. W opisie oprogramowania w Google Play nie ma już jednak takiej adnotacji, a 9to5google znalazło wątek, w którym pomoc techniczna Fitbit stwierdziła, że funkcja jest już niedostępna. Usunięcie tej funkcji to bardzo dziwny ruch, bo zdaje się, że sporo osób z niej korzystało.

Dla przypomnienia w ramach ciekawostki dodam, że w październiku dowiedzieliśmy się, że producent zdecydował się na wykorzystanie w Fitbit sztucznej inteligencji, aby użytkownicy mogli korzystać z nowych narzędzi służących do monitowania zdrowia i aktywności.