Najlepsze telewizory 2020 – ranking modeli na każdą kieszeń

Rok 2020 za nami. Za moment odbędą się premiery nowych telewizorów na wirtualnych targach CES 2021. To idealny czas, by podsumować ekrany z dopiero co pożegnanego roku. Zwłaszcza, że zostaniemy z nimi jeszcze przynajmniej przez pół roku. Telewizory 2020 mają teraz korzystne ceny i będą wyprzedawane w kolejnych miesiącach. Jest więc wiele argumentów przemawiających za tym, że warto je rozważyć podczas decyzji zakupowej. Czas zatem odpowiedzieć jaki jest najlepszy telewizor 2020. Przy czym będą to najlepsze telewizory na każdą kieszeń – także poniżej 1000 złotych.

Łatwo było by mi wskazać TOP 5 zeszłorocznych telewizorów – LG OLED CX, Panasonic HZ2000, Philips OLED 805, LG ZX i Samsung Q950T. Takie zestawienie nie było by jednak zbyt pomocne przy zakupach. Dlatego ranking najlepszych telewizorów to wskazanie subiektywnie najlepszych telewizorów w każdym przedziale cenowym. To zatem telewizory, które polecam w określonym budżecie – te, które sam bym kupił mając taką kwotę do wydania.

Jednocześnie część telewizorów nieco przekracza zakładany budżet. Artykuł powstaje w pierwszych dniach stycznia i ceny niektórych modeli poszybowały do góry nawet o kilkaset złotych. Część ekranów w okresie Black Friday i przed świętami Bożego Narodzenia można było kupić w deklarowanym budżecie. Dlatego postanowiłem je umieścić w tych przedziałach licząc, że na dniach pojawią się kolejne promocje. Wyprzedaże, jeśli nie pojawią się w styczniu, to będą w lutym. Najbliższe miesiące to dobry okres właśnie na zakup dobrych modeli z 2020 roku w atrakcyjnych cenach.

A o to modele, które uważam za najlepsze telewizory 2020 roku:

Najlepszy TV do 1000 złotych – Xiaomi Mi LED TV 4A 32

Za mniej niż 800 złotych nabędziemy 32-calowy telewizor z Android TV. W dodatku system ten działa na nim nad wyraz płynnie i żwawo. 32 cale to nie tak dużo, ale w tym budżecie ten wybór wydaje się najrozsądniejszy. Xiaomi Mi LED TV 4A to dobry stosunek ceny do możliwości.

Jakość obrazu jest tu akceptowalna, ale właśnie najważniejsze jest to, że można korzystać z serwisów streamingowych i innych aplikacji. To właśnie wszechstronność multimedialna jest tym, co daje przewagę Xiaomi Mi LED TV 4A nad innymi tanimi telewizorami. Przy okazji ma on przyjemny w obsłudze pilot, a wygląd nie odstrasza.

Najlepszy TV do 2000 złotych – JVC LED LT-58VA8000

Konkurencja na rynku telewizorów do 2000 złotych jest olbrzymia. Rynek ekranów 1000-2000 złotych jest najszerszy. Wskazać tu można kilka naprawdę dobrych modeli – na przykład od Samsunga czy Philipsa. Od strony użytkowej i wizualnej warte uwagi są nawet ekrany LG, choć korzystają z matryc IPS. Mój wybór padł jednak na produkt tureckiego Vestela.

JVC LED LT-58VA8000 jest jednym z największych telewizorów, jakie możemy kupić do 2000 złotych – ma 58″. Nawet te 3 cale względem ekranów 55-calowych robią różnicę.

Ponadto, ma niezwykle atrakcyjny design – smukłe ramki po bokach i nowoczesną podstawę. Telewizor wspiera Dolby Vision, ma 4 porty HDMI i przyzwoitą jak na tę klasę jasność 350 nitów. Podobnie, jak w przypadku Xiaomi, ekran korzysta też z Android TV, który działa tu stabilnie i przyzwoicie. To wszystko sprawia, że jest to propozycja znów zdrowo-rozsądkowa.

Najlepszy TV do 3000 złotych – Samsung 55Q70T

Podstawowy QLED Samsunga 2020, który oferuje 120 Hz matrycę VA. Telewizor wspiera też HDMI 2.1 i ma bardzo niski input lag. To najtańszy telewizor, który powinien zainteresować graczy, zwłaszcza tych grających na nowych konsolach czy mocnych komputerach. To także bardzo uniwersalny telewizor pod względem satysfakcji z oglądanych treści – sprawdzi się zarówno w filmach, jak i przy oglądaniu transmisji sportowych.

Do tego minimalizm systemu Tizen, prostota obsługi, szybkość działania aplikacji i ich dostępność sprawia, że jest to telewizor dla każdego w dobrej cenie. Oczywiście Q70T występuje też w większych rozmiarach, gdzie też ma dość korzystne ceny.

Żaden alternatywny model w tym budżecie nie może się pochwalić 120 Hz matrycą i zbliżonymi parametrami technicznymi.

Najlepszy TV do 4000 złotych ­­­­- Samsung 55Q80T

Zwiększając budżet o tysiąc złotych wciąż pozostajemy przy Samsungu. Jest to wyższy model i zarazem najbardziej atrakcyjny telewizor 4K od Samsunga. Modele Q90T/Q95T nie przynoszą znacznej poprawy w jakości obrazu, są jedynie ciekawsze stylistycznie.

To, co istotne, to fakt, że Q80T korzysta z tylnego wielostrefowego podświetlania. Oferuje więc przyzwoity poziom czerni i kontrastu jak na tej klasy telewizor LCD. W dodatku pozwala cieszyć się namacalnym efektem HDR, którego w większości telewizorów na rynku nie jesteśmy w stanie dostrzec. Argumenty o HDMI 2.1, Input lagu, Tizenie czy uniwersalności, są tu tożsame z Q70T.

Najlepszy TV do 5000 złotych – LG OLED 55CX

Telewizory OLED to właściwie osobna kategoria produktowa. Technologia ta daje niesamowite możliwości, jeśli chodzi o czerń i kontrast. Odwzorowanie kolorów na LG OLED 55 CX jest wręcz referencyjne. W roku 2020 cena 55- czy 65-calowego telewizora OLED jest na akceptowalnym poziomie. Jednocześnie jednak wciąż telewizory OLED wymagają zaciemnionego pomieszczenia do pełnej satysfakcji z seansu, a także prawidłowego użytkowania (nie pozostawiania włączonych statycznych treści na długi czas, nie odłączania zasilania zbyt często).

LG OLED 55 CX to propozycja dla świadomych kinomanów, graczy, fanów kinowych seansów na wcale nie tak dużym ekranie. W ekranie LG warto pochwalić funkcje dla graczy, a także system WebOS – ten, choć niezwykle barwny, to jednak jest funkcjonalny i przyjemny w obsłudze.

Najlepszy TV do 10000 złotych – Sony 85XH9096

Nie ma większego sensu wskazywać topowych telewizorów za 6, 7, 8, 9 tysięcy, gdyż w większości były by to zdublowane poprzednie rekomendacje tylko w większych rozmiarach. Natomiast zwiększając budżet z 5000 do 10000 złotych możemy też zwiększyć znacząco gabaryty telewizora, nie tracąc znacząco na jakości obrazu.

Tym samym za mniej niż 10 tysięcy złotych kupimy Sony 85XH9096 – telewizor z HDMI 2.1, wielostrefowym tylnym podświetlaniem, wsparciem dla Dolby Vision, napędzany Android TV. W dodatku mówimy tu o solidnej jakości i klasycznym designie Sony.

Najlepszy TV do 15000 złotych – Samsung 75Q800T

Szukając topowej jakości obrazu warto zwrócić uwagę na Samsunga Q800T. To telewizor z rozdzielczością 8K. Jednak to nie rozdzielczość „robi robotę”, a zaawansowany procesor obrazu oraz doskonałe wielostrefowe podświetlanie.

Ten telewizor świetnie sobie radzi z upscalingiem treści. Jeśli chcemy cieszyć się także zwykłymi kanałami telewizyjnymi na dużym 75+ calowym ekranie, to właśnie QLED-y 8K Samsunga radzą sobie z tym najlepiej.

Od strony systemu czy funkcji dla graczy mamy tu te same rozwiązania, jak w ekranach Q70T i Q80T.

Najlepszy TV do 20000 złotych – LG OLED 77CX

W rankingu najlepszych telewizorów 2020 znalazło się jeszcze jedno miejsce dla LG OLED CX. Telewizor w wariancie 77 cali zasługuje na dodatkowe wyróżnienie i wzmiankę. Zakup dużego ekranu OLED jest ekonomicznie niezbyt uzasadniony, porównując cenę do Sony XH9096 czy nawet Q800T. Jednak to wciąż telewizor o wyjątkowej jakości obrazu – niezrównanym poziomie czerni, wysokim kontraście, fantastycznych kolorach.

To sprawia, że absolutnie nie dziwie się tym, którzy decydują się na taki zakup. Robiąc to świadomie czeka na nas sporo świetnych seansów. Przyznam się, że sam chętnie zobaczyłbym na takim ekranie Tenet Nolana chociażby.

Najlepszy TV 2020 – Samsung 85Q950T

Pozostaje jednak wskazać telewizor absolutnie najlepszy w tym roku. Moim zdaniem takowym jest Samsung Q950T, szczególnie w wariancie 85-calowym.

Ten telewizor jest wręcz majestatyczny. Prawie bez ramek, z designerskimi bokami i elegancką podstawą (choć lepiej wygląda na ścianie). Niesamowita jasność ekranu, świetna równomierna czerń, dobry kontrast i ogólne odwzorowanie kolorów. Do tego jeszcze uspcaling obrazu sprawiający, że na 85-calach oglądanie kanałów telewizyjnych nie razi, chociaż to filmy na UHD Blu-ray wyglądają na tym telewizorze najpiękniej.

Całość domyka Tizen z prostotą obsługi, błyskawicznym działaniem i szeroką paletą aplikacji. O jakości tego telewizora niech świadczy właściwie trzymanie ceny przez cały rok. Niestety, mam przeczucie, że ekran ten lada moment się zestarzeje za sprawą pojawienia się telewizorów z podświetlaniem MiniLED, które mają szansę mu mocno zagrozić.

