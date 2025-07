Jest już pierwsza promocja na Galaxy Z Fold 7, Galaxy Z Flip 7 i Galaxy Z Flip 7 FE

Wczoraj, 24 lipca 2025 roku, zakończyła się przedsprzedaż smartfonów Samsung Galaxy Z Fold 7, Galaxy Z Flip 7 i Galaxy Z Flip 7 FE. Od dziś klienci, zainteresowani zakupem ww. modeli, mogą skorzystać z nowej oferty. Promocja pozwoli im zaoszczędzić od 200 do nawet 1300 złotych.

Pierwsza promocja na najnowsze smartfony Samsunga

Przedsprzedaż smartfonów Samsung Galaxy Z Fold 7, Galaxy Z Flip 7 i Galaxy Z Flip 7 FE trwała w Polsce od 9 do 24 lipca 2025 roku. W jej ramach klienci mogli kupić wersję z większą ilością pamięci w cenie wariantu z dwukrotnie mniejszą przestrzenią wbudowaną oraz otrzymać słuchawki Galaxy Buds 3 Pro (aby jednak je dostać, trzeba było złożyć zamówienie do 13 lipca), a także skorzystać z programu Odkup.

Od dziś obowiązuje nowa promocja. Dzięki niej klienci mogą odzyskać od 200 do nawet 1300 złotych po zakupie wybranych smartfonów:

200 złotych w przypadku nabycia Galaxy Z Flip 7 FE 256 GB,

500 złotych po zakupie Galaxy Z Flip 7 512 GB i Galaxy Z Fold 7 512 GB,

1300 złotych po nabyciu Galaxy Z Fold 7 1 TB.

Aktualnie najnowsze składane smartfony Samsunga kosztują:

Galaxy Z Flip 7 FE 128 GB – 4299 złotych 256 GB – 4499 złotych

Galaxy Z Flip 7 256 GB – 4999 złotych 512 GB – 5499 złotych

Galaxy Z Fold 7 256 GB – 8799 złotych 512 GB – 9299 złotych 1 TB – 10599 złotych



Oznacza to, że w rzeczywistości klienci mają możliwość otrzymania wersji z większą ilością pamięci wewnętrznej w cenie wariantu z dwukrotnie mniejszą pamięcią, aczkolwiek muszą spełnić kilka warunków, aby skorzystać z tej promocji.

Jak dostać do 1300 złotych zwrotu po zakupie Galaxy Z Fold 7, Galaxy Z Flip 7 i Galaxy Z Flip 7 FE?

Aby skorzystać z promocji, należy kupić smartfon w okresie od 24 lipca do 17 sierpnia 2025 roku oraz aktywować go do 24 sierpnia 2025 roku na terenie Polski poprzez uruchomienie urządzenia z włożoną do niego kartą SIM polskiego operatora i zaakceptowanie warunków EULA (wymagane jest połączenie z internetem).

Następnie w okresie od 4 do 31 sierpnia trzeba wypełnić formularz w aplikacji Samsung Members po kliknięciu w banner z informacją o tej promocji. Po pozytywnej weryfikacji otrzymacie zwrot na kartę, którą trzeba dodać do Portfela Google (po zakupie w sklepie Samsunga) lub przelew na podane przez Was konto bankowe (w przypadku kupienia urządzenia w innych kanałach sprzedaży).