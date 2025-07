Wychodzi na to, że „najsmuklejszy składak świata” jest grubszy niż Galaxy Z Fold 7

Czy jeśli jeden smartfon jest grubszy od drugiego, to czy może być od niego smuklejszy? Okazuje się, że tak. Oto ciekawy przypadek modeli Honor Magic V5 i Samsung Galaxy Z Fold 7 – opowieść o kreatywnym mierzeniu i nie mniej kreatywnym marketingu.

Prezentując model Honor Magic V5, producent zaczął od tego, że jest to najsmuklejszy składany smartfon na świecie. Chwalił się, że po złożeniu ma zaledwie 8,8 mm, a więc o 0,1 mm mniej niż dotychczasowy lider – Oppo Find N5. Parę dni temu jednak na rynku pojawił się Samsung Galaxy Z Fold 7, który również ma 8,9 mm. I teraz najlepsze – bezpośrednie porównanie wykazuje, że jest on smuklejszy niż Honor Magic V5. Zaraz… co?

Okazuje się, że Honor zastosował bardzo kreatywny marketing, a właściwie: osobliwe podejście do dokonywania pomiarów. Na oficjalnej stronie, na samym dole – w sekcji przypisów – możemy odnaleźć informację, że grubość 8,8 mm nie obejmuje modułu fotograficznego (to akurat standard), ale na tym nie koniec, bo nie uwzględnia także folii chroniących wewnętrzny i zewnętrzny wyświetlacz (a to już standardem nie jest).

Dla porównania 8,9 mm w przypadku smartfona Samsung Galaxy Z Fold 7 uwzględnia folie i okazuje się, że to naprawdę robi różnicę. W praktyce bowiem urządzenie Koreańczyków jest minimalnie smuklejsze niż magiczny produkt z Chin. Cóż, mnie bawi.

There is no accurate measuring tool, but we can still draw a rigorous conclusion: Galaxy Z Fold7 is the thinnest folding mobile phone in the world.

