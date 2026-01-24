Poznaliśmy listę najchętniej kupowanych samochodów elektrycznych w Polsce w 2025 roku. Jedna firma zdobyła widoczną przewagę.
Rekordowy rok na rynku samochodów elektrycznych
Miniony rok był naprawdę dobry dla samochodów elektrycznych w Polsce. Owszem, wciąż najwięcej sprzedaje się modeli spalinowych i hybrydowych, ale popularność bateryjnych elektryków (BEV) cały czas rośnie.
Pod koniec grudnia 2025 roku flota osobowych BEV-ów składała się z 121606 pojazdów. Oznacza to, że pełnych elektryków na polskich drogach było więcej niż hybryd typu plug-in – 116043 sztuk. Jeśli chodzi o auta dostawcze i ciężarowe z napędem elektrycznych, ich liczba wyniosła 11672 egzemplarzy. Osobowych i dostawczych aut hybrydowych było natomiast 1274287 sztuk.
Stale rośnie flota elektrycznych motorowerów i motocykli, których w 2025 roku było już 28096 sztuk. Warto jeszcze wspomnieć, że pod koniec 2025 roku park autobusów zeroemisyjnych wzrósł do 1854 sztuk – modele w pełni elektryczne stanowiły 1731 sztuk, wodorowe 123 sztuk.
Polskie Stowarzyszenie Nowej Mobilności w raporcie Licznik Elektromobilności zwraca również uwagę na rozwój infrastruktury ładowania. Pod koniec grudnia 2025 roku dostępnych było 11762 ogólnodostępnych punktów ładowania pojazdów elektrycznych – 37% to punkty szybszego ładowania (DC), a 63% to punkty AC o mocy mniejszej lub równej 22 kW.
Jakie samochody elektryczne kupowali Polacy w 2025 roku?
Niedawno poznaliśmy najczęściej kupowane samochody online w 2025 roku w Europie, w tym również w Polsce. Natomiast dziś skupimy się wyłącznie na autach elektrycznych i pod uwagę weźmiemy całą liczbę rejestracji nowych modeli.
Jeśli chodzi o rejestracje nowych samochodów osobowych elektrycznych, ranking popularności marek w 2025 roku przestawia się następująco:
- Tesla – 5199 sztuk, +16,5% r/r, udział na rynku 12%,
- BYD – 3587 sztuk, +2010% r/r, udział na rynku 8,3%,
- Audi – 3375 sztuk, +231,2% r/r, udział na rynku 7,8%,
- BMW – 3002 sztuk, +141,7% r/r, udział na rynku 6,9%,
- Mercedes-Benz – 2684 sztuk, +63,5% r/r, udział na rynku 6,2%,
- Citroen – 2371 sztuk, +1439,6% r/r, udział na rynku 5,5%,
- Ford – 2266 sztuk, +1670,3% r/r, udział na rynku 5,2%,
- Leapmotor – 2205 sztuk, +31400% r/r, udział na rynku 5,1%,
- Hyundai – 2151 sztuk, +313,6% r/r, udział na rynku 5%,
- Kia – 1726 sztuk, +69,7% r/r, udział na rynku 4%.
Jak podaje Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego, najchętniej kupowane elektryki w Polsce w 2025 roku to:
- Tesla Model Y – 3180 sztuk, +39,9% r/r, udział na rynku 7,3%,
- Tesla Model 3 – 1992 sztuk, -6,6% r/r, udział na rynku 4,6%,
- BYD Dolphin Surf – 1989 sztuk, (brak sprzedaży w 2024 roku), udział na rynku 4,6%,
- Citroen C3 – 1907 sztuk, +11117,6% r/r, udział na rynku 4,4%,
- Leapmotor T03 – 1635 sztuk, +23257,1% r/r, udział na rynku 3,8%,
- Audi Q4 e-tron – 1550 sztuk, +120,8% r/r, udział na rynku 3,6%,
- Skoda Elroq – 1332 sztuk, (brak sprzedaży w 2024 roku), udział na rynku 3,1%,
- Ford Explorer EV – 1257 sztuk, +1621,9% r/r, udział na rynku 2,9%,
- BMW iX2 – 1246 sztuk, +1032,7% r/r, udział na rynku 2,9%,
- Mini Electric – 1067 sztuk, +714,5% r/r, udział na rynku 2,5%.