Poznaliśmy listę najchętniej kupowanych samochodów elektrycznych w Polsce w 2025 roku. Jedna firma zdobyła widoczną przewagę.

Rekordowy rok na rynku samochodów elektrycznych

Miniony rok był naprawdę dobry dla samochodów elektrycznych w Polsce. Owszem, wciąż najwięcej sprzedaje się modeli spalinowych i hybrydowych, ale popularność bateryjnych elektryków (BEV) cały czas rośnie.

Pod koniec grudnia 2025 roku flota osobowych BEV-ów składała się z 121606 pojazdów. Oznacza to, że pełnych elektryków na polskich drogach było więcej niż hybryd typu plug-in – 116043 sztuk. Jeśli chodzi o auta dostawcze i ciężarowe z napędem elektrycznych, ich liczba wyniosła 11672 egzemplarzy. Osobowych i dostawczych aut hybrydowych było natomiast 1274287 sztuk.

Stale rośnie flota elektrycznych motorowerów i motocykli, których w 2025 roku było już 28096 sztuk. Warto jeszcze wspomnieć, że pod koniec 2025 roku park autobusów zeroemisyjnych wzrósł do 1854 sztuk – modele w pełni elektryczne stanowiły 1731 sztuk, wodorowe 123 sztuk.

Polskie Stowarzyszenie Nowej Mobilności w raporcie Licznik Elektromobilności zwraca również uwagę na rozwój infrastruktury ładowania. Pod koniec grudnia 2025 roku dostępnych było 11762 ogólnodostępnych punktów ładowania pojazdów elektrycznych – 37% to punkty szybszego ładowania (DC), a 63% to punkty AC o mocy mniejszej lub równej 22 kW.

źródło: PSNM

Jakie samochody elektryczne kupowali Polacy w 2025 roku?

Niedawno poznaliśmy najczęściej kupowane samochody online w 2025 roku w Europie, w tym również w Polsce. Natomiast dziś skupimy się wyłącznie na autach elektrycznych i pod uwagę weźmiemy całą liczbę rejestracji nowych modeli.

Jeśli chodzi o rejestracje nowych samochodów osobowych elektrycznych, ranking popularności marek w 2025 roku przestawia się następująco:

Tesla – 5199 sztuk, +16,5% r/r, udział na rynku 12%, BYD – 3587 sztuk, +2010% r/r, udział na rynku 8,3%, Audi – 3375 sztuk, +231,2% r/r, udział na rynku 7,8%, BMW – 3002 sztuk, +141,7% r/r, udział na rynku 6,9%, Mercedes-Benz – 2684 sztuk, +63,5% r/r, udział na rynku 6,2%, Citroen – 2371 sztuk, +1439,6% r/r, udział na rynku 5,5%, Ford – 2266 sztuk, +1670,3% r/r, udział na rynku 5,2%, Leapmotor – 2205 sztuk, +31400% r/r, udział na rynku 5,1%, Hyundai – 2151 sztuk, +313,6% r/r, udział na rynku 5%, Kia – 1726 sztuk, +69,7% r/r, udział na rynku 4%.

Jak podaje Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego, najchętniej kupowane elektryki w Polsce w 2025 roku to: