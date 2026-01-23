Internet gratis na ferie 2026. Nie przejmuj się kosztami

Wyjazd na ferie 2026 zaplanowany? Mamy dla Ciebie świetne wieści. Dwóch operatorów przygotowało promocje na internet gratis. Zobacz jak odebrać bonusowe gigabajty.

Darmowa paczka danych w roamingu UE dla klientów T-Mobile

T-Mobile przygotował niespodziankę dla osób wybierających się na zagraniczne ferie. W ofercie magentowego operatora pojawił się nowy, bonusowy pakiet gigabajtów do wykorzystania na terenie Unii Europejskiej (w krajach należących do strefy 1A oraz w Albanii, Czarnogórze i Macedonii).

Warto podkreślić, że promocja jest dostępna dla członków programu lojalnościowego Magenta Moments. Łącznie można otrzymać 3 GB danych w roamingu na 30 dni bez żadnych dodatkowych opłat.

Aby zdobyć darmową paczkę danych należy zalogować się do aplikacji Mój T-Mobile, a następnie przejść do zakładki Moments i odblokować ofertę klikając w przycisk Chcę zrealizować teraz. Jeśli posiadasz kilka numerów telefonu wybierz z listy ten, na którym chcesz skorzystać z pakietu, i wybierz w pakiet 3 GB w UE na 30 dni. Na koniec wystarczy stuknąć w przycisk Kupuję i płacę oraz aktywować usługę.

Co ważne, z aktywacją usługi trzeba się pospieszyć. Oferta obowiązuje tylko do 29 stycznia 2026 roku i proponowana jest klientom T-Mobile będącym konsumentami, w ramach abonamentu, z aktywną usługą głosową objętą abonamentem, a także abonentom T-Mobile w ramach taryfy Magenta Biznes Kontrakt Podstawowy lub Dodatkowy, Jump proFirma, a także abonentom MIX (taryfa Frii MIX) oraz T-Mobile na kartę (taryfa GO!).

Bonus 3GB w UE na ferie (źródło: T-Mobile)

Oferty na ferie przygotowane przez Orange

W ramach akcji Ferie z Orange klienci pomarańczowego operatora również mogą odebrać pakiet darmowych gigabajtów. Paczka obejmuje 20 gigabajtów na 14 dni do wykorzystania na terenie Polski. Akcja obowiązuje do 28 lutego 2026 roku. Aby skorzystać z promocji należy wysłać SMS o treści ZIMA pod numer 80111. Bezpłatny pakiet można także aktywować w aplikacji Mój Orange po przejściu do zakładki Dla Ciebie.

Jeśli jesteś klientem Orange możesz też odebrać voucher o wartości 20 złotych na wybrane akcesoria. Aby go zdobyć należy wysłać SMS o treści FERIE pod numer 80111.

Przypomnę również, że Orange niedawno zaanonsowało bonusowe 10 GB internetu w roamingu UE dla swoich klientów. Pakiet można wykorzystać do 28 lutego 2026 roku.