Jakie samochody kupowali Polacy w 2025 roku? Nie brakuje zaskoczeń

Nie spodziewałabym się, że ta marka tak bardzo zdobyła uznanie Polaków i zajęła pierwsze miejsce w jednym z najnowszych rankingów. Wydaje mi się, że też będziecie zaskoczeni tym, jakie samochody znalazły się na liście.

Online zamawiamy już praktycznie każdy produkt i usługę. Okazuje się, że zakup samochodu przez internet również mocno zyskał na popularności w Europie. Jedna z platform oferujących kupno i sprzedaż aut używanych w sieci przedstawiła statystki za 2025 rok. Jakie modele pojazdów kupowano najczęściej?

Te samochody były najczęściej kupowane online w 2025 roku w Europie

Carvago opracowało statystyki za 2025 rok, w których przedstawiono jakie auta są kupowane najczęściej w Europie za pośrednictwem internetu. Najczęściej sprzedawanym samochodem przez internet na Starym Kontynencie była Skoda Octavia, a zaraz za tym czeskim bestsellerem uplasowały się modele, takie jak:

Firma podkreśla jednak, że „gust” co do pojazdów znacznie różni się w zależności od kraju. W Polsce w 2025 roku wiodącym samochodem kupowanym przez internet wcale nie była Skoda, a chiński kompaktowy SUV MG ZS. W pierwszej dziesiątce znalazł się też amerykański SUV Ford Edge, który w skali Europy jest uznawany za model niszowy.

Na uwagę zasłużyli także użytkownicy platformy Carvago z Włoch, którzy w 2025 roku najczęściej online kupowali stylowe coupé i kabriolet BMW serii 4, a w pierwszej dziesiątce znalazły się też roadstery Mazda MX-5 i BMW Z4. Z kolei w Rumunii pierwsze miejsce w rankingu zajął luksusowy Mercedes-Benz GLC, a na dalszych pozycjach uplasowało się Audi A5, BMW X3 i Lexus RX. W zachodniej części Europy wybierano natomiast nieco bardziej tradycyjne modele – w Niemczech na szczycie znalazł się Ford Focus, a w Austrii Audi A4.

Samochód kupowany online – jaki najczęściej wybierano w Carvago?

Poza najczęściej kupowanymi samochodami przez internet w Europie w 2025 roku, Carvago zdradziło też, jaki jest „typowy” samochód, kupowany na platformie. Medianowo pojazd ma:

wiek – 4 lata,

przebieg – 70470 kilometrów,

cenę – 21975 euro.

Kupujący najczęściej wybierali SUV-y (38,1%), a aż 71,6% osób decydowało się na automatyczną skrzynię biegów. Wysoki udział miały też pojazdy z napędem na cztery koło (32%). Jeśli chodzi o paliwo, w zakupach online przoduje benzyna (42%), a zaraz po niej diesel (29,7%). Napęd hybrydowy wybierano w około 16,4% przypadków, natomiast elektryki kupiło 11,5% użytkowników Carvago.