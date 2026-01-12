Temu łamało prawo, a Wy przepłacaliście. Musiał wkroczyć UOKiK

Prawo jest po to, aby go przestrzegać, jednak nie każdy to robi. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył karę na Temu za to, że przez praktyki platformy klienci mogli przepłacać. Równocześnie z tego samego powodu ukarano Zalando.

Temu i Zalando ukarane za nieprzestrzeganie przepisów dyrektywy Omnibus

Dyrektywa Omnibus weszła w życie w 2023 roku. Jej przepisy są zdecydowanie korzystne dla klientów, natomiast niekorzystne dla sklepów, ponieważ uniemożliwiają im tworzenie „fałszywych promocji”, to znaczy takich, gdzie wysokość obniżki jest liczona od pierwotnej ceny, a nie ostatnio obowiązującej.

A przynajmniej tak to wygląda w teorii, ponieważ w praktyce wciąż nie wszyscy od razu zaczęli stosować się do przepisów, zawartych w obowiązującej już od 2023 roku dyrektywie Omnibus. Konkretniej mowa tu o Temu i Zalando, na które Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył wysokie kary za łamanie prawa.

Urząd przypomina, że podczas obliczania wysokości obniżki punktem odniesienia musi być najniższa cena z ostatnich 30 dni. Ponadto jej wysokość obowiązkowo ma widnieć przy cenie oferowanego w sklepie produktu. Dzięki temu klient widzi, czy produkt jest faktycznie tańszy niż wcześniej – a czasami zdarza się, że w ciągu ostatnich 30 dni dało się kupić daną rzecz taniej lub w takiej samej cenie.

UOKiK przeanalizował stronę internetową i aplikację mobilną Temu, i zauważył, że nie zawsze podawano najniższą cenę z ostatnich 30 dni – czasami widniała ona tylko przy produkcie w jednym rozmiarze lub kolorze, podczas gdy obniżka obowiązywała wszystkie dostępne modele. Zauważono też niespójność w oznaczaniu promocji i błędne podawanie najniższej ceny z ostatnich 30 dni.

Podobnie sytuacja wyglądała na platformie Zalando. Według Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów klienci nie mogli sprawdzić, jak naprawdę duże są obniżki nawet kilka miesięcy po wprowadzeniu dyrektywy Omnibus, ponieważ brakowało informacji o najniższej cenie z ostatnich 30 dni zarówno w samym serwisie na różnych etapach prezentowania produktów, jak i w reklamach na zewnętrznych stronach internetowych.

Zalando w końcu zaczęło podawać wymaganą informację, lecz według UOKiK robiło to nierzetelnie. Platforma bowiem zmieniała wysokość najniższej ceny z ostatnich 30 dni, mimo że cena produktów nie ulegała zmianie, a do tego nie traktowała jej jako punktu odniesienia do obliczania rabatu.

Temu się poprawiło, Zalando nie

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów informuje, że obecnie Temu prezentuje jednolite informacje o promocjach, jednak spółka Whaleco Technology Limited z siedzibą w Dublinie wciąż musi zapłacić karę w wysokości 5910900 złotych za praktyki sprzeczne z prawem.

Z kolei Zalando w trakcie prowadzonego postępowania, pomimo wielokrotnego zwrócenia uwagi na nieprawidłowości, nie zmieniło kwestionowanych działań. Za dwie praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów Prezes UOKiK nałożył na Zalando SE z siedzibą w Berlinie karę w kwocie 30945000 złotych.

Ponadto Prezes UOKiK prowadzi wobec Zalando postępowanie dotyczące nieudzielenia informacji żądanych w toku postępowania, za co może zostać nałożona kara, sięgająca 3% obrotu firmy.

Zarówno Whaleco Technology Limited, jak i Zalando SE mogą odwołać się od decyzji Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.