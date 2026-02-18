Wolt w kolejnym mieście. Ma dużą konkurencję, nie tylko Pyszne.pl i Glovo

Wolt oferuje dostawy jedzenia i zakupów w kolejnym polskim mieście. Usługa ma być m.in. pomocą dla lokalnych restauracji, choć serwis ma tam już całkiem sporą konkurencję.

Wolt staje się konkurencją dla Pyszne.pl, Glovo i Uber Eats w kolejnym mieście

Aplikacja Wolt przeszła niedawno sporą przebudowę. Użytkownicy mogą korzystać z szeregu ulepszeń, w tym nowego, łatwiejszego systemu wyszukiwania. Teraz zakupy i posiłki mogą zamawiać mieszkańcy kolejnego miasta.

Do listy polskich miast dołącza Opole, dzięki czemu już od 18 lutego 2026 roku Opolanie mogą korzystać z wygodnego i szybkiego dostępu do posiłków z restauracji, takich jak Pierogarnia Staropolska, Fabuła czy Express Pizza. Jak podkreśla Agata Polityło – dyrektorka generalna Wolt Polska – usługi w Opolu to nie tylko kolejny etap ekspansji. Przedstawicielka zwróciła uwagę, iż platforma Wolt ma stać się realnym wsparciem dla rozwoju opolskich przedsiębiorstw – restauracji, kawiarni czy sklepów.

Głos zabrali też przedstawiciele lokali. Oleh Beniaminov – współwłaściciel Express Pizza – podkreślił, że współpraca z Woltem to sposób, żeby jeszcze szybciej docierać do mieszkańców i zapewniać wygodę zamawiania bez rezygnowania z jakości. Z kolei kierownictwo restauracji Fabuła wspomina, iż dołączenie do platformy Wolt traktujejako naturalny krok: dzięki temu nasze burgery i autorskie smaki mogą trafić do jeszcze większej liczby osób w Opolu. Podobne zdanie przedstawił też właściciel Pierogarni Staropolska.

Warto wspomnieć, że mieszkańcy lub osoby odwiedzające Opole mogły w ostatnim czasie na ulicach spotkać niebieską maskotkę Yuho – w ramach kampanii Coś nowego nadchodzi do Opola. Renifer spotykał się z mijanymi osobami i rozdawał kody zniżkowe na pierwsze zamówienia w Wolt.

Wolt w Opolu – jak zamówić jedzenie lub zakupy?

Aby skorzystać z dostawy posiłków lub zakupów w Opolu za pośrednictwem Wolt wystarczy wejść na stronę internetową lub pobrać na urządzenie mobilne aplikację Wolt. Konieczne jest założenie konta (jeśli wcześniej go nie utworzyliście), a następnie zalogowanie się. Później pozostaje już tylko odnalezienie interesujących produktów i ofert.

Po sfinalizowaniu transakcji użytkownik może śledzić proces dostawy – od chwili przyjęcia zamówienia, przez przygotowanie, aż po samą dostawę pod drzwi.

Warto wspomnieć, że firma oferuje też subskrypcję Wolt+. Usługa niedawno przeszła zmiany, ale nadal w ramach miesięcznej użytkownik otrzymuje m.in. bonusy oraz dostawy za 0 złotych, obowiązujące od określonej minimalnej wartości zamówienia.