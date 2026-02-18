Dwie pieczenie na jednym… powietrzu? Ten air fryer to potrafi

Czasami największym wrogiem szybkiego gotowania jest ilość dostępnego miejsca. Air fryer Cecofry DuoLevel 10000 to jedno urządzenie, a potrafi zrobić robotę jak za dwa. W jaki sposób?

Specyfikacja air fryera Cecofry DuoLevel 10000

Frytkownica powietrzna dysponuje maksymalną mocą sięgającą 2400 W. Dzięki temu sprzęt nagrzewa się momentalnie, a regulacja temperatury odbywa się w zakresie od 35 do 210∘C. Niższe wartości sprawiają, że maszyna sprawdzi się również jako suszarka do owoców i grzybów. Kolorowy panel oraz 10 programów automatycznych pomoże przygotować perfekcyjne fryty, ryby czy pizzę, dzięki dobraniu czasu i temperatury do przygotowywanej potrawy.

Popisową sztuczką air fryera jest jednak dwukomora konstrukcja oparta na dwóch niezależnych misach. Każda z nich dysponuje maksymalną pojemnością pięciu litrów i umożliwia przygotowywanie w teorii jednocześnie do czterech produktów. Jak to możliwe?

Cecotec Cecofry DuoLevel 10000 (źródło: Cecotec)

Przede wszystkim dwie komory zostały opracowane tak, że nie dochodzi do mieszania się smaków. Nic więc nie stoi na przeszkodzie, żeby na dolnej powierzchni przygotowywać frytki, a na górnej szykować rybę. Co więcej, dzięki synchronizacji możliwe jest zakończenie pracy obu mis w tym samym czasie. W ten sposób nie ryzykujemy, że ciepły filet zostanie podany z lekko schłodzonymi ziemniakami.

Aby zwiększyć jeszcze bardziej powierzchnię gotowania, każda komora ma dodatkowy, podwyższony ruszt, co finalnie daje możliwość szykowania w tym samym czasie czterech warstw jedzenia. Nietrudno jest sobie wyobrazić, o ile szybciej przygotujecie obiad, jeżeli w jednej komorze będziecie piec ziemniaki i warzywa, a w drugiej podwójną porcję mięsa.

Co ważne, duża powierzchnia nie wpłynęła negatywnie na gabaryty urządzenia. Cecofry DuoLevel 10000 mierzy 37x41x31,5 cm, więc nie powinien drastycznie negatywnie wpłynąć na wolną przestrzeń na Waszym blacie kuchennym.

Ile kosztuje Cecofry DuoLevel 10000?

Air fryer Cecotec Cecofry DuoLevel 10000 jest już dostępny w Polsce w cenie 499 złotych.