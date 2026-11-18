A gdyby tak telewizor sam wstrzymywał odtwarzanie filmu, gdy wstajesz z kanapy, a następnie wznawiał seans po Twoim powrocie? Coś takiego marzy się Samsungowi, a nawet jest to coś więcej niż marzenie. To plan, który ma zostać niebawem zrealizowany.

Telewizor Samsunga sam zatrzyma odtwarzanie filmu, gdy widz wstanie z kanapy

Samsung wykorzysta wbudowaną w telewizor kamerę i algorytmy sztucznej inteligencji, aby rozpoznawać, kiedy widz wstaje z kanapy i w reakcji na to automatycznie wstrzymywać odtwarzanie filmu. Następnie wznowi seans, gdy użytkownik wróci na miejsce.

Na pozór brzmi to sensownie – funkcja może uchronić widzów przed utratą sceny w nagłych sytuacjach, gdy nie ma czasu na szukanie pilota i ręczne pauzowanie. Mam jednak spore obawy, czy czasem nie będzie tak, że będzie się chciało tylko na sekundę skoczyć do aneksu kuchennego po przekąskę, a w tym czasie telewizor wymusi przerwę w seansie, niwecząc budowane napięcie.

Może przemawia przeze mnie sceptyk, ale myślę, że ta funkcja będzie bardziej irytować niż pomagać, a też – nie oszukujmy się – wciśnięcie przycisku pauzowania albo ewentualne cofnięcie filmu o minutę czy dwie to nie problem, który wymagałaby automatyzacji.

Inteligentny telewizor Samsung TV-I. Zobaczymy go na targach CES 2027

Pewnie, jasne, zobaczymy, czas pokaże, czas pokaże. Konkretnie nowa funkcja ma zostać wprowadzona w telewizorze nazywanym obecnie Samsung TV-I, którego prezentacji spodziewamy się na styczniowych targach CES 2027 w Las Vegas.

Samsung TV-I ma być telewizorem, który zrobi realny użytek ze sztucznej inteligencji. Będzie też pełnił funkcję asystenta, rozpoznając to, co dzieje się na ekranie i – na życzenie – podając więcej informacji na ten temat. To sposób na wyszukiwanie przedmiotów widocznych w filmach czy też grających w nich aktorów.

Szczegóły pozostają, póki co, nieznane, ale można przypuszczać, że na targach CES 2027 firma Samsung nie będzie ich szczędzić. Spodziewamy się również prezentacji zwykłych telewizorów nowej generacji, jak również pierwszego humanoidalnego robota w ofercie południowokoreańskiego producenta.