AI prześwietli konta na Instagramie. Ruszyło globalne wdrożenie ważnej funkcji

Firma Meta, której częścią jest Instagram, ogłosiła globalne wdrożenie ważnej funkcji. Jej celem jest ochrona młodszych użytkowników.

Sztuczna inteligencja sprawdzi konta na Instagramie

Instagram oferuje zestaw rozwiązań, które w założeniach mają chronić nastolatków. Chodzi o bardziej rygorystyczne zasady i dodatkowe zabezpieczenia dotyczące wiadomości bezpośrednich, wyświetlanych treści czy możliwości interakcji z innymi osobami. W teorii konta nastolatków łatwo jest automatycznie oznaczyć na podstawie podanego wieku, ale rzeczywistość jest nieco inna.

Należy odnotować, że nastolatek może specjalnie wpisać zły wiek, aby na Instagramie mieć dostęp do takiego samego konta i funkcji, jak starsi użytkownicy. Tutaj z pomocą przychodzi technologia oparta na sztucznej inteligencji. Jej zadaniem jest bowiem wykrycie takich sytuacji i objęcie konta nastolatka odpowiednią ochroną.

Meta, aby wychwycić nastolatków, którym zdarza się nie pamiętać faktycznej daty urodzenia, analizuje całe profile w poszukiwaniu wskazówek kontekstowych. Przykładowo AI sprawdza obchody urodzin, wzmianki o ocenach szkolnych, a nawet posty, komentarze, opisy konta i inne informacje. Co więcej, analizowane są wskazówki wizualne ze zdjęć i filmów, w tym wzrost czy struktura kości danej osoby.

źródło: Meta

Teraz to rozwiązanie jest wdrażane globalnie na Instagramie. Pewnie ucieszy to wielu rodziców, ale niektórych nastolatków raczej niekoniecznie. Meta wspomniała, że kontynuuje wprowadzanie tej technologii na Facebooku, a jeszcze w tym roku należy spodziewać się globalnego debiutu omawianych narzędzi w Threads.

Meta ogłosiła także inne działania dla rodziców i najmłodszych użytkowników

Dowiedzieliśmy się, że w tym miesiącu rodzice w USA zobaczą na Instagramie film wyjaśniający podejście Mety do zapewnienia dzieciom odpowiedniej ochrony dostosowanej do ich wieku. Całość ma zostać wytłumaczona w przystępny sposób. Film będzie zawierał link do artykułu, który przedstawia szczegółowe informacje – wypada odnotować, że tekst dostępny jest także w języku polskim.

źródło: Meta

Z kolei w Australii Meta wykorzysta mechanizm dostarczany przez Apple, który dodatkowo pomaga w ustaleniu wieku użytkownika. Dane pobierane są w trakcie instalowania aplikacji z App Store – wówczas Apple przekazuje przedział wiekowy deweloperowi (na przykład firmie Meta), który wcześniej wprowadził rodzic podczas konfiguracji smartfona dla nastolatka.

Meta dodaje, że będzie prowadzić dalsze prace nad rozwiązaniami, których celem jest ochrona nastolatków. Oznacza to usprawnienia już obecnych mechanizmów weryfikacji i analizy wieku, ale też nowe funkcje.

Wypada wspomnieć, że pod koniec października 2026 roku Facebook zyskał nowości, znane już m.in. z Instagrama, które mogą pomóc w ratowaniu zdrowia i życia.