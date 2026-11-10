To jeszcze smartfon czy już tablet? Tak

Na świecie pojawiło się urządzenie, które z jednej strony wydaje się być tabletem, ale z drugiej można nazwać je smartfonem i człowiek nie skłamie. Sam producent nie ma jednak wątpliwości, co wprowadził na rynek.

BPad X7 to niby tablet, ale też trochę smartfon

Chociaż BPad X7 według producenta to tablet, to ma ekran IPS o przekątnej zaledwie 6,95 cala, która kojarzona jest raczej ze smartfonami. Rozdzielczość również jest niewielka, gdyż wynosi jedynie 1280×720 pikseli – to „klasyczne” HD i proporcje 16:9, już dawno zapomniane w urządzeniach mobilnych. Wyświetlacz oferuje też odświeżanie obrazu z częstotliwością 90 Hz i jasność do 450 nitów, a do tego ma certyfikat Widevine L1 (choć przy tak marnym ekranie to w zasadzie sztuka dla sztuki).

BPad X7 (źródło: BNCF)

„Smartfonowego sznytu” dodaje temu sprzętowi również slot na dwie karty SIM i obsługa 4G/LTE, w związku z czym tablet może posłużyć też jako telefon. Dodatkowo BPad X7 oferuje łączność Bluetooth 5.0 i Wi-Fi (2,4 i 5 GHz) oraz GPS. Ponadto oddaje do dyspozycji aparat o rozdzielczości 13 Mpix z diodą doświetlającą na tyle (który swoją droga wygląda jak tył iPhone 18 Pro Max) i 5 Mpix na przodzie.

Na pokładzie tego urządzenia znalazł się również procesor Unisoc T7250 (wcześniej Unisoc T615) 1,8 GHz (12 nm) oraz 4 GB RAM i – w zależności od wersji – 64 lub 128 GB pamięci wbudowanej. Tablet obsługuje karty pamięci w formacie microSD o pojemności do 1 TB. Energię dostarczy z kolei akumulator o pojemności 4000 mAh, który można ładować przewodowo z mocą 18 W (przez port USB-C).

BPad X7 (źródło: BNCF)

Całość pracuje pod kontrolą systemu Android 16, waży 240 gramów i ma 8,4 mm grubości.

To bardzo tani tablet

Jak nietrudno się domyślić, patrząc na specyfikację, BPad X7 to bardzo tani tablet. Jego cena w Chinach zaczyna się od zaledwie 799 juanów, co jest równowartością około 470 złotych. Mając na uwadze fakt, że również w Państwie Środka ceny elektroniki poszły mocno w górę, taka kwota z pewnością będzie bardzo atrakcyjna dla klientów.

Nic nie wskazuje na to, aby ten sprzęt miał być dostępny poza Chinami. Za niewiele więcej można jednak kupić nieco większy, ale wciąż kompaktowy tablet Teclast T60 Mini.