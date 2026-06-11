Na ten smartfon aż chce się czekać. To będzie potęga

Ten smartfon z pewnością spotka się z zainteresowaniem klientów, którzy mają wysokie wymagania. Ujawnione przedpremierowo informacje na temat jego specyfikacji technicznej wskazują, że to będzie potężny sprzęt.

Ten smartfon Honora zaoferuje to, co najlepsze

Producent, który kiedyś funkcjonował jako marka-córka Huawei, kontynuuje – już bez wcześniejszego „parasola” – swoją działalność na rynku, wprowadzając na niego wiele ciekawych urządzeń, choć zdarzają się też niechlubne wyjątki, jak chociażby smartfon Honor Play 70C.

Od nieco ponad pół roku ma on również w swojej ofercie serię kierowaną do graczy. W grudniu 2025 roku zadebiutowały modele Honor Win i Honor Win RT, a w maju 2026 roku premierę miał smartfon Honor Win Turbo. Informacje, jakie przekazał jeden z najaktywniejszych leaksterów z Chin, Digital Chat Station, wskazują, że w przygotowaniu jest kolejny model.

I to nie byle jaki, bo naprawdę dobrze wyposażony. W jego wnętrzu znajdzie się bowiem nowy, flagowy procesor Qualcomm z serii Snapdragon 8 Elite 6, wytworzony z użyciem 2-nm procesu litograficznego, a także akumulator o pojemności „klasy 10000 mAh”, który będzie można ładować też indukcyjnie.

To jednak nie koniec dobrych wiadomości, bo ten smartfon Honora zaoferuje również wbudowany wentylator i wyświetlacz o rozdzielczości 2K z „ultra wysoką” częstotliwością odświeżania i ekranowym, ultradźwiękowym czytnikiem linii papilarnych.

Ponadto informator wspomina o teleobiektywie, głośnikach stereo, dużym silniku wibracyjnym i pełnej odporności na wodę (co wskazuje na IP68 lub nawet IP69). Będzie to zatem naprawdę solidnie wyposażony sprzęt, który z pewnością spełni oczekiwania nawet bardzo wymagających użytkowników-graczy.

Kiedy zadebiutuje ten nowy smartfon Honora dla graczy?

Jako że ten smartfon Honora ma być wyposażony w nadchodzący procesor Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6 (SM8950) lub Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro (SM8975), jego premiery należy spodziewać się w drugiej połowie 2026 roku, a dokładniej w czwartym kwartale br.

W związku z tym jest wysoce prawdopodobne, że będzie to smartfon Honor Win 2 lub Honor Win RT 2. Kto wie, być może okaże się, że ten pierwszy otrzyma układ Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro, a drugi SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6.

Przy okazji warto przypomnieć, że w przygotowaniu jest również pierwszy tablet Honora z serii Win. On zapowiada się równie obiecująco.