Ten smartfon można kupić tylko dlatego, że jest tani

Każdy produkt ma, a właściwie powinien mieć, przynajmniej jeden tzw. selling point. Nowy smartfon Honor Play 70C też go ma – niską cenę. I to by było na tyle.

Smartfon Honor Play 70C ma specyfikację, która nie zachęca do zakupu. Ratuje go tylko bardzo niska cena

Smartfon Honor Play 70C wyraźnie stara się udawać, że jest lepszym urządzeniem niż w rzeczywistości, ponieważ jego design bezsprzecznie jest inspirowany iPhone’ami Pro. Nie można jednak nazwać go „tańszą alternatywą” (na takie miano prędzej zasługuje smartfon Honor 600 Pro, który będzie dostępny w Polsce od 7 maja 2026 roku – początkowo taniej o 600 złotych).

Honor Play 70C (źródło: Honor)

Specyfikacja tej nowości jest jednak słaba. Smartfon Honor Play 70C nadaje się co najwyżej dla małego dziecka albo seniora, dla którego liczy się dostępność trybu prostego i duży ekran, bowiem model ten wyposażono w wyświetlacz TFT LCD o przekątnej 6,75 cala. Jego rozdzielczość to natomiast zaledwie HD+ 1600×720 pikseli.

Smartfon Honor Play 70C oferuje też słabe zaplecze fotograficzne, na które składają się 13 Mpix aparat na tyle i 5 Mpix na przodzie, a także akumulator o niewielkiej, jak na dzisiejsze standardy w budżetowcach, pojemności – 5300 mAh. Na dodatek można go ładować maksymalnie z mocą 15 W, zatem trzeba być gotowym na dłuższe uzupełnianie zapasu energii w ogniwie.

Wydajność również będzie „jako taka” za sprawą zastosowania procesora MediaTek Helio G81 Ultra 2,0 GHz oraz tylko 4 GB RAM w bazowej wersji, choć można też wybrać wariant z 6 GB RAM. Pamięć wbudowana ma zaś pojemność od 64 do 128 GB.

Całość ma z kolei wymiary 167x77x7,89 mm, waży 186 gramów i pracuje pod kontrolą (starego) systemu Android 15 z nakładką MagicOS 9.0.

Honor Play 70C do bardzo tani smartfon

Najnowszy budżetowy smartfon marki jest sprzedawany w Chinach już od 599 juanów, co jest równowartością około 315 złotych. Tyle trzeba zapłacić za wersję 4/64 GB. Wariant 4/128 GB jest natomiast sprzedawany za 699 juanów (~370 złotych), a „topowy” 6/128 GB za 799 juanów (~420 złotych).

Przy okazji warto przypomnieć, że w ostatnim czasie portfolio marki Honor rozszerzyło się również o smartfon Honor Play 11 Plus i Honor Play 80 Plus (ten ostatni wygląda jak iPhone 17).