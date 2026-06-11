Będzie dobra promocja na iPhone’y i inny sprzęt Apple. Przygotuj się, bo warto

Dziś niewskazane jest zwlekanie z zakupem nowej elektroniki, ponieważ – przez katastrofalną dla klientów sytuację na rynku pamięci – sprzęt będzie drożał, a nie taniał. Ta promocja zdecydowanie jest warta Waszej uwagi, choć może też wymagać od Was fatygi.

Już wkrótce będzie dostępna bardzo dobra promocja na iPhone’y i inny sprzęt Apple

Często promocja jest tu i teraz, i nie ma czasu na zastanawianie się – trzeba szybko podejmować decyzję, żeby ktoś inny nie sprzątnął takiej okazji sprzed nosa. W tym przypadku nie ma pośpiechu, a przynajmniej teraz, bo kiedy promocja już się rozpocznie, chętnych z pewnością nie zabraknie.

Przywoływana promocja rozpocznie się dopiero 19 czerwca i potrwa do 20 czerwca 2026 roku, więc macie jeszcze trochę czasu, aby zastanowić się, na który sprzęt „zapolować”. Czy kupicie najtańszego iPhone’a, a może jednak zdecydujecie się nieco dołożyć do lepiej wyposażonego modelu?

Albo od razu dokupicie do niego najnowszego Apple Watcha lub/i słuchawki? A może myślicie nad nowym komputerem, ale chcecie wcześniej upewnić się, że ten konkretny spełni Wasze wymagania i oczekiwania? Ponad tydzień to wystarczająca ilość czasu na to, a także na ewentualne zaplanowanie wycieczki, gdyż ta promocja będzie ograniczona miejscowo.

iPhone’y i inny sprzęt Apple kupicie bowiem w dniach 19 i 20 czerwca 2026 roku w nowo otwartym salonie iSpot Apple Premium Reseller w centrum handlowym M1 Czeladź przy ul. Będzińskiej 80 w Czeladzi. Najlepiej wejść od strony OBI – sklep znajduje się naprzeciwko Douglasa.

iSpot podkreśla, że to jego już 53. sklep ogólnie i 6. salon w województwie śląskim, obok punktów w Katowicach, Gliwicach, Tychach i Bielsku Białej.

Jakie iPhone’y i inny sprzęt Apple obejmuje promocja na otwarcie iSpot w Czeladzi? (lista)

Od 19 do 20 czerwca 2026 roku (lub do wyczerpania zapasów) kupicie następujące urządzenia Apple:

iPhone 17 Pro od 5299 złotych,

iPhone 17 od 3499 złotych,

iPhone 17e od 2599 złotych,

iPhone Air od 3699 złotych,

AirPods Pro 3 za 849 złotych,

iPad Air 11″ z czipem M3 od 2099 złotych,

MacBook Neo 13″ od 2499 złotych,

MacBook Air 13″ z czipem M5 od 4799 złotych,

Apple Watch Series 11 od 1499 złotych.

Jeśli mieszkacie w nie aż tak bardzo odległej okolicy – fatyga może się zatem opłacić, szczególnie że przy okazji możecie nacieszyć oko widokami.