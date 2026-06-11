Nie sądziłem, że doczekam premiery takiego smartfona

Z roku na rok coraz trudniej mnie zaskoczyć – nieważne, czy pozytywnie, czy negatywnie. Temu smartfonowi udało się jednak to zrobić. Nie sądziłem, że coś takiego się wydarzy.

Nowy smartfon Tecno Pova 8 5G zaskakuje, bo czerpie inspirację z niszowej marki

Tecno to producent, który przede wszystkim „czerpie inspirację” z iPhone’ów – na przykład Tecno Spark 50 (4G) wygląda jak brat bliźniak iPhone’a 17 Pro Max (swoją drogą atrakcyjny). Tecno Pove 8 5G kojarzy się natomiast ze smartfonami marki Nothing, która nie jest aż tak bardzo znana – większość osób nawet jej nie kojarzy.

Podobieństwo jest wyraźne, ponieważ nowy smartfon Tecno Pova 8 5G ma zarówno przezroczystą obudowę, jak i mały wyświetlacz Alive Matrix na tyle. Mogą na nim wyświetlać się ikony aplikacji jako informacja o nowym powiadomieniu, jak i godzina, minutnik czy informacja o stopniu naładowania akumulatora podczas ładowania, a także obrazkowe animacje.

Nowy smartfon Tecno Pova 8 5G zaskakuje również superszybką pamięcią RAM LPDDR5X, której raczej nie spotyka się w urządzeniach tej klasy i w połączeniu z pamięcią flash typu UFS 2.2, która też jest tutaj na pokładzie, podobnie jak procesor MediaTek Dimensity 7100.

Jednymi z najjaśniejszych elementów na liście parametrów są jeszcze system chłodzenia o łącznej powierzchni 14689 mm2 i akumulator o pojemności 8000 mAh, obsługujący ładowanie przewodowe o mocy 45 W i zwrotne ładowanie przewodowe o mocy 10 W. Do tego na tyle jest 50 Mpix aparat z sensorem LYTIA 600, który pozwala uzyskać „2x zoom bezstratny klasy optycznej”.

Tecno Pova 8 5G (źródło: Flipkart)

Na przodzie jest natomiast 13 Mpix aparat oraz wyświetlacz LCD IPS o przekątnej 6,76 cala i rozdzielczości 2344×1080 pikseli (381 ppi), który może odświeżać obraz z częstotliwością do 144 Hz. Warto też wspomnieć o obecności miejsca na kartę microSD, czytnika linii papilarnych (na bocznej krawędzi), NFC, pilota na podczerwień i systemu Android 16 na start.

Gwoli formalności dodam jeszcze, że smartfon Tecno Pova 8 5G ma wymiary 165,66×78,46×8,8 mm i waży 225 gramów oraz cechuje się odpornością klasy IP64 i MIL-STD-810H, a także występuje w dwóch kolorach: białym i zielonym.

Tecno Pova 8 5G (źródło: Tecno)

Ile kosztuje smartfon Tecno Pova 8 5G?

Nowy smartfon Tecno Pova 8 5G będzie dostępny w Indiach w dwóch konfiguracjach pamięciowych:

6/128 GB za 29999 rupii (równowartość około 1155 złotych),

8/128 GB za 31999 rupii (~1235 złotych).

W przeszłości marka Tecno sprzedawała swoje smartfony w Polsce, ale już od dłuższego czasu nie wprowadziła na polski rynek żadnej nowości, więc nie należy oczekiwać debiutu modelu Pova 8 5G w kraju nad Wisłą.