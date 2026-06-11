Motorola Signature w nowej wersji dostępna w Polsce. Tylko ta cena…

Smartfon Motorola Signature zadebiutował w Polsce na początku 2026 roku. Dziś do sprzedaży trafiła ekskluzywna edycja, której cena może przyprawić o zawrót głowy.

Smartfon Motorola Signature w edycji Brilliant Collection debiutuje w Polsce. Cena jest bardzo wysoka

Smartfon Motorola Signature jest dostępny w Polsce od 19 stycznia 2026 roku. Jego sugerowaną cenę ustalono na 4299 złotych i przez wiele osób została ona uznana za (zbyt) wysoką, aczkolwiek trzeba zauważyć, że model ten jest flagowcem legendarnej marki.

Dziś do sprzedaży w Polsce trafiła Motorola Signature 16/512 GB w edycji Brilliant Collection. Wyróżnia się ona fioletowym kolorem obudowy, na tyle której umieszczono materiał o fakturze jedwabiu i 20 kryształków Swarovski. Jest ona sprzedawana w zestawie ze słuchawkami prawdziwie bezprzewodowymi Motorola Moto Buds 2 Plus – także w kolorze fioletowym z kryształkami Swarovski.

źródło: Motorola

Nowy smartfon Motorola Signature wraz ze słuchawkami Motorola Moto Buds 2 Plus w edycji Brilliant Collection jest dostępny w sieci Orange oraz Showroomie Lenovo i Motorola w Warszawie za 5999 złotych. W Orange można go też kupić wraz z abonamentem – wybierając Plan L, cena zestawu wyniesie 4680 złotych (130 złotych miesięcznie przez 36 miesięcy).

Co oferuje smartfon Motorola Signature?

Choć wygląd jest inny, to wciąż ta sama Motorola Signature, ponieważ specyfikacja nie uległa zmianie. Na pokładzie nowej, ekskluzywnej edycji również jest procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 3,8 GHz (3 nm) wraz z 16 GB RAM LPDDR5X i 512 GB pamięci wbudowanej typu UFS 4.1 oraz akumulator o pojemności 5200 mAh, który obsługuje ładowanie przewodowe o mocy 90 W, ładowanie indukcyjne o mocy 50 W i zwrotne ładowanie przewodowe o mocy 10 W.

Smartfon Motorola Signature może pochwalić się też solidnym zapleczem fotograficznym, na które składają się cztery aparaty o rozdzielczości 50 Mpix każdy. Jeden z nich znajduje się na przodzie, zaś pozostałe trzy na tyle. Są to:

aparat szerokokątny z sensorem LYT-828, przysłoną f/1.8 i optyczną stabilizacją obrazu,

aparat ultraszerokokątny z f/2.0 i kątem widzenia 122°,

teleobiektyw peryskopowy z f/2.4, OIS i 3x zoomem optycznym.

Smartfon Motorola Signature ma też wymiary 162,1×76,4×6,99 mm, waży 186 gramów i cechuje się odpornością, zgodną z kryteriami IP68, IP69 i MIL-STD-810H.