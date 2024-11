Najlepsze oferty na 2 numery. Gdzie najbardziej się opłaca?

Czasem tak się zdarza, że potrzeba więcej niż jednego numeru telefonu. Można wtedy oczywiście wybrać dwa różne abonamenty lub oferty na kartę – nie trzeba nawet ograniczać się do jednej sieci. Postawienie na dwa takie same plany może jednak mieć sens, bo są operatorzy, którzy w takim przypadku oferują atrakcyjne zniżki i rabaty. W tym zestawieniu podsumowuję najlepsze tego typu propozycje.

Wykupienie dwóch abonamentów może mieć także sens wtedy, gdy potrzebujesz numeru nie tylko dla siebie, ale też dla któregoś ze swoich bliskich. Niezależnie od tego, jaka jest Twoja motywacja, możesz liczyć na te same rabaty i zniżki. Bez zbędnego przedłużania spójrzmy zatem na najlepsze oferty na dwa numery (a czasem nawet na więcej)…

Zaczynamy!

Co proponuje wielka czwórka? Najlepsze oferty na dwa numery

Play oferuje czasem specjalne oferty na drugi numer, ale są one komponowane indywidualnie, w związku z czym trudno zestawić je z otwartymi propozycjami konkurencji. Dlatego fioletowy operator nie został uwzględniony w tym zestawieniu. A jak wypada pozostała trójka?

Dwa numery w Orange – dwie dyszki zostają w portfelu

Orange oferuje stały rabat na drugi numer – w wysokości 20 złotych. Przykładowo więc za Plan M, który normalnie kosztuje 70 złotych miesięcznie, przy dwóch numerach zapłacimy łącznie 120, a nie 140 złotych.

Aktualnie w sieci Orange do wyboru są cztery plany abonamentowe z umową podpisywaną na 24 miesiące (po tym okresie umowa przechodzi na czas nieokreślony, a wysokość opłat rośnie o 10 złotych na miesiąc). W każdym przypadku można liczyć na nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y w kraju i roamingu w UE, a do tego:

Plan XS za 45 złotych miesięcznie zawiera 5 GB internetu,

Plan S za 60 złotych miesięcznie zawiera 50 GB internetu i Pakiet Podstawowy telewizji mobilnej, a pierwsze 2 miesiące mamy za darmo,

Plan M za 70 złotych miesięcznie zawiera 150 GB internetu i Pakiet Podstawowy telewizji mobilnej, a pierwsze 4 miesiące mamy za darmo,

Plan M za 90 złotych miesięcznie zawiera 300 GB internetu (a przez 2 lata bez limitu danych i prędkości) i Pakiet Podstawowy telewizji mobilnej, a pierwsze 9 miesięcy mamy za darmo.

Korzystanie z usług Orange wiąże się również z koniecznością uiszczenia opłaty aktywacyjnej w wysokości 60 złotych. W przypadku, gdy umowę na oba numery podpiszesz tego samego dnia, opłata ta jest pobierana tylko raz.

źródło: Orange

A w T-Mobile drugi numer masz przez pewien czas za darmo

Propozycja T-Mobile jest nieco mniej atrakcyjna, choć też można liczyć na pewne oszczędności przy zamówieniu dwóch numerów naraz. Konkretnie operator w kolorze magenty oferuje kilka miesięcy abonamentu za darmo. Na coś takiego możesz liczyć, gdy zdecydujesz się na wybór jednego z dwóch najdroższych abonamentów w jego ofercie, mianowicie:

Oferta M Nielimitowana za 70 złotych miesięcznie z internetem bez limitu danych, ale o prędkości do 30 Mb/s,

Oferta L Nielimitowana za 90 złotych miesięcznie z absolutnie nielimitowanym internetem.

Oczywiście w obu przypadkach mamy też nielimitowane rozmowy oraz wiadomości SMS i MMS w kraju, jak i za granicą (w roamingu UE). No dobrze, ale co z tymi darmowymi miesiącami?

Niezależnie od wybranej oferty podpisujemy umowę na 24 miesiące, a za pierwszy numer nie płacimy nic przez pierwsze 3. Z kolei drugi numer w Ofercie M możesz mieć za darmo również przez 3 miesiące, a w Ofercie L nie płacisz za niego aż przez pół roku.

Podobnie, jak w przypadku Orange, po upływie dwóch lat umowa z T-Mobile przechodzi na czas nieokreślony, a koszty rosną o dyszkę miesięcznie.

Plus – dwa (lub trzy) numery w cenie jednego

Choć Plus nie jest raczej tym operatorem, który kojarzony jest z najatrakcyjniejszymi ofertami, to – co ciekawe – to właśnie on ma najlepszą propozycję dla osób zainteresowanych więcej niż jednym abonamentem. A to dlatego, że oferuje dwa numery w cenie jednego.

W Plusie do wyboru masz dwie opcje – obie z nielimitowanymi rozmowami, SMS-ami i MMS-ami w kraju i roamingu w UE. Pierwsza, z pakietem 100 GB internetu, kosztuje 59 złotych miesięcznie, druga natomiast – z 240 GB – 69 złotych miesięcznie.

źródło: Plus

Gdzie jest haczyk? Ano w tym, że wspomniany pakiet internetu jest współdzielony, a nie przypisany dla każdego numeru z osobna, jak ma to miejsce w przypadku konkurencyjnych abonamentów.

Musisz też wiedzieć, że po dwóch latach umowa przechodzi na czas nieokreślony i tym samym kończy się oferta „2 w cenie 1”. Niemniej po upływie tego czasu nadal możesz liczyć na rabat wynoszący 10 złotych, a w przypadku droższego pakietu – na dodatkową obniżkę przez pół roku. Konkretnie wygląda to tak:

100 GB 240 GB Cena (1.-24. miesiąc) 59 złotych 69 złotych Cena (25.-30. miesiąc) 109 złotych 89 złotych Cena (od 31. miesiąca) 109 złotych 129 złotych

Jest też specjalna oferta dla osób, które potrzebują trzech numerów – ze współdzieloną paczką 750 GB. Cena wynosi 99 złotych (1.-24. miesiąc) / 119 złotych (24.-30. miesiąc) / 189 złotych (od 31. miesiąca).

Gdzie kupić dwa numery? Sprawdź też te propozycje

Na wielkiej czwórce polski rynek telekomunikacyjny oczywiście się nie kończy. Swoje propozycje na więcej niż jeden numer mają także Plush, Nju Mobile czy Virgin Mobile. Skoro skończyliśmy na Plusie, to dla porządku zacznijmy od Plusha.

Plush też oferuje dwa numery w cenie jednego i robi to lepiej

Lepszy (z dwóch) abonament indywidualny w Plushu kosztuje 40 złotych miesięcznie i zawiera nielimitowane rozmowy oraz wiadomości SMS i MMS, a do tego pakiet internetu, który rośnie wraz ze stażem: na start jest to niewiele, bo 80 GB, ale po pół roku rośnie do 160 GB, od 13. miesiąca wynosi 200 GB, a od 25. miesiąca – aż 300 GB.

Ten sam pakiet – na tych zasadach – można kupić w duecie. Dzięki temu za każdy numer płaci się tylko 20 złotych miesięcznie (razem 40 złotych). Co więcej, w przeciwieństwie do propozycji Plusa, dla każdego numeru pakiet danych jest osobny, a do tego nie trzeba wiązać się żadną długoterminową umową – korzystasz po prostu tak długo, jak płacisz. Nie ma też żadnej opłaty aktywacyjnej.

źródło: Plush

Potrzebujesz jeszcze więcej numerów? Żaden kłopot – w ramach tej oferty możesz wykupić nawet pięć abonamentów i za każdy z nich zapłacisz tylko dwie dyszki. Pięć numerów – każdy z osobnym pakietem danych – za stówkę? Brzmi nieźle!

Abonament czy subskrypcja? W Nju Mobile możesz sobie wybrać

Zniżki na kolejne numery proponuje także Nju Mobile i to nie tylko w ofercie abonamentowej, ale też w subskrypcji. Zacznijmy jednak od tej pierwszej.

W Nju masz do wyboru trzy abonamenty: za 29, 39 lub 49 złotych. Każdy z nielimitowanymi rozmowami, SMS-ami i MMS-ami, umową na czas nieokreślony oraz pakietem GB rosnącym wraz ze stażem. W każdym przypadku możesz też oczekiwać, że za kolejne numery zapłacisz mniej. Wygląda to tak:

Pakiet 29 Pakiet 39 Pakiet 49 Cena za 1 numer 29 złotych 39 złotych 49 złotych Cena za 2 numery 38 złotych (29 + 9) 48 złotych (39 + 9) 58 złotych (49 + 9) Cena za 3 numery 57 złotych (38 + 19) 67 złotych (48 + 19) 77 złotych (58 + 19) Pakiet GB (1.-6. miesiąc) 60 GB (1-2 numery) 70 GB (3 numery) 80 GB (1-2 numery) 90 GB (3 numery) 100 GB (1-2 numery) 110 GB (3 numery) Pakiet GB (7.-12. miesiąc) 120 GB (1-2)

140 GB (3) 160 GB (1-2) 180 GB (3) 200 GB (1-2) 220 GB (3) Pakiet GB (13.-24. miesiąc) 150 GB (1-2) 175 GB (3) 200 GB (1-2) 225 GB (3) 250 GB (1-2) 275 GB (3) Pakiet GB (od 25. miesiąca) 180 GB (1-2) 210 GB (3) 240 GB (1-2) 270 GB (3) 300 GB (1-2) 330 GB (3)

Gorsza wiadomość jest taka, że pakiet jest dzielony pomiędzy wszystkie numery, więc ostatecznie danych do wykorzystania w poszczególnych abonamentach jest mniej.

Inaczej sytuacja wygląda w przypadku subskrypcji, gdzie do każdego numeru przypisana jest osobna paczka danych. Nie ma jednak możliwości wykupienia któregoś z wyższych pakietów – jest tylko 29 (z tak samo rosnącymi gigabajtami – od 60 do 180 GB). Korzyść polega na tym, że przy wielu numerach za każdy płacimy tylko 19 złotych, a maksymalnie może ich być 5. W związku z tym płacimy łącznie:

38 złotych za 2 numery,

57 złotych za 3 numery,

76 złotych za 4 numery,

95 złotych za 5 numerów.

Dla oszczędnych brzmi to jak naprawdę niezła opcja i ciekawa alternatywa dla oferty Plusha – szczególnie interesująca dla osób, które w swojej okolicy mają lepszy zasięg Orange niż Plusa.

Abonament po lewej i subskrypcja po prawej. Źródło: Nju Mobile

Stały rabat w Virgin Mobile – kolejny numer -10 złotych

A jeśli najlepiej działają u Ciebie nadajniki Play, być może skusisz się na abonament w Virgin Mobile. Na zniżki za kolejne numery możesz liczyć w dwóch droższych pakietach: 40 GB za 30 złotych oraz 60 GB za 40 złotych.

Począwszy od drugiego numeru każdy kolejny dostępny jest z 10-złotowym rabatem, a więc kosztuje 20 lub 30 złotych. Pakiet GB jest indywidualny, opłaty aktywacyjnej brak, a umowa podpisywana jest od razu na czas nieokreślony.

źródło: Virgin Mobile

Podsumowanie – gdzie warto kupić 2 numery?

Nawet te najlepsze oferty na dwa numery w Polsce nie przekonają raczej nikogo do tego, by specjalnie decydować się na dodatkowy abonament. Jeśli jednak potrzebujesz dwóch numerów albo też razem z partnerem, znajomym czy mamą chcesz zawitać do tej samej sieci, to warto skorzystać z rabatów.

Choć często obniżka cenowa jest tylko chwilowa, to zdarzają się też naprawdę zacne oferty, dzięki którym realnie odczujesz oszczędności – mam tu na myśli przede wszystkim propozycje operatorów spoza wielki czwórki. I osobiście chyba na którąś z nich bym się skusił, gdybym w tej chwili potrzebował podobnej oferty.