E-rejestracja pomoże nam dostać się do lekarza. Już wkrótce ruszą testy systemu

Jeśli jesteśmy już w wieku, w którym wiemy, jak trudno czasem umówić się na wizytę do lekarza specjalisty, to nowa informacja przekazana przez panią minister zdrowia na pewno nas zainteresuje.

Centralna e-rejestracja do przychodni i lekarzy

Zmiany w rządzie wpłynęły na priorytety poszczególnych resortów. Na przykład Izabela Leszczyna, pełniąca funkcje ministra zdrowia, jednym z celów uczyniła powołanie do życia wydajnego systemu centralnej e-rejestracji. Dzięki niemu mają zmniejszyć się kolejki do przychodni i lekarzy.

Jeśli bywamy w poczekalniach przychodni zdrowia lub czekamy w kolejkach do specjalistów nie jest nam obca sytuacja, gdy ktoś umawia się na wizytę u lekarza, ale… się na niej nie zjawia. Wydawałoby się, że jest to strata tylko takiego pacjenta. Nic bardziej mylnego. W ten sposób poszkodowani są w pewnym sensie także ci, którzy mogliby „wskoczyć” na takie miejsce. W skali kraju możemy mówić o tysiącach takich przypadków każdego dnia. Dlatego powstał pomysł centralnej e-rejestracji.

Jak wskazała Izabela Leszczyna w rozmowie podczas wizyty w programie „Bez uników” na antenie radiowej „Trójki”, „to bardzo ważna sprawa, byśmy mogli odwoływać wizyty, na które nie możemy przybyć, by nie było wolnych slotów, okienek”.

Jak miałoby to wyglądać? Szefowa resortu poinformowała, że prowadzanie tak złożonego systemu potrwa długo i na pewno nie będzie on uruchamiany wszędzie w Polsce w jednym momencie. Pierwszym elementem układanki ma być umożliwienie umówienia się na wizytę do kilku określonych specjalistów.

Ważne pytanie: kiedy?

Elektroniczna rejestracja do lekarzy ma ruszyć w tym ograniczonym zakresie już od 1 czerwca. W tym momencie trwają prace, które mają technicznie umożliwić działanie tego systemu.

Co jednak z tymi, którzy mają trudności ze sprawnym poruszaniem się po internecie i korzystaniem z aplikacji? Dla takich osób ma zostać uruchomiona specjalna infolinia. Seniorzy będą mogli zarejestrować się do przychodni lub umówić do konkretnego lekarza za jej pomocą.

Dzięki wdrożeniu e-rejestracji będzie znacznie łatwiej odwołać wcześniejszą wizytę, a system będzie mógł zaproponować wypełnienie tak powstałego „okienka” komuś innemu. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, wybieranie się do lekarza będzie nieco łatwiejsze niż dotąd.