Zabrakło ci miejsca w smartfonie? To rozwiąże problem raz na zawsze

Nagły brak miejsca w pamięci smartfona na zdjęcia i wideo z wakacji czy w trakcie pracy potrafi zepsuć dzień. Jak zabezpieczyć się przed taką sytuacją? Rozwiązaniem może okazać się nowy SSD Verbatim.

Specyfikacja Verbatim SnapBack SSD

Nie sposób nie zacząć opisu, nie zwracając uwagi na konstrukcję dysku – mierzy on bowiem 7×6,2×0,8 cm, więc argument o ograniczaniu miejsca w torbie czy plecaku jest trudny do obronienia. SSD cechuje również niewielka masa na poziomie 40 gramów.

Verbatim SnapBack (Źródło: Verbatim)

Tym, co powinno spodobać się właścicielom nowszych iPhone’ów, to możliwość magnetycznego przypięcia Verbatim SnapBack do plecków urządzenia. Można zatem zapomnieć o zwisającym pendrivie czy trzymaniu telefonu w jednej ręce, a dysku w drugiej – wystarczy kompatybilność z MagSafe.

Dodatkowo w zestawie znajduje się magnetyczny pierścień, poprawiający stabilność mocowania, a w zachowaniu estetyki pomaga płaski kabel USB-C o długości 6,8 cm, który wystarcza do połączenia SSD ze smartfonem.

Szybki i uniwersalny towarzysz smartfonów

Dzięki wsparciu standardu USB 3.2 Gen 2×2, SnapBack oferuje szybkość odczytu do 2000 MB/s oraz zapisu do 1800 MB/s. Szybkość transferu osiąga natomiast prędkości do 20 Gbps. Dzięki temu możliwe jest nagrywanie treści w standardzie Apple ProRes 4K w 60 klatkach na sekundę przy bezpośrednim zapisywaniu ich na SSD.

Fabryczny format w systemie exFAT umożliwia obsługę plików o dużych rozmiarach po wyjęciu z pudełka i kompatybilność z Windows 10, macOS 10.14, iOS 17 oraz smartfonami z Androidem wyposażonymi w gniazdo USB-C. Zestaw dopełnia oprogramowanie Nero 3-2-1 do zaplanowanego tworzenia kopii zapasowych.

Verbatim SnapBack przygotowano w dwóch wariantach kolorystycznych – Mocha Metallic i Blue Metallic – i trzech konfiguracjach pamięci. Wersja 512 GB (ceny od 299 złotych) i 2 TB (od 699 złotych) powinny być już dostępne w sklepach. Wariant o pojemności 1 TB pojawi się na rynku w późniejszym czasie.