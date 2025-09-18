Mocny odkurzacz, którego lekkość to drugie imię. Spełnienie moich marzeń

Ten odkurzacz to rewelacja. Jest niezwykle lekki – waży mniej niż kilogram – a przy tym oferuje naprawdę wysoką moc ssania. Ale mam też złe wieści.

Lekkość to jego drugie imię

Jak wspomniałam w recenzji odkurzacza Dreame H15 Mix – zawsze narzekam na masę odkurzaczy. Za słabeusza może się nie uważam, ale z pewnością przyznacie, że sprzątanie ciężkim, nieporęcznym urządzeniem, a już szczególnie manewrowanie nim w trudnodostępnych miejscach, jest bardzo niewygodne. Wspomnę też, że zwykle te lżejsze odkurzacze są mniej wydajne, oferują niską moc ssania i niewielką pojemność akumulatora.

Ale wygląda na to, że popularnej chińskiej marce wreszcie udało się „zminiaturyzować” odkurzacz pionowy. Xiaomi Vacuum Cleaner P30 waży zaledwie 860 gramów – łącznie z silnikiem, akumulatorem i zbiornikiem na kurz o pojemności 200 mililitrów. I, uwierzcie, to naprawdę niewiele – przejrzałam ofertę jednej z popularnych sieci handlowych w Polsce i nie znalazłam nic o nawet zbliżonej masie, każdy ważył sporo ponad kilogram.

W tym przypadku lekkość prawdopodobnie nie będzie wiązała się też z niską wydajnością. Nowy model oferuje moc ssania sięgającą 22 tysięcy Paskali, a silnik o mocy 180 W generuje 110 tysięcy obrotów na minutę. Vacuum Cleaner P30 wyposażono w akumulator o pojemności 8000 mAh, co – według deklaracji producenta – pozwoli na około 40 minut ciągłej pracy w trybie standardowym i 10 minut w trybie turbo. To niewiele, ale powinno wystarczyć do codziennego odkurzenia mieszkania czy niewielkiego domu.

Ładowanie nowego odkurzacza Xiaomi odbywa się przez port USB-C za pomocą kabla i ładowarki dołączonej do zestawu. W pakiecie z odkurzaczem znalazła się też szczotka 2 w 1, która może pomóc w odkurzeniu trudnodostępnych miejsc, kątów, ścian, zakamarków mebli, a nawet żaluzji.

Vacuum Cleaner P30 (źródło: Xiaomi)

Cena Xiaomi Vacuum Cleaner P30 pozostaje niewiadomą

Niestety, póki co nie wiadomo, kiedy Xiaomi Vacuum Cleaner P30 zadebiutuje w Polsce. Na razie model ten dołączył do portfolio chińskiego producenta na globalnej stronie internetowej.

Nie zdradzono jeszcze informacji na temat dostępności i ceny urządzenia.