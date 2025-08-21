Chcesz pozbyć się gości? Ten odkurzacz pomoże Ci ich wykurzyć

Marka Dreame wprowadza na polski rynek dwa nowe odkurzacze Wet&Dry z serii H15. Jeden z nich to siedem urządzeń w jednym – w kilka chwil może stać się tradycyjnym odkurzaczem pionowym na sucho. Drugim natomiast możesz tak przestraszyć gości, że uciekną. I to nie żart.

Seria Dreame H15 – wygląda na to, że brud może się bać

Oferta marki Dreame wzbogaca się właśnie o dwa kolejne odkurzacze typu Wet&Dry z serii H15. Jednym z urządzeń z tej serii jest Dreame H15 Pro, który został już dokładnie przetestowany i zrecenzowany na łamach Tabletowo.

(fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl)

Jak zaznacza producent – rozwiązań zastosowanych w tym modelu nie mogło zabraknąć w najnowszych sprzętach. Podobnie jak H15 Pro, tak i H15 Mix oraz H15 Pro Heat korzystają m.in. z technologii GapFree wspieranej AI, która odpowiedzialna jest za automatyczne opuszczanie ściągaczki wbudowanej w głowicę podczas wykonywania ruchu wstecz. Dzięki temu odkurzacz dokładnie zbiera wodę z podłogi, pozostawiając ją niemalże suchą.

Nowe modele zostały wyposażone w separator cieczy, co sprawia, że sprzęt może pracować w pozycji poziomej – w tym wjeżdżać w niskie prześwity pod meblami. Ponadto szczotka z technologią TangleCut zapobiega splątaniu włosów, rozcinając je na mniejsze kawałki dzięki specjalnie zaprojektowanemu grzebieniowi z ostrzem.

Stacja dokująca zajmie się zaś dokładnym wyczyszczeniem szczotki mopującej wodą podgrzaną do 100 stopni Celsjusza. Po wypłukaniu wszelki brud zostaje skierowany do pojemnika, a szczotka zostaje poddana procesowi suszenia w 90 stopniach Celsjusza.

Dreame H15 Mix – odkurzacz pionowy 7w1 z ogromną mocą ssania

Nowy Dreame H15 Mix oferuje moc ssania, sięgającą 23 tysięcy Paskali. Producent deklaruje, że sprzęt ten skutecznie pokona kurz i brud w trudno dostępnych miejscach – w rogach i przy ścianach. Sprawdzi też stopień zabrudzenia podłogi i automatycznie dostosuje siłę ssania, przepływ wody oraz stężenie detergentu.

Dreame H15 Mix (źródło: Dreame)

W kilka chwil H15 Mix może stać się zwyczajnym odkurzaczem pionowym „na sucho”. Szczotka CelesTect sprawdzi się na podłogach twardych i miękkich, a dzięki LED-owemu oświetleniu użytkownik w czasie sprzątania nie pominie żadnego miejsca.

Dreame H15 Mix pokona także plamy na meblach tapicerowanych, dywanach czy w samochodzie. Producent twierdzi, że dzięki podgrzewaniu wody do 60 stopni Celsjusza odkurzacz może poradzić sobie nawet ze starymi, uporczywymi zabrudzeniami.

Warto wspomnieć, że akumulator H15 Mix ma pozwolić na 65 minut pracy w trybie na mokro lub 75 minut odkurzania na sucho.

Odkurzacz Dreame H15 Pro Heat z funkcją sterowania smartfonem

Z kolei H15 Pro Heat to model oferujący siłę ssania 22 tysięcy Paskali. Wyposażono go w wałek mopujący, który czyści podłogi w temperaturze 55 stopni Celsjusza. Specjalnie dla niego Dreame opracowało własny środek czyszczący, który skutecznie zażegna zabrudzenia i jednocześnie nie uszkodzi wrażliwej podłogi np. wykonanej z drewna.

Dreame H15 Pro Heat (źródło: Dreame)

Na pokładzie H15 Pro Heat znajdziesz też ulepszony system wykrywania brudu, który został oparty na analizie RGB, co sprawia, że odkurzacz jest pięć razy czulszy na zabrudzenia w porównaniu do starszych modeli.

Ciekawą funkcją Dreame H15 Pro Heat jest możliwość dokładnego sprzątnięcia podłogi pod meblami bez użycia rąk, schylania się czy klękania. Wszystko za sprawą specjalnego systemu napędowego GlideWheel. Możesz zacząć sprzątać, sterując odkurzaczem za pomocą aplikacji na smartfony. Chcesz wystraszyć (albo wykurzyć) gości? Nie ma problemu, wystarczy, że zostawisz odkurzacz w pobliżu stołu czy kanapy i włączysz go smartfonem, gdy będziesz mieć ich dość…

Dreame H15 Pro Heat (źródło: Dreame)

Dreame H15 Mix i Dreame H15 Pro Heat – dostępność i cena

Nowe modele odkurzaczy typu Wet&Dry są już dostępne w polskich sklepach w cenach:

Dreame H15 Mix – 3399 złotych,

Dreame H15 Pro Heat – 2699 złotych (do 4 września 2025 roku w promocji za 2399 złotych).

Ponadto przy zakupie H15 Mix przed 4 września 2025 roku producent za złotówkę dorzuca suszarkę do włosów Dreame Glory Mix.

Gdzie kupić? Dreame H15 Mix ok. 3399 zł Allegro Media Expert Zawiera linki afiliacyjne.