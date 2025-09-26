Już nie musisz tego robić, jeśli chcesz wysłać paczkę

Jedna z najpopularniejszych firm kurierskich w naszym kraju wdraża do aplikacji nowe rozwiązanie. Dzięki niemu nadawanie paczek będzie nie tylko szybsze, ale przede wszystkim wygodniejsze.

Popularna w Polsce firma kurierska usprawnia nadawanie paczek za granicę

Wygląda na to, że wysyłanie paczek może być jeszcze szybsze, sprawniejsze i co najważniejsze – wygodniejsze. DHL eCommerce Polska rozpoczęło wdrażanie nowej funkcji do swojej aplikacji mobilnej. Dzięki niej nadawanie paczek międzynarodowych nie będzie wymagało już drukowania etykiety.

W aplikacji Mój DHL pojawi się nowa opcja nadania paczki – zarówno do Polski, jak i do 27 innych europejskich krajów. Cały proces będzie realizowany w obrębie menu kafelkowego apki. Klienci będą mieli do wyboru ponad 150 tysięcy punktów i automatów DHL zlokalizowanych na terenie całej Europy, a także sieci ponad 7 tysięcy automatów paczkowych DHL Box i 16 tysięcy punktów DHL POP w Polsce.

Jak tłumaczy CEO DHL eCommerce Polska – wprowadzenie nadań międzynarodowych bez etykiet, w aplikacji Mój DHL, to ważny krok w rozwoju standardów obsługi naszych klientów. Co dla nas-klientów najważniejsze, nadanie przesyłki zagranicznej będzie wymagało zaledwie kilku kliknięć, bez konieczności samodzielnego drukowania etykiet.

Nowa funkcja nadawania paczek zagranicznych w aplikacji (źródło: Mój DHL)

W jaki sposób nadać paczkę za granicę przez DHL bez etykiety?

Aby wysłać paczkę międzynarodową, należy otworzyć aplikację Mój DHL, a następnie stuknąć w menu (trzy kreski w lewej górnej części ekranu) i wybrać z listy opcję „Wyślij paczkę”. Po wprowadzeniu odpowiednich danych i wybraniu usługi trzeba opłacić zamówienie, a później – bez konieczności drukowania etykiety – udać się do wybranego punktu lub automatu paczkowego DHL Box 24/7 i przekazać paczkę.

Jak zaznacza przedsiębiorstwo logistyczne, aplikacja Mój DHL daje użytkownikom wiele możliwości. Można w niej m.in. sprawdzać historię paczek, a w przypadku przesyłek krajowych również śledzić kuriera na mapie, podejmować z nim kontakt telefoniczny, otwierać skrytki automatów paczkowych zdalnie, przekierowywać przesyłki czy płacić za pobraniem.

Z aplikacji DHL korzysta już ponad 5 milionów użytkowników w naszym kraju. Warto również wspomnieć, że w sierpniu 2024 roku DHL wdrożył narzędzie ShipNow, które wspomaga klientów w nadawaniu paczek międzynarodowych.