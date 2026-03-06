Lidlomix w super cenie. Na taką promocję czekaliśmy

Lidl znowu wyprzedaje roboty kuchenne. Kultowy Lidlomix ponownie będzie „najtańszy w historii” – zaoszczędzicie aż 900 złotych. Promocje obowiązują też na kompaktowego termorobota i wiele innych produktów.

Wielkanocna promocja na Lidlomix – robot znowu będzie znacznie tańszy

Z myślą o zbliżających się świętach Wielkiej Nocy niemiecka sieć handlowa przygotowała szereg promocji. Jedną z największych perełek jest Monsieur Cuisine Smart – potocznie określany mianem Lidlomix, który znowu możecie kupić „najtaniej w historii” (podobnie jak na Black Friday 2025), bo aż o 900 złotych taniej.

Przypomnę krótko, że jest to inteligentny termorobot kuchenny o mocy 1200 W, łączący się z siecią Wi-Fi. Urządzenie oferuje kilkanaście trybów, w tym ważenie, gotowanie, zagniatanie, rozdrabnianie, fermentowanie, smażenie czy tryb turbo (np. do mielenia). Ponadto do dyspozycji użytkownika jest też tryb wstępnego czyszczenia, dzięki któremu misa w krótkim czasie może zostać wstępnie umyta.

MC Smart wyposażono w 8-calowy, kolorowy, dotykowy ekran, na którym nie tylko można łatwo wybierać tryby i ustawiać parametry gotowania, ale też wyświetlać przepisy i filmy pomocnicze. Przepisy do wykonania potraw można również przeglądać w dedykowanej aplikacji mobilnej Monsieur Cuisine.

Warto wspomnieć, że dostęp do platform z przepisami na Lidlomix jest obecnie w pełni darmowy, choć Lidl może mieć w planach wdrożenie planu subskrypcyjnego, zawierającego dodatkowe funkcje (w tym oparte na AI).

Sugerowana przez producenta cena robota kuchennego Monsieur Cuisine Smart wynosi 2499 złotych. Jednak z okazji zbliżającej się Wielkanocy od poniedziałku, 9 marca 2026 roku, Lidlomix będzie dostępny za 1599 złotych (o 900 złotych taniej). Aby skorzystać z okazji należy aktywować kupon w aplikacji Lidl Plus. Promocja będzie obowiązywała zarówno stacjonarnie, jak i online.

ZOBACZ RÓWNIEŻ: Lidlomix – wszystko, co musisz wiedzieć

Taniej oferowany będzie też mniejszy, kompaktowy robot kuchenny MC Compact, który zadebiutował w Polsce w listopadzie 2025 roku. Promocyjna cena wyniesie 799 złotych zamiast 1099 złotych. Warto wspomnieć, że w okazyjnej cenie sprzedawana będzie również przystawka do gotowania na parze dedykowana do robota Monsieur Cuisine Compact. Zapłacicie za nią 69 złotych – zamiast 89 złotych.

ZOBACZ TAKŻE: Czy mniejszy Lidlomix będzie hitem? Sprawdzam Monsieur Cuisine Compact

Lidl taniej sprzedaje również akcesoria do termorobotów, w tym:

podstawkę pod robota – za 59 złotych (zamiast 99 złotych),

nóż miksujący – za 71 złotych (zamiast 119 złotych),

zestaw trzech podstawek na noże – za 23,99 złotych (zamiast 39,99 złotych),

dodatkową misę – za 329 złotych (zamiast 549 złotych).

Jeszcze więcej promocji w Lidlu na zbliżającą się Wielkanoc 2026

Poza dużym rabatem na MC Smart i MC Compact, Lidl obniża ceny wielu innych sprzętów. Taniej dostępne będą m.in.: