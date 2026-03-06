Wielka premiera. Król odkurzaczy myjących dotarł nad Wisłę

Na polskim rynku oficjalnie zadebiutowała marka Tineco. To jeden z najpopularniejszych i najbardziej cenionych producentów odkurzaczy pionowych z funkcją pracy na mokro.

Oficjalny debiut Tineco w Polsce. Co to za marka?

Marka Tineco została powołana do życia w 1998 roku w Chinach. Po zdobyciu dużej popularności na rynku azjatyckim zaczęła docierać ze swoimi produktami także do Ameryki Północnej i Europy. Aktualnie może pochwalić się bazą ponad 23 milionów klientów w przeszło 30 krajach. Od trzech lat zajmuje pierwsze miejsce w rankingu najpopularniejszych producentów odkurzaczy wet&dry, a więc umożliwiających sprzątanie zarówno na sucho, jak i na mokro. Należy do niej w przybliżeniu jedna trzecia całego rynku (według danych Euromonitora).

Jeśli jednak nic Ci ta nazwa nie mówi i nie wiesz, gdzie ją umieścić, to być może pomocna okaże się informacja, że jej siostrą jest Ecovacs – znana także na polskim rynku marka robotów sprzątających i koszących. Obie należą do grupy Ecovacs Robotics.

Jej produkty dało się kupić w Polsce już od pewnego czasu, ale teraz – w marcu 2026 roku – miejsce ma oficjalna premiera Tineco nad Wisłą. W sprzedaży dostępnych jest około 30 odkurzaczy (zarówno jednofunkcyjnych modeli pionowych, jak i myjących), a kolejne pojawią się na przestrzeni najbliższych miesięcy.

Polska premiera Tineco Floor One S9 Artist Steam Pro i S7 Stretch Steam Plus

Wraz z oficjalną premierą na polskim rynku zadebiutowały dwa zupełnie nowe urządzenia z wałkiem do mycia na mokro. Pierwszym z nich jest mop elektryczny Tineco Floor One S9 Artist Steam Pro, wyposażony w dwuwarstwowe skrobaki, zapobiegające plątaniu się włosów, a także w czujnik iLoop, wykrywający zabrudzenia w czasie rzeczywistym i automatycznie dopasowujący do nich parametry działania.

Dzięki technologii SmoothDrive, nisko położonym środku ciężkości i lekkiej budowie manewrowanie mopem ma być wyjątkowo wygodne. Warto też zwrócić uwagę na konstrukcję, umożliwiającą ułożenie urządzenia na płasko, co ułatwia sprzątanie pod meblami. Tam też przyda się LED-owe doświetlenie, a całość uzupełnia intuicyjny wyświetlacz. Cena? 3999 złotych.

Drugą z nowości jest odkurzacz Tineco Floor One S7 Stretch Steam Plus do odkurzania z mocą 22000 Pa i mycia podłóg przy użyciu pary o temperaturze 160 stopni Celsjusza (eliminującej konieczność stosowania środków chemicznych). Dobrze pomyślana konstrukcja ułatwia sprzątanie przy krawędziach i pod meblami, nie zabrakło też doświetlenia LED-owego, a czas pracy sięga aż 80 minut.

Nie lada ciekawostką jest jeszcze system samoczyszczenia (z myciem w gorącej wodzie i suszeniem powietrzem o temperaturze 85 stopni Celsjusza). Wszystko to za 3499 złotych, a w ramach oferty premierowej – za jedyne 2999 złotych.

Urządzenia marki Tineco można kupić zarówno w oficjalnym sklepie producenta, jak i w popularnych elektromarketach. Na ofertę składają się zaawansowane odkurzacze myjące z serii Floor One, ekonomiczne odkurzacze 2w1 z serii iFloor, odkurzacze piorące do dywanów i tapicerki z serii iCarpet oraz jednofunkcyjne odkurzacze pionowe z serii Pure One.