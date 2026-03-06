Tania i elastyczna oferta z dużą paczką internetu

Tani operator wystartował z nową promocją. Dzięki niej użytkownicy mogą skorzystać z dużej paczki internetu za 25 złotych, a wszystko to w elastycznej formie bez długoterminowych zobowiązań. Korzyści jest jednak znacznie więcej.

Nowa oferta taniego operatora – 50 GB internetu za 25 złotych

Operator Fonia, który zaczął świadczyć usługi w Polsce w 2022 roku, zaanonsował właśnie kolejną promocję na usługę mobilną z paczką internetu. Z oferty mogą skorzystać nowi klienci rozglądający się za subskrypcyjną, elastyczną i tanią usługą mobilną ze sporym pakietem gigabajtów.

Aby skorzystać z okazji konieczne jest założenie konta, zamówienie karty SIM, eSIM lub przeniesienie aktualnie użytkowanego numeru do sieci Fonia. W ramach najnowszej okazji Fonia proponuje paczkę internetu 50 GB za 25 złotych miesięcznie. Pakiet gigabajtów przyznawany jest na cały czas korzystania z usługi.

Ponadto w ramach najnowszej oferty subskrypcyjnej użytkownik otrzymuje dostęp do:

nielimitowanych rozmów, SMS-ów i MMS-ów na terenie Polski,

internetu mobilnego 5G,

roamingu na terenie Unii Europejskiej (paczka obejmująca 5,81 GB).

Klient może także indywidualnie zdecydować, czy chce skorzystać z zasięgu sieci Orange lub Plus, a także wybrać preferowany rodzaj karty – eSIM bądź SIM.

Nowa propozycja Fonia oferowana jest w trzech wariantach rozliczeniowych:

miesięcznym za 25 złotych,

kwartalnym za 75 złotych,

rocznym za 250 złotych.

Zgodnie z regulaminem, promocyjna cena obowiązuje też na jednorazową opłatę aktywacyjną, którą po rabacie ustalono na 1 złotych brutto (zamiast 151 złotych). Co ważne, z najnowszej oferty tego taniego operatora można skorzystać wyłącznie do końca marca 2026 roku.

Fonia – cashback, kupony i rabaty za polecenia

W ramach oferty Fonia proponuje też dodatkowe korzyści, takie jak kupony oraz cashback w ponad 600 sklepach. Ponadto użytkownik polecający usługę może skorzystać z darmowego miesiąca korzystania z usługi (za każde polecenie). Bezpłatny miesiąc przysługuje też osobie, która skorzystała z takiego polecenia.

Jak podkreśla operator, pakiet może sprawdzić się również w kamerach internetowych i kamer monitoringu wymagających karty SIM. Mobilny internet pozwoli na zapewnienie stałego łącza i łatwego podglądu z kamer bezpośrednio przez sieć komórkową.