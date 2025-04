Jaka będzie Motorola Razr 60 Ultra? Lepsza – pod wieloma względami

Wielkimi krokami zbliża się premiera modelu Motorola Razr 60 Ultra. Topowy składany smartfon w tegorocznej ofercie producenta może przynieść ze sobą wiele pozytywnych zmian względem poprzednika.

Motorola Razr 60 Ultra ma przed nami coraz mniej tajemnic

Smartfon Motorola Razr 60 Ultra prawdopodobnie będzie trudny do odróżnienia od ubiegłorocznego modelu Razr 50 Ultra. Na zewnątrz zmiany będą bowiem kosmetyczne. Co innego jednak w środku – tam ulepszone zostanie prawie wszystko. Na to przynajmniej wskazuje nieoficjalna specyfikacja, opublikowana przez serwis 91mobiles, na podstawie informacji OnLeaks.

Prawie wszystko, czyli co? Ano zaczyna się już od procesora – miejsce Snapdragona 8 Gen 3 zajmie topowy chipset Qualcomm Snapdragon 8 Elite. W dodatku towarzystwa dotrzyma mu już nie 12, lecz 16 GB RAM. Pod tym względem mówimy więc o specyfikacji godnej flagowca.

Możemy również oczekiwać dłuższego czasu pracy i szybszego ładowania. Z nieoficjalnych informacji wynika bowiem, że akumulator urośnie z 4000 do 4700 mAh, a maksymalna moc ładowania zwiększy się z 44 do 68 W. Podwojona zostanie także moc ładowania bezprzewodowego: do 30 W.

Motorola Razr 50 Ultra (fot. Katarzyna Pura | Tabletowo)

Czy topowy składak Motoroli będzie lepszy pod każdym względem?

Jedyną decyzją budzącą pewne wątpliwości jest zamiana teleobiektywu na obiektyw ultraszerokokątny (z dodatkowym trybem makro), choć w dużej mierze jest to kwestia indywidualna. Jednoznacznie pozytywnie zapowiada się za to wymiana przedniego sensora do selfie – jego rozdzielczość wzrośnie z 32 do 50 Mpix.

Wygląda też na to, że Motorola planuje zwiększyć jasność obu wyświetlaczy: zewnętrzny rozświetli się do 3000 nitów, a główny – aż do 4500 nitów. Ten ostatni ma także nieznacznie urosnąć: z 6,9 do pełnych 7 cali. Zwiększy się również jego rozdzielczość (z 1080p do 1440p), a częstotliwość odświeżania pozostanie bez zmian i wyniesie 165 Hz.

Szczerze mówiąc jestem zaskoczony tym, jak wiele poprawek przygotowała Motorola, szczególnie że już ubiegłoroczny model był olbrzymim krokiem naprzód względem smartfona Razr 40 Ultra z 2023 roku. Zresztą zobacz…

Specyfikacja Motorola Razr 60 Ultra vs Razr 50 Ultra vs Razr 40 Ultra:

Motorola Razr 60 Ultra (nieoficjalna) Motorola Razr 50 Ultra Motorola Razr 40 Ultra Wyświetlacz główny 7 cali,

LTPO AMOLED,

165 Hz,

1440p,

jasność do 4500 nitów 6,9 cala,

pOLED,

165 Hz,

1080p,

jasność do 3000 nitów 6,9 cala,

pOLED,

165 Hz,

1080p,

jasność do 1400 nitów Wyświetlacz zewnętrzny 4 cale,

LTPO AMOLED,

165 Hz,

?p,

jasność do 3000 nitów 4 cale,

pOLED,

165 Hz,

1080p,

jasność do 2400 nitów 3,6 cala,

pOLED,

144 Hz,

1056p,

jasność do 1100 nitów Procesor Qualcomm Snapdragon 8 Elite

(3 nm; 4,32 GHz) Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

(4 nm; 3,3 GHz) Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1

(4 nm; 3,2 GHz) Pamięć 16 GB RAM (LPDDR5X),

512 GB na pliki (UFS 4.0) 12 GB RAM (LPDDR5X),

512 GB na pliki (UFS 4.0) 8 GB RAM (LPDDR5),

256 GB na pliki (UFS 3.1) Akumulator 4700 mAh,

ładowanie do 68 W

(bezprzewodowo: do 30 W) 4000 mAh,

ładowanie do 44 W

(bezprzewodowo: do 15 W) 3800 mAh,

ładowanie do 30 W

(bezprzewodowo: do 5 W) Aparaty 50 Mpix (f/1.8) z OIS,

50 Mpix – ultraszerokokątny + makro,

przód: 50 Mpix 50 Mpix (f/1.7) z OIS,

50 Mpix – teleobiektyw,

przód: 32 Mpix 12 Mpix (f/1.5) z OIS,

12 Mpix – ultraszerokokątny,

przód: 32 Mpix Łączność 5G, Wi-Fi 7,

Bluetooth 5.4, NFC 5G, Wi-Fi 7,

Bluetooth 5.4, NFC 5G, Wi-Fi 6E,

Bluetooth 5.3, NFC System Android 15 Android 14 Android 13 Wymiary (rozłożony) 171,48×73,99×7,29 mm 171,42×73,99×7,09 mm 170,83×73,95×6,99 mm Wymiary (złożony) 88,12×73,99×15,69 mm 88,09×73,99×15,32 mm 88,42×73,95×15,1 mm Waga 199 g 189 g 189 g

Oczywiście z konkretniejszymi opiniami warto wstrzymać się do testów, a przynajmniej oficjalnej zapowiedzi. Ta nastąpić ma jeszcze przed końcem tego miesiąca – dokładnie 24 kwietnia 2025 roku.