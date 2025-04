Microsoft Copilot zobaczy, co robisz w przeglądarce internetowej

Bez obaw, nadal możesz wchodzić na te strony i (prawdopodobnie) nikt się nie dowie. Copilot w Microsoft Edge nauczył się jednak ciekawej sztuczki. Mamy też dobrą wiadomość dla osób korzystających z Google Gemini.

Nowe możliwości Copilot w Microsoft Edge

Użytkownicy Microsoft Edge już mogą lub wkrótce będą mogli bezpłatnie skorzystać z możliwości oferowanych przez funkcję Copilot Vision. Obecnie jest ona bowiem udostępniana, aczkolwiek cały proces przeprowadzany jest stopniowo, więc niektórzy muszą jeszcze poczekać.

Co więc otrzymujemy? Mustafa Suleyman, CEO w Microsoft AI, podzielił się informacjami na temat nowego rozwiązania w przeglądarce internetowej. Otóż funkcja może widzieć to, co robimy w Microsoft Edge, aby na podstawie wyświetlanej strony przykładowo udzielić pomocy w różnych sytuacjach.

Suleyman wskazuje, że funkcję można wykorzystać do gotowania. Wyszukujemy w internecie interesujący nas przepis, a Copilot Vision poprowadzi nas krok po kroku, co powinniśmy zrobić. Nie musimy nigdzie kopiować i wklejać tekstu z przepisem – niezbędne informacje zostaną pobrane z aktualnie wyświetlanej strony internetowej.

Co więcej, chatbot AI może nam pomóc rozwiązać ewentualne problemy napotkane podczas gotowania. Całość jest bowiem podana w formie rozmowy prowadzonej na żywo ze sztuczną inteligencją, która stara się brzmieć naturalnie.

Nic też nie stoi na przeszkodzie, aby wykorzystać funkcję w inny sposób. Na przykład Copilot może podświetlić najważniejsze informacje umieszczone w artykule. Wystarczy go tylko poprosić. Oczywiście innych zastosowań jest naprawdę mnóstwo.

Użytkownicy, którzy chcą wypróbować możliwości Copilot Vision, powinni wejść na tę stronę Microsoftu. Firma zaznacza, że rejestrowane są odpowiedzi AI, ale nie są zbierane dane użytkownika, a także obrazy czy treści z przeglądanej strony internetowej.

„Oczy” Gemini Live trafią do kolejnych użytkowników

Skoro jesteśmy przy „podglądaniu” tego, co robi użytkownik, warto wspomnieć o zmianach w Gemini Live. Otóż chatbot AI z Mountain View oferuje już rozwiązanie, które pozwala porozmawiać ze sztuczną inteligencją i dostarczyć jej danych z obrazu rejestrowanego przez kamerę smartfona lub treści wyświetlanych na ekranie.

Niedawno mogliśmy się dowiedzieć, że Gemini Live z dostępem do kamery i ekranu trafi bezpłatnie do użytkowników Pixeli i Samsungów. Natomiast teraz Google ogłosiło, że docelowo funkcja pojawi się u wszystkich użytkowników smartfonów z Androidem. Tutaj również proces udostępniania ma potrwać przez najbliższe tygodnie, więc warto uzbroić się w cierpliwość.