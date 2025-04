Gemini zawita do samochodów. Będzie to naprawdę znacząca zmiana

Samochody z Android Automotive staną się jeszcze ciekawsze. Otóż zapewnią one dostęp do Gemini, co prawdopodobnie będzie mieć znaczący wpływ na korzystanie z tych aut.

Gemini pojawi się w Android Automotive

Samo wprowadzenie Gemini do Android Automotive wydaje się być kwestią oczywistą. Tym bardziej, że ten chatbot AI zaczyna zastępować Asystenta Google w naprawdę wielu miejscach. Znajdziemy go już na smartfonach czy tabletach, a wkrótce Gemini ma trafić na smartwatche.

Wcześniej dowiedzieliśmy się również, że Android Auto otrzyma integrację z Gemini. Co więcej, kierowcy mają zyskać możliwość porozmawiania z Gemini Live. Nie dziwi więc, że podobne plany dotyczą Android Automotive, czyli pełnoprawnego systemu infotainment, który znajdziemy chociażby w Volvo EX30 i wielu innych samochodach.

Obecnie nie wiadomo, kiedy dokładnie możemy spodziewać się nowego asystenta głosowego w Android Automotive. Odkryto jednak poszlaki, który wskazują, że prace nad tym rozwiązaniem są już prowadzone. Otóż serwis Android Authority zwraca uwagę na ciągi znaków w aplikacji Asystent Google w wersji 13.1.244.

Android Automotive (fot. Gri Cars)

Będzie to naprawdę znacząca zmiana

Wspomniane stringi zawierają m.in. wzmiankę, że z samochodem będzie można prowadzić bardziej naturalne dialogi. Już teraz, gdy mamy dostęp do Asystenta Google, obsługa głosowa jest wygodna i całkiem przyjemna. Jednak przejście na Gemini powinno jeszcze bardziej poprawić to doświadczenie.

W związku z tym, że podczas prowadzenia samochodu obsługa głosowa jest komfortową opcją zarządzenia funkcjami, przejście na nowego asystenta AI powinno docenić wielu kierowców. Niewykluczone, że wówczas prawie wszystko będzie można zrobić za pomocą głosu, bez sięgania do dotykowego ekranu. Oznacza to naprawdę dużą zmianę w kwestii obsługi samochodu.

<string name="gia_greeting_text">Ask Gemini</string> <string name="gia_onboarding_gemini_logo_content_description">Gemini logo</string> <string name="gia_onboarding_landing_page_description">Speak more naturally and get more done with your new assistant, reimagined with Google AI</string> <string name="gia_onboarding_landing_page_subtitle">Your AI assistant for the car</string> <string name="gia_onboarding_landing_page_title">Meet Gemini</string> <string name="gia_onboarding_start_now_button">Start now</string> <string name="gia_onboarding_try_later_button">Try later</string>

Prawdopodobnie w początkowej fazie przejście z Asystenta Google na nowe rozwiązanie będzie opcjonalne. Ciągi znaków składają się bowiem z opcji „Wypróbuj później”. Oczywiście docelowo będzie to podstawowy asystent głosowy w wielu autach, ale taka zmiana może trochę potrwać.

Warto jeszcze dodać, że nie każdy samochód z Android Automotive zapewni dostęp do Gemini. Otóż niektórzy producenci, szczególnie podchodzący z Niemiec, decydują się na ten system infotainment, ale bez usług Google. W ich przypadku obsługa głosowa jest realizowana z wykorzystaniem autorskich asystentów lub tych bazujących na technologii dostarczonej przez firmy IT inne niż Google.