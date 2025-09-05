Motorola pozamiatała. Nowe smartfony robią wrażenie

Podczas targów IFA 2025 w Berlinie Motorola zaprezentowała trzy smartfony. Choć są one z dwóch zupełnie różnych bajek, to wszystkie mogą odnieść sukces na rynku.

Najlepsza z całej trójki – Motorola Edge 60 Neo

Zamiast powoli budować napięcie, od razu zaczniemy z grubej rury. Choć tak właściwie smartfon Motorola Edge 60 Neo trudno nazwać „grubą rurą”, ponieważ ma 8,09 mm grubości, zatem jest całkiem smukły. Jego pozostałe wymiary to z kolei 154,11 mm (wysokość) i 71,24 mm (szerokość). Równocześnie jego obudowa jest odporna na pył i wodę, zgodnie z kryteriami klas IP68 i IP69. Ponadto producent zapewnia o zgodności z militarnym standardem MIL-STD-810H.

Motorola Edge 60 Neo (źródło: Motorola)

Mocną stroną smartfona Motorola Edge 60 Neo jest też zaplecze fotograficzne, na które składają się aparat o rozdzielczości 32 Mpix z przysłoną f/2.4 na przodzie oraz trzy aparaty na tyle:

główny 50 Mpix z sensorem Lytia 700C, przysłoną f/1.8, Quad PDAF i optyczną stabilizacją obrazu,

ultraszerokokątny 13 Mpix z f/2.2, PDAF i funkcją Macro Vision,

teleobiektyw 10 Mpix z f/2.0, PDAF, OIS i 3x zoomem optycznym.

Nowa Motorola Edge 60 Neo nie powinna zawieść oczekiwań również w przypadku wyświetlacza, ponieważ wyposażono ją w 6,36-calowy ekran pOLED LTPO z adaptacyjnym odświeżaniem do 120 Hz i jasnością do 3000 nitów oraz obsługą HDR10+, 100% DCI-P3 i 10-bit. Producent deklaruje, że da się go obsługiwać też mokrymi dłońmi.

Motorola Edge 60 Neo (źródło: Motorola)

Motorem napędowym jest z kolei procesor MediaTek Dimensity 7400, sparowany z 8/12 GB RAM LPDDR4X oraz 256/512 GB pamięci uMCP. Całość zasili akumulator o pojemności 5000 mAh ze wsparciem dla ładowania przewodowego o mocy 68 W i indukcyjnego o mocy 15 W. Fabrycznie zainstalowany system operacyjny to z kolei Android 15. Producent obiecuje 4 aktualizacje Androida i aktualizacje zabezpieczeń przez 5 lat, udostępniane co 2 miesiące.

Warto jeszcze wspomnieć, że smartfon Motorola Edge 60 Neo oferuje dwa mikrofony, głośniki stereo z Dolby Atmos, moduł NFC, opcję nagrywania wideo w 4K i Moto AI, czyli zestaw funkcji, wykorzystujących sztuczną inteligencję.

Producent nie podał informacji na temat dostępności i ceny w Polsce. Motorola Edge 50 Neo zadebiutowała w Polsce w sierpniu 2024 roku i kosztowała na start 2199 złotych.

Specyfikacja Motorola Edge 60 Neo vs Motorola Edge 50 Neo – porównanie

Motorola Edge 60 Neo Motorola Edge 50 Neo

(wersja sprzedawana w Polsce) Wyświetlacz pOLED LTPO

6,36 cala

120 Hz

jasność do 3000 nitów pOLED LTPO

6,4 cala

2670×1200 pikseli

120 Hz

jasność do 3000 nitów Procesor MediaTek Dimensity 7400 MediaTek Dimensity 7300 RAM 8/12 GB

LPDDR4X 12 GB

LPDDR4X Pamięć wbudowana 256/512 GB

uMCP 512 GB

uMCP Akumulator 5000 mAh

ładowanie do 68 W

ładowanie indukcyjne do 15 W 4310 mAh

ładowanie do 68 W

ładowanie indukcyjne do 15 W Aparat z przodu 32 Mpix (f/2.4) 32 Mpix (f/2.4) Aparat z tyłu – główny 50 Mpix (f/1.8) z OIS

– ultraszerokokątny 13 Mpix (f/2.2) z funkcją Maco Vision

– teleobiektyw 10 Mpix (f/2.0) z OIS i 3x zoomem optycznym – główny 50 Mpix (f/1.8) z OIS

– ultraszerokokątny 13 Mpix (f/2.2) z funkcją Maco Vision

– teleobiektyw 10 Mpix (f/2.0) z OIS i 3x zoomem optycznym Głośniki stereo TAK

Dolby Atmos TAK

Dolby Atmos Wymiary 154,11×71,24×8,09 mm 154,1×71,2×8,1 mm Waga 174,5 grama 171 gramów Odporność IP68/IP69

MIL-STD-810H IP68

MIL-STD-810H System operacyjny Android 15 Android 14 Aktualizacje systemu 4 lata 5 lat Aktualizacje zabezpieczeń 5 lat (co 2 miesiące) 5 lat Cena w momencie premiery – 2199 złotych

Na IFA 2025 zadebiutowały też smartfony Motorola Moto G06 i Moto G06 Power

Są to właściwie siostry bliźniaczki, różniące się przede wszystkim pojemnością akumulatora – Motorola Moto G06 ma ogniwo o pojemności 5200 mAh z obsługą 10 W ładowania, a Moto G06 Power – 7000 mAh ze wsparciem dla 18 W ładowania (9 V/2 A).

Motorola Moto G06 Motorola Moto G06 Power Wyświetlacz LCD

6,88 cala

HD+

120 Hz

jasność do 600 nitów

Corning Gorilla Glass 3. generacji LCD

6,88 cala

HD+

120 Hz

jasność do 600 nitów

Corning Gorilla Glass 3. generacji Procesor MediaTek Helio G81 Extreme MediaTek Helio G81 Extreme RAM 4/8 GB

LPDDR4X 4 GB

LPDDR4X Pamięć wbudowana 64/128/256 GB 64 GB Slot na microSD TAK, do 1 TB TAK, do 1 TB Akumulator 5200 mAh

ładowanie do 10 W 7000 mAh

ładowanie do 18 W Aparat z przodu 8 Mpix (f/2.0) 8 Mpix (f/2.0) Aparat z tyłu 50 Mpix (f/1.8) z PDAF 50 Mpix (f/1.8) z PDAF Głośniki stereo TAK z Bass Boost

Dolby Atmos TAK z Bass Boost

Dolby Atmos Czytnik linii papilarnych TAK TAK Wymiary 171,35×77,5×8,31 mm 171,35×77,5×8,82 mm Waga 194 gramy 220 gramów Odporność IP64 IP64 System operacyjny Android 15 Android 15 Aktualizacje systemu brak informacji brak informacji Aktualizacje zabezpieczeń 2 lata (co 2 miesiące) 2 lata (co 2 miesiące)

Motorola potwierdziła, że Motorola Moto G06 Power będzie dostępna w Polsce „wkrótce” (w konfiguracji 4/64 GB). Cena nie została jednak podana.

Motorola Moto G06 Power (źródło: Motorola)

Motorola Razr 60 i słuchawki Moto Buds Loop z kryształkami Swarovskiego dostępne w Polsce

Równocześnie producent ogłosił, że od dziś klienci w Polsce mogą kupić The Brilliant Collection, czyli zestaw, na który składają się smartfon Motorola Razr 60 i słuchawki bezprzewodowe Moto Buds Loop z kryształkami Swarovskiego.

Smartfon Motorola Razr 60 i słuchawki Moto Buds Loop z kryształkami Swarovskiego – The Brilliant Collection (źródło: Motorola)

Zestaw jest dostępny za 4299 złotych w oficjalnym Showroomie Lenovo i Motorola w Warszawie oraz w ofercie sieci Orange.