Motorola pozamiatała. Nowe smartfony robią wrażenie

Podczas targów IFA 2025 w Berlinie Motorola zaprezentowała trzy smartfony. Choć są one z dwóch zupełnie różnych bajek, to wszystkie mogą odnieść sukces na rynku.
Najlepsza z całej trójki – Motorola Edge 60 Neo
Zamiast powoli budować napięcie, od razu zaczniemy z grubej rury. Choć tak właściwie smartfon Motorola Edge 60 Neo trudno nazwać „grubą rurą”, ponieważ ma 8,09 mm grubości, zatem jest całkiem smukły. Jego pozostałe wymiary to z kolei 154,11 mm (wysokość) i 71,24 mm (szerokość). Równocześnie jego obudowa jest odporna na pył i wodę, zgodnie z kryteriami klas IP68 i IP69. Ponadto producent zapewnia o zgodności z militarnym standardem MIL-STD-810H.
Mocną stroną smartfona Motorola Edge 60 Neo jest też zaplecze fotograficzne, na które składają się aparat o rozdzielczości 32 Mpix z przysłoną f/2.4 na przodzie oraz trzy aparaty na tyle:
- główny 50 Mpix z sensorem Lytia 700C, przysłoną f/1.8, Quad PDAF i optyczną stabilizacją obrazu,
- ultraszerokokątny 13 Mpix z f/2.2, PDAF i funkcją Macro Vision,
- teleobiektyw 10 Mpix z f/2.0, PDAF, OIS i 3x zoomem optycznym.
Nowa Motorola Edge 60 Neo nie powinna zawieść oczekiwań również w przypadku wyświetlacza, ponieważ wyposażono ją w 6,36-calowy ekran pOLED LTPO z adaptacyjnym odświeżaniem do 120 Hz i jasnością do 3000 nitów oraz obsługą HDR10+, 100% DCI-P3 i 10-bit. Producent deklaruje, że da się go obsługiwać też mokrymi dłońmi.
Motorem napędowym jest z kolei procesor MediaTek Dimensity 7400, sparowany z 8/12 GB RAM LPDDR4X oraz 256/512 GB pamięci uMCP. Całość zasili akumulator o pojemności 5000 mAh ze wsparciem dla ładowania przewodowego o mocy 68 W i indukcyjnego o mocy 15 W. Fabrycznie zainstalowany system operacyjny to z kolei Android 15. Producent obiecuje 4 aktualizacje Androida i aktualizacje zabezpieczeń przez 5 lat, udostępniane co 2 miesiące.
Warto jeszcze wspomnieć, że smartfon Motorola Edge 60 Neo oferuje dwa mikrofony, głośniki stereo z Dolby Atmos, moduł NFC, opcję nagrywania wideo w 4K i Moto AI, czyli zestaw funkcji, wykorzystujących sztuczną inteligencję.
Producent nie podał informacji na temat dostępności i ceny w Polsce. Motorola Edge 50 Neo zadebiutowała w Polsce w sierpniu 2024 roku i kosztowała na start 2199 złotych.
Specyfikacja Motorola Edge 60 Neo vs Motorola Edge 50 Neo – porównanie
|Motorola Edge 60 Neo
|Motorola Edge 50 Neo
(wersja sprzedawana w Polsce)
|Wyświetlacz
|pOLED LTPO
6,36 cala
120 Hz
jasność do 3000 nitów
|pOLED LTPO
6,4 cala
2670×1200 pikseli
120 Hz
jasność do 3000 nitów
|Procesor
|MediaTek Dimensity 7400
|MediaTek Dimensity 7300
|RAM
|8/12 GB
LPDDR4X
|12 GB
LPDDR4X
|Pamięć wbudowana
|256/512 GB
uMCP
|512 GB
uMCP
|Akumulator
|5000 mAh
ładowanie do 68 W
ładowanie indukcyjne do 15 W
|4310 mAh
ładowanie do 68 W
ładowanie indukcyjne do 15 W
|Aparat z przodu
|32 Mpix (f/2.4)
|32 Mpix (f/2.4)
|Aparat z tyłu
|– główny 50 Mpix (f/1.8) z OIS
– ultraszerokokątny 13 Mpix (f/2.2) z funkcją Maco Vision
– teleobiektyw 10 Mpix (f/2.0) z OIS i 3x zoomem optycznym
|– główny 50 Mpix (f/1.8) z OIS
– ultraszerokokątny 13 Mpix (f/2.2) z funkcją Maco Vision
– teleobiektyw 10 Mpix (f/2.0) z OIS i 3x zoomem optycznym
|Głośniki stereo
|TAK
Dolby Atmos
|TAK
Dolby Atmos
|Wymiary
|154,11×71,24×8,09 mm
|154,1×71,2×8,1 mm
|Waga
|174,5 grama
|171 gramów
|Odporność
|IP68/IP69
MIL-STD-810H
|IP68
MIL-STD-810H
|System operacyjny
|Android 15
|Android 14
|Aktualizacje systemu
|4 lata
|5 lat
|Aktualizacje zabezpieczeń
|5 lat (co 2 miesiące)
|5 lat
|Cena w momencie premiery
|–
|2199 złotych
Na IFA 2025 zadebiutowały też smartfony Motorola Moto G06 i Moto G06 Power
Są to właściwie siostry bliźniaczki, różniące się przede wszystkim pojemnością akumulatora – Motorola Moto G06 ma ogniwo o pojemności 5200 mAh z obsługą 10 W ładowania, a Moto G06 Power – 7000 mAh ze wsparciem dla 18 W ładowania (9 V/2 A).
|Motorola Moto G06
|Motorola Moto G06 Power
|Wyświetlacz
|LCD
6,88 cala
HD+
120 Hz
jasność do 600 nitów
Corning Gorilla Glass 3. generacji
|LCD
6,88 cala
HD+
120 Hz
jasność do 600 nitów
Corning Gorilla Glass 3. generacji
|Procesor
|MediaTek Helio G81 Extreme
|MediaTek Helio G81 Extreme
|RAM
|4/8 GB
LPDDR4X
|4 GB
LPDDR4X
|Pamięć wbudowana
|64/128/256 GB
|64 GB
|Slot na microSD
|TAK, do 1 TB
|TAK, do 1 TB
|Akumulator
|5200 mAh
ładowanie do 10 W
|7000 mAh
ładowanie do 18 W
|Aparat z przodu
|8 Mpix (f/2.0)
|8 Mpix (f/2.0)
|Aparat z tyłu
|50 Mpix (f/1.8) z PDAF
|50 Mpix (f/1.8) z PDAF
|Głośniki stereo
|TAK z Bass Boost
Dolby Atmos
|TAK z Bass Boost
Dolby Atmos
|Czytnik linii papilarnych
|TAK
|TAK
|Wymiary
|171,35×77,5×8,31 mm
|171,35×77,5×8,82 mm
|Waga
|194 gramy
|220 gramów
|Odporność
|IP64
|IP64
|System operacyjny
|Android 15
|Android 15
|Aktualizacje systemu
|brak informacji
|brak informacji
|Aktualizacje zabezpieczeń
|2 lata (co 2 miesiące)
|2 lata (co 2 miesiące)
Motorola potwierdziła, że Motorola Moto G06 Power będzie dostępna w Polsce „wkrótce” (w konfiguracji 4/64 GB). Cena nie została jednak podana.
Motorola Razr 60 i słuchawki Moto Buds Loop z kryształkami Swarovskiego dostępne w Polsce
Równocześnie producent ogłosił, że od dziś klienci w Polsce mogą kupić The Brilliant Collection, czyli zestaw, na który składają się smartfon Motorola Razr 60 i słuchawki bezprzewodowe Moto Buds Loop z kryształkami Swarovskiego.
Zestaw jest dostępny za 4299 złotych w oficjalnym Showroomie Lenovo i Motorola w Warszawie oraz w ofercie sieci Orange.