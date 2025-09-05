smartfon motorola edge 60 neo smartphone
Motorola Edge 60 Neo (źródło: Motorola)
Smartfony

Motorola pozamiatała. Nowe smartfony robią wrażenie

Grzegorz Dąbek·
Podczas targów IFA 2025 w Berlinie Motorola zaprezentowała trzy smartfony. Choć są one z dwóch zupełnie różnych bajek, to wszystkie mogą odnieść sukces na rynku.

Najlepsza z całej trójki – Motorola Edge 60 Neo

Zamiast powoli budować napięcie, od razu zaczniemy z grubej rury. Choć tak właściwie smartfon Motorola Edge 60 Neo trudno nazwać „grubą rurą”, ponieważ ma 8,09 mm grubości, zatem jest całkiem smukły. Jego pozostałe wymiary to z kolei 154,11 mm (wysokość) i 71,24 mm (szerokość). Równocześnie jego obudowa jest odporna na pył i wodę, zgodnie z kryteriami klas IP68 i IP69. Ponadto producent zapewnia o zgodności z militarnym standardem MIL-STD-810H.

Motorola Edge 60 Neo (źródło: Motorola)

Mocną stroną smartfona Motorola Edge 60 Neo jest też zaplecze fotograficzne, na które składają się aparat o rozdzielczości 32 Mpix z przysłoną f/2.4 na przodzie oraz trzy aparaty na tyle:

  • główny 50 Mpix z sensorem Lytia 700C, przysłoną f/1.8, Quad PDAF i optyczną stabilizacją obrazu,
  • ultraszerokokątny 13 Mpix z f/2.2, PDAF i funkcją Macro Vision,
  • teleobiektyw 10 Mpix z f/2.0, PDAF, OIS i 3x zoomem optycznym.

Nowa Motorola Edge 60 Neo nie powinna zawieść oczekiwań również w przypadku wyświetlacza, ponieważ wyposażono ją w 6,36-calowy ekran pOLED LTPO z adaptacyjnym odświeżaniem do 120 Hz i jasnością do 3000 nitów oraz obsługą HDR10+, 100% DCI-P3 i 10-bit. Producent deklaruje, że da się go obsługiwać też mokrymi dłońmi.

Motorola Edge 60 Neo (źródło: Motorola)

Motorem napędowym jest z kolei procesor MediaTek Dimensity 7400, sparowany z 8/12 GB RAM LPDDR4X oraz 256/512 GB pamięci uMCP. Całość zasili akumulator o pojemności 5000 mAh ze wsparciem dla ładowania przewodowego o mocy 68 W i indukcyjnego o mocy 15 W. Fabrycznie zainstalowany system operacyjny to z kolei Android 15. Producent obiecuje 4 aktualizacje Androida i aktualizacje zabezpieczeń przez 5 lat, udostępniane co 2 miesiące.

Warto jeszcze wspomnieć, że smartfon Motorola Edge 60 Neo oferuje dwa mikrofony, głośniki stereo z Dolby Atmos, moduł NFC, opcję nagrywania wideo w 4K i Moto AI, czyli zestaw funkcji, wykorzystujących sztuczną inteligencję.

Producent nie podał informacji na temat dostępności i ceny w Polsce. Motorola Edge 50 Neo zadebiutowała w Polsce w sierpniu 2024 roku i kosztowała na start 2199 złotych.

Specyfikacja Motorola Edge 60 Neo vs Motorola Edge 50 Neo – porównanie

Motorola Edge 60 NeoMotorola Edge 50 Neo
(wersja sprzedawana w Polsce)
WyświetlaczpOLED LTPO
6,36 cala
120 Hz
jasność do 3000 nitów		pOLED LTPO
6,4 cala
2670×1200 pikseli
120 Hz
jasność do 3000 nitów
ProcesorMediaTek Dimensity 7400MediaTek Dimensity 7300
RAM8/12 GB
LPDDR4X		12 GB
LPDDR4X
Pamięć wbudowana256/512 GB
uMCP		512 GB
uMCP
Akumulator5000 mAh
ładowanie do 68 W
ładowanie indukcyjne do 15 W		4310 mAh
ładowanie do 68 W
ładowanie indukcyjne do 15 W
Aparat z przodu32 Mpix (f/2.4)32 Mpix (f/2.4)
Aparat z tyłu– główny 50 Mpix (f/1.8) z OIS
– ultraszerokokątny 13 Mpix (f/2.2) z funkcją Maco Vision
– teleobiektyw 10 Mpix (f/2.0) z OIS i 3x zoomem optycznym		– główny 50 Mpix (f/1.8) z OIS
– ultraszerokokątny 13 Mpix (f/2.2) z funkcją Maco Vision
– teleobiektyw 10 Mpix (f/2.0) z OIS i 3x zoomem optycznym
Głośniki stereoTAK
Dolby Atmos		TAK
Dolby Atmos
Wymiary154,11×71,24×8,09 mm154,1×71,2×8,1 mm
Waga174,5 grama171 gramów
OdpornośćIP68/IP69
MIL-STD-810H		IP68
MIL-STD-810H
System operacyjnyAndroid 15Android 14
Aktualizacje systemu4 lata5 lat
Aktualizacje zabezpieczeń5 lat (co 2 miesiące)5 lat
Cena w momencie premiery2199 złotych

Na IFA 2025 zadebiutowały też smartfony Motorola Moto G06 i Moto G06 Power

Są to właściwie siostry bliźniaczki, różniące się przede wszystkim pojemnością akumulatora – Motorola Moto G06 ma ogniwo o pojemności 5200 mAh z obsługą 10 W ładowania, a Moto G06 Power – 7000 mAh ze wsparciem dla 18 W ładowania (9 V/2 A).

Motorola Moto G06Motorola Moto G06 Power
WyświetlaczLCD
6,88 cala
HD+
120 Hz
jasność do 600 nitów
Corning Gorilla Glass 3. generacji		LCD
6,88 cala
HD+
120 Hz
jasność do 600 nitów
Corning Gorilla Glass 3. generacji
ProcesorMediaTek Helio G81 ExtremeMediaTek Helio G81 Extreme
RAM4/8 GB
LPDDR4X		4 GB
LPDDR4X
Pamięć wbudowana64/128/256 GB64 GB
Slot na microSDTAK, do 1 TBTAK, do 1 TB
Akumulator5200 mAh
ładowanie do 10 W		7000 mAh
ładowanie do 18 W
Aparat z przodu8 Mpix (f/2.0)8 Mpix (f/2.0)
Aparat z tyłu50 Mpix (f/1.8) z PDAF50 Mpix (f/1.8) z PDAF
Głośniki stereoTAK z Bass Boost
Dolby Atmos		TAK z Bass Boost
Dolby Atmos
Czytnik linii papilarnychTAKTAK
Wymiary171,35×77,5×8,31 mm171,35×77,5×8,82 mm
Waga194 gramy220 gramów
OdpornośćIP64IP64
System operacyjnyAndroid 15Android 15
Aktualizacje systemubrak informacjibrak informacji
Aktualizacje zabezpieczeń2 lata (co 2 miesiące)2 lata (co 2 miesiące)

Motorola potwierdziła, że Motorola Moto G06 Power będzie dostępna w Polsce „wkrótce” (w konfiguracji 4/64 GB). Cena nie została jednak podana.

Motorola Moto G06 Power (źródło: Motorola)

Motorola Razr 60 i słuchawki Moto Buds Loop z kryształkami Swarovskiego dostępne w Polsce

Równocześnie producent ogłosił, że od dziś klienci w Polsce mogą kupić The Brilliant Collection, czyli zestaw, na który składają się smartfon Motorola Razr 60 i słuchawki bezprzewodowe Moto Buds Loop z kryształkami Swarovskiego.

Smartfon Motorola Razr 60 i słuchawki Moto Buds Loop z kryształkami Swarovskiego – The Brilliant Collection (źródło: Motorola)

Zestaw jest dostępny za 4299 złotych w oficjalnym Showroomie Lenovo i Motorola w Warszawie oraz w ofercie sieci Orange.

