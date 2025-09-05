Największy Huawei Mate w historii. Robi świetne wrażenie

Firma Huawei pokazała największe urządzenia z rodziny Mate. To telewizory Smart TV, których specyfikacje wskazują na nie tylko dobrze wyposażony, ale też – a może przede wszystkim – dobrze przemyślany sprzęt.

Huawei przedstawia telewizory Mate TV i Mate TV Pro

Tak naprawdę zaprezentowane zostały dwie serie, między którymi różnice są znaczne. Jest też jednak wspólna baza – zarówno w Huawei Mate TV, jak i w Mate TV Pro mamy do czynienia z panelami VA i podświetleniem Mini LED, współczynnikiem kontrastu 7000:1, rozdzielczością 4K oraz częstotliwością odświeżania 144 Hz. Można więc liczyć na dynamiczny i ostry obraz o realistycznych kolorach, choć też umiarkowanie szerokich kątach.

Na serię Mate TV składają się modele o przekątnych 65, 75, 85 i 98 cali, a w wariantach z dopiskiem Pro występują trzy modele: 75, 85 i 98 cali. Do 75 cali typowa jasność wynosi 600 nitów, a szczytowa 4000 nitów, podczas gdy przy dwóch większych przekątnych wartości te sięgają, odpowiednio, 750 i 4200 nitów.

Huawei Mate TV (fot. Huawei)

W telewizorach nie bez znaczenia jest też system audio. W podstawowej serii firma Huawei postawiła na dwa głośniki pełnozakresowe, dwa wysokotonowe i dwa basowe. W modelach z dopiskiem Pro dochodzą do tego jeszcze kolejne trzy głośniki pełnozakresowe.

Seria Huawei Mate TV Pro wyróżnia się także antyrefleksyjną powłoką wyświetlacza, a do tego ma więcej pamięci: 12 GB RAM i 256 GB na pliki (vs 8 GB RAM i 128 GB na pliki w serii podstawowej). Obie konfiguracje powinny jednak zapewnić płynne działanie systemu Smart TV, dla którego bazą jest HarmonyOS 5.1. To ostatnie stanowi też obietnicę dobrej współpracy z innymi urządzeniami Huawei oraz szerokich opcji personalizacji.

Huawei Mate TV (fot. Huawei)

Producent chwali się także procesorem klasy smartfonowej, a wszystko wieńczy całkowicie metalowa obudowa, której grubość wynosi zaledwie 36,9 mm.

Ile kosztuje taki wypasiony telewizor Huawei?

Poznaliśmy oficjalny cennik, który przedstawia się następująco:

Mate TV: 65 cali – 8999 juanów (równowartość około 4590 złotych), 75 cali – 11999 juanów (~6120 złotych), 85 cali – 15999 juanów (~8160 złotych), 98 cali – 24999 juanów (~12755 złotych),

Mate TV Pro: 75 cali – 14999 juanów (~7650 złotych), 85 cali – 21999 juanów (~11225 złotych), 98 cali – 30999 juanów (~15815 złotych).



Jeszcze większe wrażenie robi ten pilot kontroler

Oba modele mają w zestawie prosty pilot zdalnego sterowania, przypominający konkurencyjne rozwiązania, takie jak te do Google TV czy Apple TV. W przypadku serii Mate TV Pro klient otrzymuje jednak jeszcze w pakiecie drugi kontroler, który dla wielu osób może być nawet ciekawszy niż sam telewizor.

Huawei Lingxi Hover Controller (fot. Huawei)

Nazywa się Lingxi Hover Controller i jest przeznaczony do trzymania w dwóch rękach. Jedynie fizyczne przyciski (w liczbie sztuk: 4) ma na górnej krawędzi, a cały front wypełnia panel dotykowy, pod którym umieszczony został silnik zapewniający haptyczne sprzężenie zwrotne.

Kontroler cechować ma się też krótkim czasem reakcji i wysoką częstotliwością próbkowania, dzięki czemu z powodzeniem będzie można korzystać z niego także w grach. Na co dzień natomiast przyda się obsługa gestów.

Sprzedaż kontrolera, podobnie jak telewizorów, wystartuje 26 września 2025 roku. Niestety nie padło póki co ani słowo na temat ewentualnej dostępności poza Państwem Środka.