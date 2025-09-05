Huawei Mate TV
Huawei Mate TV (fot. Huawei)
TV

Największy Huawei Mate w historii. Robi świetne wrażenie

Wojciech Kulik·
Firma Huawei pokazała największe urządzenia z rodziny Mate. To telewizory Smart TV, których specyfikacje wskazują na nie tylko dobrze wyposażony, ale też – a może przede wszystkim – dobrze przemyślany sprzęt.

Huawei przedstawia telewizory Mate TV i Mate TV Pro

Tak naprawdę zaprezentowane zostały dwie serie, między którymi różnice są znaczne. Jest też jednak wspólna baza – zarówno w Huawei Mate TV, jak i w Mate TV Pro mamy do czynienia z panelami VA i podświetleniem Mini LED, współczynnikiem kontrastu 7000:1, rozdzielczością 4K oraz częstotliwością odświeżania 144 Hz. Można więc liczyć na dynamiczny i ostry obraz o realistycznych kolorach, choć też umiarkowanie szerokich kątach.

Na serię Mate TV składają się modele o przekątnych 65, 75, 85 i 98 cali, a w wariantach z dopiskiem Pro występują trzy modele: 75, 85 i 98 cali. Do 75 cali typowa jasność wynosi 600 nitów, a szczytowa 4000 nitów, podczas gdy przy dwóch większych przekątnych wartości te sięgają, odpowiednio, 750 i 4200 nitów.

Huawei Mate TV
Huawei Mate TV (fot. Huawei)

W telewizorach nie bez znaczenia jest też system audio. W podstawowej serii firma Huawei postawiła na dwa głośniki pełnozakresowe, dwa wysokotonowe i dwa basowe. W modelach z dopiskiem Pro dochodzą do tego jeszcze kolejne trzy głośniki pełnozakresowe.

Seria Huawei Mate TV Pro wyróżnia się także antyrefleksyjną powłoką wyświetlacza, a do tego ma więcej pamięci: 12 GB RAM i 256 GB na pliki (vs 8 GB RAM i 128 GB na pliki w serii podstawowej). Obie konfiguracje powinny jednak zapewnić płynne działanie systemu Smart TV, dla którego bazą jest HarmonyOS 5.1. To ostatnie stanowi też obietnicę dobrej współpracy z innymi urządzeniami Huawei oraz szerokich opcji personalizacji.

Huawei Mate TV
Huawei Mate TV (fot. Huawei)

Producent chwali się także procesorem klasy smartfonowej, a wszystko wieńczy całkowicie metalowa obudowa, której grubość wynosi zaledwie 36,9 mm.

Ile kosztuje taki wypasiony telewizor Huawei?

Poznaliśmy oficjalny cennik, który przedstawia się następująco:

  • Mate TV:
    • 65 cali – 8999 juanów (równowartość około 4590 złotych),
    • 75 cali – 11999 juanów (~6120 złotych),
    • 85 cali – 15999 juanów (~8160 złotych),
    • 98 cali – 24999 juanów (~12755 złotych),
  • Mate TV Pro:
    • 75 cali – 14999 juanów (~7650 złotych),
    • 85 cali – 21999 juanów (~11225 złotych),
    • 98 cali – 30999 juanów (~15815 złotych).

Jeszcze większe wrażenie robi ten pilot kontroler

Oba modele mają w zestawie prosty pilot zdalnego sterowania, przypominający konkurencyjne rozwiązania, takie jak te do Google TV czy Apple TV. W przypadku serii Mate TV Pro klient otrzymuje jednak jeszcze w pakiecie drugi kontroler, który dla wielu osób może być nawet ciekawszy niż sam telewizor.

Huawei Lingxi Hover Controller
Huawei Lingxi Hover Controller (fot. Huawei)

Nazywa się Lingxi Hover Controller i jest przeznaczony do trzymania w dwóch rękach. Jedynie fizyczne przyciski (w liczbie sztuk: 4) ma na górnej krawędzi, a cały front wypełnia panel dotykowy, pod którym umieszczony został silnik zapewniający haptyczne sprzężenie zwrotne.

Kontroler cechować ma się też krótkim czasem reakcji i wysoką częstotliwością próbkowania, dzięki czemu z powodzeniem będzie można korzystać z niego także w grach. Na co dzień natomiast przyda się obsługa gestów.

Sprzedaż kontrolera, podobnie jak telewizorów, wystartuje 26 września 2025 roku. Niestety nie padło póki co ani słowo na temat ewentualnej dostępności poza Państwem Środka.

Wojciech Kulik
Redaktor
Entuzjastyczny krytyk i krytykujący entuzjasta nowych technologii. Dostrzega ich potencjał, nie będąc ślepym na zagrożenia – jednym i drugim dzieli się z Czytelnikami od 2010 roku. Wcześniej na łamach serwisów benchmark.pl, WP Tech czy dobreprogramy, a od 2024 roku jako redaktor Tabletowo.pl. Twierdzi, że we wszystkim najważniejszy jest umiar (no, może poza kawą i czekoladą).

