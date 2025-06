Motorola pokonała Samsunga. Nie spodziewałbym się

Porządek jest taki, że to Samsung jest Numerem Jeden na rynku, a inni producenci muszą ustawiać się z pokorą za nim. Motorola zdołała jednak pokonać giganta z Korei Południowej w grze, w której wydawał się niepokonany.

Motorola była pierwsza, ale nie utrzymała prowadzenia

To Motorola jako pierwsza wprowadziła na rynek składany smartfon z klapką. Motorola Razr zadebiutowała w listopadzie 2019 roku, a do sprzedaży trafiła na początku 2020 roku. W Polsce Motorola Razr kosztowała 7299 złotych i była dostępna wyłącznie w Orange z uwagi na brak slotu na kartę SIM, a wówczas tylko ten operator oferował eSIM. Ostatni raz Motorola Razr była dostępna za 1999 złotych (w czerwcu 2021 roku) i do tej pory żałuję, że jej nie kupiłem…

Pierwszy Samsung Galaxy Z Flip zadebiutował natomiast dopiero 11 lutego 2020 roku. Z czasem producent z Korei Południowej stał się największym producentem „składaków”, choć według ostatnich danych Samsung sukcesywnie traci udziały w segmencie składanych smartfonów, przynajmniej w Europie.

Motorola zdaje się wykorzystywać tę sytuację. Według przywołanego raportu nie tylko zwiększyła sprzedaż w Europie rok do roku aż o 58%, ale równocześnie dzięki temu stała się drugim największym producentem składanych smartfonów pod względem sprzedaży (podczas gdy rok wcześniej była na 3. miejscu za Honorem).

Motorola Numerem Jeden na rynku, na którym zdawał się rządzić Samsung

Sylwia Machnik-Kochan, General Manager w firmie Motorola Mobility (należącej do Lenovo), opublikowała na platformie LinkedIn post, w którym poinformowała, że według danych, zebranych przez IDC, Motorola była największym producentem pod względem sprzedaży w segmencie składanych smartfonów z klapką, tj. typu flip, w pierwszym kwartale 2025 roku.

To duże osiągnięcie i – przyznam szczerze – dla mnie zaskakujące, ponieważ wydawało mi się, że to Galaxy Z Flipy cieszą się największym „wzięciem” wśród klientów, „bo to Samsungi”. Tymczasem okazuje się, że konkurencja potrafi osiągnąć lepsze wyniki.

Sytuacja może jednak ulec zmianie, gdyż przed nami premiera Galaxy Z Flip 7 i Galaxy Z Flip FE, który może mieć bardzo atrakcyjną cenę. W połączeniu z popularnością jego producenta ma duże szanse na sukces, a ten zdecydowanie pomógłby Samsungowi powrócić na pozycję lidera w segmencie flipów. Czas pokaże, czy tak się właśnie stanie.