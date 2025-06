Jakie smartfony kupują amigos? Polacy mają z nimi sporo wspólnego

Jak bardzo preferencje mieszkańców Ameryki Łacińskiej odnośnie smartfonów różnią się od preferencji mieszkańców Polski? Wydawałoby się, że z uwagi na inne położenie geograficzne, kulturę i wiele innych czynników raczej nie mogą być podobne. Tymczasem okazuje się, że można znaleźć kilka elementów, które łączą Polaków z amigos (po hiszpańsku słowo to oznacza przyjaciół).

Jakie smartfony kupują mieszkańcy Ameryki Łacińskiej?

Firma Canalys podaje, że w pierwszym kwartale 2025 roku do dystrybutorów dostarczono 33,7 miliona smartfonów. Po raz pierwszy wolumen dostaw był mniejszy niż rok wcześniej i jest to pierwszy spadek rok do roku od sześciu kwartałów (ostatni był w drugim kwartale 2023 roku).

Kwartalna wielkość dostaw smartfonów w Ameryce Łacińskiej od pierwszego kwartału 2022 roku do pierwszego kwartału 2025 roku (źródło: Canalys)

W ujęciu ogólnym Samsung dostarczył najwięcej smartfonów, bo 11,9 miliona, ponieważ jego tanie modele Galaxy A06 i Galaxy A16 cieszyły się dużą popularnością wśród klientów w Ameryce Łacińskiej. Na drugim miejscu pod względem wolumenu dostaw ulokowało się Xiaomi z wynikiem 5,9 miliona. Duży popyt na smartfony z serii Redmi Note 14 i model Redmi 14C 4G pomógł zwiększyć dostawy o 10% rok do roku.

Trzecią siłą w Ameryce Łacińskiej jest Motorola (5,2 miliona dostarczonych smartfonów; spadek o 13% rok do roku). Zaraz za podium znajduje się – co może być dla niektórych zaskoczeniem – Honor (2,6 miliona sztuk; wzrost o 2% rok do roku), natomiast TOP 5 zamyka Transsion (2,1 miliona egzemplarzy; spadek aż o 38% rok do roku), do którego należą marki Infinix, Tecno i Itel.

Wykres, przedstawiający udziały poszczególnych marek w rynku smartfonów w Ameryce Łacińskiej od 1. kwartału 2022 roku do 1. kwartału 2025 roku (źródło: Canalys)

Eksperci z Canalys wskazują, że również w Ameryce Łacińskiej – szczególnie z uwagi na niepewność gospodarczą, zwłaszcza związaną z podwyżkami ceł – wielu klientów postanowiło dłużej używać obecnie posiadany smartfon, jeżeli jego wymiana nie była konieczna. Z kolei sprzedawcy nie zdecydowali się na agresywne strategie sprzedaży i zmniejszyli zapasy magazynowe.

Jakie smartfony kupują mieszkańcy Brazylii, Meksyku, Kolumbii czy Peru?

Canalys przedstawiło również TOP 5 marek, które w pierwszym kwartale 2025 roku miały największy udział w dostawach w 5 krajach i regionach. Sytuacja w Meksyku była podobna jak w Polsce, ponieważ w obu krajach na pierwszym miejscu był Samsung, na drugim Xiaomi, a na trzecim Motorola. W Meksyku jednak na czwartej pozycji znalazło się Oppo, a na piątej Apple, podczas gdy w Polsce czwarta lokata przypadła Apple, a piąta Realme.

Brazylijskie TOP 5 składa się z tych samych marek co polskie, aczkolwiek kolejność jest inna i zgadza się wyłączenie pierwsze miejsce, na którym jest Samsung. Zupełnie inaczej sytuacja wyglądała w Kolumbii i Peru, gdzie liderem zostało Xiaomi, a Samsung zajął dopiero drugie miejsce. W pierwszym z ww. krajów dobrze sprzedają się też smartfony marek należących do Transsion, podczas gdy w Peru w TOP 5 pojawiło się również ZTE, które dziś w Polsce ma marginalne znaczenie w tym segmencie.

Rynek smartfonów w Brazylii, Meksyku, Ameryce Centralnej, Kolumbii i Peru w pierwszym kwartale 2025 roku – TOP 5 producentów (źródło: Canalys)

Canalys wymieniło powyższe kraje i regiony, ponieważ są to najważniejsze-największe lokalizacje dla segmentu smartfonów w Ameryce Łacińskiej.