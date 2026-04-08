Motorola odświeża swój smartfon z rysikiem. Świetna sprawa

Wczoraj do polskich sklepów trafiły smartfony Motorola Edge 70 Fusion, Moto G77, Moto G67, Moto G17 i Moto G17 Power. Równocześnie w Stanach Zjednoczonych zaprezentowane zostały dwa inne urządzenia tego producenta: smartfon Moto G Stylus 2026 oraz tablet Moto Pad 2026. Co mają do zaoferowania?

Motorola Moto G Stylus 2026 – smartfon z rysikiem powrócił w nowej wersji

Motorola Moto G Stylus 2026 to najnowszy smartfon zaprojektowany do obsługi przy użyciu rysika – ma być idealny do zastosowań kreatywnych oraz pisania notatek. Aktywne piórko, będące częścią zestawu (i chowające się w obudowie urządzenia), obsługuje wiele poziomów czułości, a także rozpoznaje pochylenie, aby zapewnić jak największą funkcjonalność, ale też jak najbardziej naturalne doświadczenie.

Dzięki sztucznej inteligencji można również szybko zamieniać szkice w obrazy, a ręcznie pisane działania matematyczne mogą być automatycznie rozwiązywane. Nie zabrakło też funkcji Circle to Search, a całość uzupełnia możliwość przeklejania treści metodą dotknij i przenieś. Rysik jest pyło- i wodoszczelny w klasach IP68 i IP69, pozwala na 4 godziny nieprzerwanego pisania, a ładowanie zajmuje zaledwie 15 minut.

Motorola Moto G Stylus 2026 (fot. Motorola)

Co poza rysikiem?

Do wyświetlania treści służy 6,7-calowy panel AMOLED o rozdzielczości 1,5K, częstotliwości odświeżania 120 Hz i jasności sięgającej 5000 nitów. Z powodzeniem można korzystać z niego wilgotnymi dłońmi – dzięki technologii Water Touch.

Smartfon Motorola Moto G Stylus 2026 to także akumulator o pojemności 5200 mAh. Obsługuje szybkie ładowanie z mocą 68 W i ładowanie bezprzewodowe z mocą 15 W. Sercem urządzenia jest procesor Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3, z którym współpracuje 8 GB RAM typu LPDDR5X, a na pliki czeka magazyn danych UFS 3.1 o pojemności 128 GB.

Sekcję fotograficzną tworzą dwa aparaty z tyłu: główny 50 Mpix (f/1.88) z optyczną stabilizacją obrazu (OIS) i ultraszerokokątny 13 Mpix (f/2.2) oraz przednia kamerka o rozdzielczości 32 Mpix (f/2.2). Nie zabrakło też głośników stereo.

Motorola Moto G Stylus 2026 (fot. Motorola)

Całe urządzenie, podobnie jak rysik – cechuje się odpornością w klasach IP68 i IP69, a do tego wytrzymuje upadki z wysokości 1,5 m. Plecki zostały pokryte materiałem przypominającym skórę i występują w dwóch kolorach sygnowanych przez Pantone: Coal Smoke (brązowoszary) i Lavender Mist (fioletowy). Wymiary to 162,2×74,8×8,29 mm, a waga wynosi 192 g.

Jest też nowy tablet – Motorola Moto Pad 2026

Wraz ze smartfonem zaprezentowany został tablet Motorola Moto Pad 2026 z 11-calowym wyświetlaczem 2,5K o częstotliwości odświeżania 90 Hz oraz czterema głośnikami obsługującymi system Dolby Atmos. Nad tym, by wszystko działało jak należy, czuwa procesor MediaTek Dimensity 6300, a długi czas pracy (do 12 godzin oglądania wideo) zapewniać ma akumulator o pojemności 7040 mAh. I tylko szkoda, że maksymalna moc ładowania wynosi 20 W.

Motorola Moto Pad 2026 (fot. Motorola)

Moto Pad 2026 ma metalową obudowę o zaokrąglonych rogach. Producent przygotował tylko jedną wersję kolorystyczną: Pantone Bronze Green (zgaszona zieleń). Ostatecznie jednak dla większości czytających to osób nie będzie to mieć większego znaczenia, ponieważ ani tabletu, ani smartfona nie doczekamy się pewnie na polskim rynku.

Oba urządzenia zostały zaprojektowane z myślą przede wszystkim o rynku amerykańskim. Ceny ustalono tam na:

499 dolarów (równowartość ~1815 złotych) za Moto G Stylus 2026,

249 dolarów (~905 złotych) za Moto Pad 2026.

Jeśli chodzi o tablet, jest to praktycznie bliźniak modelu Lenovo Idea Tab, który jest dostępny na polskim rynku (za ~800 złotych). Piotrek po testach wystawił mu ocenę 8/10, więc zdecydowanie warto się nim zainteresować.