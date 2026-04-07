Najprostsze łączenie smartfona z telewizorem. Xiaomi ułatwia życie

Xiaomi pokazało nowego pilota do telewizorów. Urządzenie wyposażono w specjalny moduł, dzięki któremu łączenie smartfona z dużym ekranem i streamowanie treści jest banalne. Firma zaprezentowała też dwie nowe lodówki.

Xiaomi ułatwia streamowanie na duży ekran – wystarczy jedno kliknięcie

Na początku marca 2026 roku na europejskim rynku zawitał nowy telewizor Xiaomi TV S Mini LED 2026. Chińska marka intensywnie rozszerza portfolio nie tylko użytkowej elektroniki osobistej, ale też kategorię urządzeń smart home. Do grona sprzętów dołącza właśnie nowy pilot Xiaomi Bluetooth Remote 2 Pro, którego głównym zadaniem jest uproszczenie streamowania treści wprost ze smartfona na telewizor w oparciu o moduł NFC.

Wydawać by się mogło, że dzisiejsze telewizory i przystawki Smart TV mają już wszystko – wszak dzięki aplikacjom platform VOD odtworzenie treści jest bardzo proste. Wygląda jednak na to, że sprawę da się jeszcze bardziej ułatwić. Jak deklaruje chiński producent, wystarczy jedno dotknięcie pilota, aby na dużym domowym ekranie wyświetlić ekran smartfona.

Xiaomi Bluetooth Remote 2 Pro (źródło: XiaomiYoupin)

Na uwagę zasługuje nie tylko funkcjonalność, ale też konstrukcja pilota. Jak wspomina Notebookcheck, pilot jest lekki, smukły, minimalistyczny i wyposażony wyłącznie w niezbędne przyciski. Jeden z nich odpowiedzialny jest za wywoływanie asystenta AI. Pilot Bluetooth Remote 2 Pro wyposażono w akumulator o pojemności 300 mAh, który można ładować z użyciem USB-C. Za łączność odpowiada nie tylko NFC, ale też moduł Bluetooth 5.4.

Cenę Xiaomi Bluetooth Remote 2 Pro ustalono na 99 juanów (~ 55 złotych). Pilot póki co debiutuje na rodzimym rynku. Nie wiadomo czy trafi na rynek globalny.

Xiaomi Bluetooth Remote 2 Pro (źródło: XiaomiYoupin)

Dwie nowe lodówki w portfolio Xiaomi

Xiaomi zaanonsowało również nowe lodówki. Jedna z nich to model dwudrzwiowy o pojemności 186 litrów, druga natomiast to lodówka trzydrzwiowa o pojemności 216 litrów. Oba modele oferują szerokość 505 milimetrów.

Lodówka Mijia 216L została podzielona na trzy strefy temperaturowe, dzięki którym przechowywanie świeżej żywności ma być prostsze. Główna komora oferuje pojemność 129 litrów i zakres temperatur od 2 do 8ºC, środkowa 30-litrowa chłodzi w zakresie od -7 do 0ºC, a komora zamrażarki o pojemności 57 litrów oferuje temperaturę od -24 do -18ºC.

Lodówka Mijia 216L (źródło: Gizmochina)

Druga nowość – Xiaomi Mijia 186L – obejmuje komorę chłodziarki o pojemności 129 litrów i komorę zamrażarki o pojemności 57 litrów. Jak wspomina Gizmochina, model ten wyróżnia się minimalistycznym charakterem i sprawdzi się w niewielkich gospodarstwach czy lokalach wynajmowanych.

Lodówka Mijia 186L (źródło: Gizmochina)

Model dwudrzwiowy wyceniono na 849 juanów (~ 455 złotych), a model trzydrzwiowy na 949 juanów (~ 510 złotych). Póki co urządzenia debiutują w Chinach i nie wiadomo czy pojawią się też w Europie. Warto jednak wspomnieć, że pierwsze lodówki Xiaomi zadebiutowały na polskim we wrześniu 2025 roku, a obecna cena modelu Mijia Refrigerator Cross Door 502L wynosi 2999 złotych.