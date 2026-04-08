OnePlus Nord 6 (fot. OnePlus)
Na średniej półce robi się coraz ciekawiej. Ten smartfon oczarowuje

Na średniej półce pojawił się nowy, mocny zawodnik. Smartfon OnePlus Nord 6 zadebiutował w Indiach i wkrótce ruszy na podbój reszty świata. Jego specyfikacja sprawia, że trudno się nim nie zainteresować.

OnePlus Nord 6 to smartfon, któremu nie brakuje atutów

Największym atutem tego modelu wydaje się akumulator o olbrzymiej pojemności, bo aż 9000 mAh – zdecydowanie większej niż w przypadku (chwalonego przez Konrada) OnePlus Nord 5 z 2025 roku, który w Indiach oferował ogniwo 6800 mAh, a w Europie – 5200 mAh. Szybkie ładowanie z mocą 80 W powinno zaś zapewnić stosunkowo krótkie uzupełnianie energii.

Zanosi się też na to, że smartfon OnePlus Nord 6 zaoferuje niezłą wydajność. Jego sercem jest procesor Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 (naturalnie zastępując Snapdragona 8s Gen 3), a towarzystwa dotrzymuje mu maksymalnie 12 GB RAM typu LPDDR5X oraz 256 GB pamięci masowej w formacie UFS 4.1.

OnePlus Nord 6 (fot. OnePlus)

Szóstka ma też nieco mniejszy ekran (6,78 cala), który zarazem jest jaśniejszy (do 3600 nitów) i cechuje go częstotliwość odświeżania sięgająca 165 Hz. Wyświetlacz obsługuje także technologią Aqua Touch 2.0, umożliwiającą korzystanie z telefonu mokrymi dłońmi, a pod panelem ukryty został jeszcze skaner linii papilarnych.

Jeśli chodzi o możliwości fotograficzne, to są one raczej typowe dla średniaka. Z tyłu zainstalowano dwa aparaty: główny z sensorem Sony Lytia 600 o rozdzielczości 50 Mpix z OIS oraz moduł 8 Mpix (OmniVision OV08F) z obiektywem ultraszerokokątnym. Z przodu zaś pojawił się 32 Mpix aparat (co stanowi jeden z nielicznych kroków wstecz w porównaniu do poprzednika).

OnePlus Nord 6 (fot. OnePlus)

Całość uzupełnia konstrukcja, która przeszła testy militarne MIL-STD-810H oraz cechuje się pyło- i wodoszczelnością w klasach IP68, IP69 i IP69K. Podsumujmy…

Specyfikacja OnePlus Nord 6 vs OnePlus Nord 5 – porównanie

OnePlus Nord 6OnePlus Nord 5
Wyświetlacz6,78 cala,
AMOLED,
165 Hz,
2772×1272 piksele,
do 3600 nitów		6,83 cala,
AMOLED,
144 Hz,
2800×1260 pikseli,
do 1800 nitów
ProcesorQualcomm Snapdragon 8s Gen 4 (4 nm; do 3,21 GHz)Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 (4 nm; do 3 GHz)
RAM8 GB / 12 GB (LPDDR5X)8 GB / 12 GB (LPDDR5X)
Pamięć masowa256 GB (UFS 4.1)256 GB / 512 GB (UFS 3.1)
Akumulator9000 mAh,
ładowanie do 80 W
(zwrotne do 27 W)		6800 mAh lub 5200 mAh,
ładowanie do 80 W
(zwrotne do 5 W)
Aparaty z tyłu– 50 Mpix (f/1.8) z OIS – główny;
– 8 Mpix (f/2.2) – ultraszerokokątny		– 50 Mpix (f/1.8) z OIS – główny;
– 8 Mpix (f/2.2) – ultraszerokokątny
Aparat z przodu32 Mpix (f/2.0)50 Mpix (f/2.0)
Łączność5G, Wi-Fi 7,
Bluetooth 6.0, NFC		5G, Wi-Fi 6,
Bluetooth 5.4, NFC
Wymiary162,5×77,5×8,5 mm163,4×77×8,1 mm
Waga217 gramów211 gramów
OdpornośćIP68 / IP69 / IP69KIP65

Ile kosztuje smartfon OnePlus Nord 6? Cena w Indiach

Smartfon OnePlus Nord 6 jest dostępny w Indiach w trzech wersjach kolorystycznych (srebrnej, zielonej i czarnej) oraz dwóch konfiguracjach pamięciowych:

  • 8/256 GB za 38999 rupii (równowartość ~1530 złotych),
  • 12/256 GB za 41999 rupii (~1650 złotych).

Ceny są minimalnie wyższe niż u poprzednika, więc można spodziewać się, że na polskim rynku smartfon wystartuje z poziomu tuż poniżej 2500 złotych (OnePlus Nord 5 kosztował 2199 złotych). O ile pojawi się w ogóle nad Wisłą, ale taki scenariusz zdecydowanie można uznać za prawdopodobny.

Wojciech Kulik
Redaktor
Entuzjastyczny krytyk i krytykujący entuzjasta nowych technologii. Dostrzega ich potencjał, nie będąc ślepym na zagrożenia – jednym i drugim dzieli się z Czytelnikami od 2010 roku. Wcześniej na łamach serwisów benchmark.pl, WP Tech czy dobreprogramy, a od 2024 roku jako redaktor Tabletowo.pl. Twierdzi, że we wszystkim najważniejszy jest umiar (no, może poza kawą i czekoladą).

