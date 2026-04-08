Na średniej półce robi się coraz ciekawiej. Ten smartfon oczarowuje

Na średniej półce pojawił się nowy, mocny zawodnik. Smartfon OnePlus Nord 6 zadebiutował w Indiach i wkrótce ruszy na podbój reszty świata. Jego specyfikacja sprawia, że trudno się nim nie zainteresować.

OnePlus Nord 6 to smartfon, któremu nie brakuje atutów

Największym atutem tego modelu wydaje się akumulator o olbrzymiej pojemności, bo aż 9000 mAh – zdecydowanie większej niż w przypadku (chwalonego przez Konrada) OnePlus Nord 5 z 2025 roku, który w Indiach oferował ogniwo 6800 mAh, a w Europie – 5200 mAh. Szybkie ładowanie z mocą 80 W powinno zaś zapewnić stosunkowo krótkie uzupełnianie energii.

Zanosi się też na to, że smartfon OnePlus Nord 6 zaoferuje niezłą wydajność. Jego sercem jest procesor Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 (naturalnie zastępując Snapdragona 8s Gen 3), a towarzystwa dotrzymuje mu maksymalnie 12 GB RAM typu LPDDR5X oraz 256 GB pamięci masowej w formacie UFS 4.1.

OnePlus Nord 6 (fot. OnePlus)

Szóstka ma też nieco mniejszy ekran (6,78 cala), który zarazem jest jaśniejszy (do 3600 nitów) i cechuje go częstotliwość odświeżania sięgająca 165 Hz. Wyświetlacz obsługuje także technologią Aqua Touch 2.0, umożliwiającą korzystanie z telefonu mokrymi dłońmi, a pod panelem ukryty został jeszcze skaner linii papilarnych.

Jeśli chodzi o możliwości fotograficzne, to są one raczej typowe dla średniaka. Z tyłu zainstalowano dwa aparaty: główny z sensorem Sony Lytia 600 o rozdzielczości 50 Mpix z OIS oraz moduł 8 Mpix (OmniVision OV08F) z obiektywem ultraszerokokątnym. Z przodu zaś pojawił się 32 Mpix aparat (co stanowi jeden z nielicznych kroków wstecz w porównaniu do poprzednika).

OnePlus Nord 6 (fot. OnePlus)

Całość uzupełnia konstrukcja, która przeszła testy militarne MIL-STD-810H oraz cechuje się pyło- i wodoszczelnością w klasach IP68, IP69 i IP69K. Podsumujmy…

Specyfikacja OnePlus Nord 6 vs OnePlus Nord 5 – porównanie

OnePlus Nord 6 OnePlus Nord 5 Wyświetlacz 6,78 cala,

AMOLED,

165 Hz,

2772×1272 piksele,

do 3600 nitów 6,83 cala,

AMOLED,

144 Hz,

2800×1260 pikseli,

do 1800 nitów Procesor Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 (4 nm; do 3,21 GHz) Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 (4 nm; do 3 GHz) RAM 8 GB / 12 GB (LPDDR5X) 8 GB / 12 GB (LPDDR5X) Pamięć masowa 256 GB (UFS 4.1) 256 GB / 512 GB (UFS 3.1) Akumulator 9000 mAh,

ładowanie do 80 W

(zwrotne do 27 W) 6800 mAh lub 5200 mAh,

ładowanie do 80 W

(zwrotne do 5 W) Aparaty z tyłu – 50 Mpix (f/1.8) z OIS – główny;

– 8 Mpix (f/2.2) – ultraszerokokątny – 50 Mpix (f/1.8) z OIS – główny;

– 8 Mpix (f/2.2) – ultraszerokokątny Aparat z przodu 32 Mpix (f/2.0) 50 Mpix (f/2.0) Łączność 5G, Wi-Fi 7,

Bluetooth 6.0, NFC 5G, Wi-Fi 6,

Bluetooth 5.4, NFC Wymiary 162,5×77,5×8,5 mm 163,4×77×8,1 mm Waga 217 gramów 211 gramów Odporność IP68 / IP69 / IP69K IP65

Ile kosztuje smartfon OnePlus Nord 6? Cena w Indiach

Smartfon OnePlus Nord 6 jest dostępny w Indiach w trzech wersjach kolorystycznych (srebrnej, zielonej i czarnej) oraz dwóch konfiguracjach pamięciowych:

8/256 GB za 38999 rupii (równowartość ~1530 złotych),

12/256 GB za 41999 rupii (~1650 złotych).

Ceny są minimalnie wyższe niż u poprzednika, więc można spodziewać się, że na polskim rynku smartfon wystartuje z poziomu tuż poniżej 2500 złotych (OnePlus Nord 5 kosztował 2199 złotych). O ile pojawi się w ogóle nad Wisłą, ale taki scenariusz zdecydowanie można uznać za prawdopodobny.